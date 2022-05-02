Австралія розпочала постачання Україні броньованої техніки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Австралія розпочала постачання Україні броньованої техніки.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю австралійській програмі 60 minutes, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після його виступу в парламенті Австралії "відстань між нашими країнами скоротилася". Зеленський нагадав, що сказав тоді, що українській армії не вистачає "важкої броньованої техніки".

"Наприклад, у Маріуполь, щоб добратися туди нашим військовим. Броньована техніка потрібна, щоб просто приїхати туди, щоб розблокувати наше місто. І в нас замало такої сучасної техніки, скажу відверто. Після звернення в парламент Австралії нам допомогли з цією броньованою технікою, постачання почалось", – заявив він.

Зеленський подякував за таку підтримку.

"Ви бачили - я виступав у багатьох парламентах. І декілька країн дійсно відреагували дуже швидко, а декого ми ще очікуємо", – зазначив президент.

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