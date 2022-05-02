Австралия начала поставки Украине бронированной техники, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Австралия приступила к поставкам Украине бронированной техники.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью австралийской программе 60 minutes, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после его выступления в парламенте Австралии "расстояние между нашими странами сократилось". Зеленский напомнил, что сказал тогда, что украинской армии не хватает "тяжелой бронированной техники".

"Например, в Мариуполь, чтобы добраться туда нашим военным. Бронированная техника нужна, чтобы просто приехать туда, чтобы разблокировать наш город. И у нас мало такой современной техники, скажу откровенно. После обращения в парламент Австралии нам помогли с этой бронированной техникой, снабжение началось", – заявил он.

Зеленский поблагодарил за такую ​​поддержку.

"Вы видели – я выступал во многих парламентах. И несколько стран действительно отреагировали очень быстро, а некоторых мы еще ожидаем", – отметил президент.

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