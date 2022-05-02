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Австралія розпочала постачання Україні броньованої техніки, - Зеленський

австралія,бушмастер

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Австралія розпочала постачання Україні броньованої техніки.

Про це Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю австралійській програмі 60 minutes, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після його виступу в парламенті Австралії "відстань між нашими країнами скоротилася". Зеленський нагадав, що сказав тоді, що українській армії не вистачає "важкої броньованої техніки".

"Наприклад, у Маріуполь, щоб добратися туди нашим військовим. Броньована техніка потрібна, щоб просто приїхати туди, щоб розблокувати наше місто. І в нас замало такої сучасної техніки, скажу відверто. Після звернення в парламент Австралії нам допомогли з цією броньованою технікою, постачання почалось", – заявив він.

Зеленський подякував за таку підтримку.

"Ви бачили - я виступав у багатьох парламентах. І декілька країн дійсно відреагували дуже швидко, а декого ми ще очікуємо", – зазначив президент.

Також дивіться: До Європи прибули австралійські бронемашини Bushmaster для України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Австралія (436) зброя (7505) техніка (1845)


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"Наприклад, у Маріуполь, щоб добратися туди нашим військовим. Броньована техніка потрібна, щоб просто приїхати туди ....
ну ще розкажіть в деталях,що у нас є у військах а чого немає коли вирушите туди..
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02.05.2022 12:41 Відповісти
Свежезарегестрированный калоцапчик)))))
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02.05.2022 13:25 Відповісти
Не сцы кацапчик, через границу с ********** уже перевезли
Скоро будешь в Белгороде встречать! Только цветочки не забудь🐷🐶
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02.05.2022 14:39 Відповісти
Бронированная техника нужна, чтобы просто приехать туда, чтобы разблокировать наш город.

"моя стратегия это тактика"
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02.05.2022 14:09 Відповісти
А немчура выжидает.
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02.05.2022 12:42 Відповісти
Меньше патякай.Потім розкажеш .
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02.05.2022 12:49 Відповісти
Хорошо, что он не командует ничем... просто приехать туда - это гениальный план. Москали вон тоже просто приехать в Киев планировали... Так не воюют Вова епрст...
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02.05.2022 13:57 Відповісти
 
 