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Австралия начала поставки Украине бронированной техники, - Зеленский

австралія,бушмастер

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Австралия приступила к поставкам Украине бронированной техники.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью австралийской программе 60 minutes, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после его выступления в парламенте Австралии "расстояние между нашими странами сократилось". Зеленский напомнил, что сказал тогда, что украинской армии не хватает "тяжелой бронированной техники".

"Например, в Мариуполь, чтобы добраться туда нашим военным. Бронированная техника нужна, чтобы просто приехать туда, чтобы разблокировать наш город. И у нас мало такой современной техники, скажу откровенно. После обращения в парламент Австралии нам помогли с этой бронированной техникой, снабжение началось", – заявил он.

Зеленский поблагодарил за такую ​​поддержку.

"Вы видели – я выступал во многих парламентах. И несколько стран действительно отреагировали очень быстро, а некоторых мы еще ожидаем", – отметил президент.

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Австралия (438) оружие (10240) техника (1746)


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"Наприклад, у Маріуполь, щоб добратися туди нашим військовим. Броньована техніка потрібна, щоб просто приїхати туди ....
ну ще розкажіть в деталях,що у нас є у військах а чого немає коли вирушите туди..
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02.05.2022 12:41 Ответить
Свежезарегестрированный калоцапчик)))))
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02.05.2022 13:25 Ответить
Не сцы кацапчик, через границу с ********** уже перевезли
Скоро будешь в Белгороде встречать! Только цветочки не забудь🐷🐶
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02.05.2022 14:39 Ответить
Бронированная техника нужна, чтобы просто приехать туда, чтобы разблокировать наш город.

"моя стратегия это тактика"
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02.05.2022 14:09 Ответить
А немчура выжидает.
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02.05.2022 12:42 Ответить
Меньше патякай.Потім розкажеш .
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02.05.2022 12:49 Ответить
Хорошо, что он не командует ничем... просто приехать туда - это гениальный план. Москали вон тоже просто приехать в Киев планировали... Так не воюют Вова епрст...
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02.05.2022 13:57 Ответить
 
 