РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15432 посетителя онлайн
Новости За рубежом
6 302 40
граница (4180) Россия (83318) Финляндия (540)

Финляндия планирует отгородиться от России забором

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

фінляндія

Финляндия планирует установить на своей восточной границе более эффективную ограждение, чем существующая сейчас.

Полковник Марко Турунен сказал, что оценка необходимости установки новых пограничных ограждений проводится "на бумажном уровне". Он подтвердил, что сейчас идет подготовительный анализ, но в будущем ожидается решение от руководства страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это важное решение – начать строительство заборов на восточной границе или на ключевых участках, или чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на высшем уровне", – сказал Турунен.

Читайте: Финляндия готова ввести более жесткие санкции против РФ, чтобы положить конец войне в Украине, - премьер Марин

По его словам, пограничные заграждения планируют для зон повышенного риска и критических зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км. В настоящее время границу между Финляндией и Россией разделяет только изгородь из колючей проволоки.

"Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу", – ранее говорил Юкка Луккари, заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии.

Министр внутренних дел Криста Микконен также прокомментировала планы по установке пограничного забора.

Микконен цитирует отчет по безопасности, опубликованный в середине апреля, в котором говорится, что планы по возведению пограничных барьеров являются частью оперативной подготовки Финляндии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия расторгла контракт с РФ на совместное строительство АЭС

Ранее в апреле правительство приняло решение о значительном увеличении финансирования пограничного контроля. Дополнительные средства будут выделены, например, пограничной службе Юго-Восточной Финляндии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
Нам теж треба.
І ніяких безвізових режимів.
І ніяких бізнесових відносин.
І кожне людиноподібне звідти пускати не більше ніж на 15-20 днів. І уважно вивчати, до кого і навіщо воно сюди преться.
І давати громадянство і дозвіл на проживання виключно тим узкім, хто здає державний екзамен з української мови та історії.
І ніяких обходів цих правил за будь-які шалені гроші!!
показать весь комментарий
02.05.2022 13:33
+10
Його головна мета - перешкодити домашнім тваринам втекти через кордон

правильно, хай сидять в своьому пітері
показать весь комментарий
02.05.2022 13:41
+7
З фінами навіть уєбанскій срср домовлявся, жили-торгували.... але тут прийшов путін. Ще сто разів повторю: стратєх вєка
показать весь комментарий
02.05.2022 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ми коли вже?
показать весь комментарий
02.05.2022 13:29 Ответить
У тебя явно закончились, раз теперь троллём с впна подрабатывать приходится.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:47 Ответить
Зовите Сеню
показать весь комментарий
02.05.2022 13:29 Ответить
судя по новости он в финляндии.
показать весь комментарий
02.05.2022 15:28 Ответить
Хм, а толку? Переедут бмп или танком тот забор. Надо противотанковые рвы рыть и минировать
показать весь комментарий
02.05.2022 13:30 Ответить
Забор не от танков а от сепарья и ДРГ которое ночами лезет в страну срать, а потом звать рузькиймир. Если бы мы в 2014 перекрыли границы, ввели визовый режим с рашистами,на 90% я уверен что сейчас бы всей етой войны как и окупированного дамбаса небыло бы.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:34 Ответить
У них це запросто.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:40 Ответить
vot iz takih nado delatj

показать весь комментарий
02.05.2022 13:50 Ответить
З фінами навіть ********* срср домовлявся, жили-торгували.... але тут прийшов путін. Ще сто разів повторю: стратєх вєка
показать весь комментарий
02.05.2022 13:31 Ответить
Хм. А рашка своим баранам втирает, что её все хотят захватить.. а от неё все забры ставят, отгораживаются, как только могут.
показать весь комментарий
02.05.2022 16:22 Ответить
Не треба поспішати. До осіні вже треба буде кордон до Пітеру переносити, там вузче.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:33 Ответить
Нам теж треба.
І ніяких безвізових режимів.
І ніяких бізнесових відносин.
І кожне людиноподібне звідти пускати не більше ніж на 15-20 днів. І уважно вивчати, до кого і навіщо воно сюди преться.
І давати громадянство і дозвіл на проживання виключно тим узкім, хто здає державний екзамен з української мови та історії.
І ніяких обходів цих правил за будь-які шалені гроші!!
показать весь комментарий
02.05.2022 13:33 Ответить
минируйте....
показать весь комментарий
02.05.2022 13:34 Ответить
ещё и ров метров на 10 выкопать!
показать весь комментарий
02.05.2022 13:35 Ответить
i pravilno delajut....esho i rov s krokodilami nado.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:37 Ответить
так зимой померзнут - это надо новый вид выводить - морозостойких
показать весь комментарий
02.05.2022 13:49 Ответить
tak mozhno vysokovoltnoi liniei rov podogrevatj za odno
показать весь комментарий
02.05.2022 13:51 Ответить
Допоможе лише й лише один паркан. Він зветься - Анігіляція роZZії.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:41 Ответить
Його головна мета - перешкодити домашнім тваринам втекти через кордон

правильно, хай сидять в своьому пітері
показать весь комментарий
02.05.2022 13:41 Ответить
Висновок: ********* навіть не 404, а ще без визначення. Тобто інший вимір.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:41 Ответить
який в цьому сенс? марна трата грошей та сил. краще зайвих гаубиць та систем ПВО придбати, та встановити на кордоні. військове вторгнення не зупинить ніякий паркан.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:47 Ответить
Краще нову лінію Маннергейма
показать весь комментарий
02.05.2022 13:47 Ответить
1270 км "егозы" высотой 4 метра. Кто-то станет мультимиллионером.
показать весь комментарий
02.05.2022 13:52 Ответить
Копати рови на кордоні? Гарна ідея. Нарешті я бачу єдине заняття яке можна довірити кацапським полоненим. Змушувати їх щось будувати ні в якому разі не можна - руки з дупи, ледачі, хитрі (крадуть на "забухать").
показать весь комментарий
02.05.2022 13:56 Ответить
Ну это не сработает, любой забор можно прорвать, а ров засыпать... лучший "забор" - это мощная армия... и... ядерное оружие... или хотя бы дальнобойное высокоточное
показать весь комментарий
02.05.2022 13:59 Ответить
нужно добиться отказа от всего российского, чтобы экспорт России был 0! Тогда Россия рухнет, как колос на глиняных ногах!
показать весь комментарий
02.05.2022 14:01 Ответить
до ЕС вже наїхало багато рашистів,подивіться як вони себе поводять там,на відео росіянка напала на українку після того, як потоптала українську символіку https://youtu.be/RxqVE80fWZ4
показать весь комментарий
02.05.2022 14:05 Ответить
Фінни, ваша русофобія недостатня!
показать весь комментарий
02.05.2022 14:12 Ответить
Арсеній Петрович їм в поміч!
показать весь комментарий
02.05.2022 14:17 Ответить
Тендер на поставку крокодилов фины еще не объявляли?
показать весь комментарий
02.05.2022 14:18 Ответить
Та який паркан, 6-ти метрову стіну з бетону, рів з крокодилами і написом: обережно, йо@нутий сусід.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:24 Ответить
Там не лысенький в очках инициатор, передайте им не работает эта штука
показать весь комментарий
02.05.2022 14:50 Ответить
І напис на паркані:
"Водки нет и не будет"
показать весь комментарий
02.05.2022 15:04 Ответить
збудувати китайську стіну на кордоні з мордором
за рахунок конфіскованих у параши грошей
показать весь комментарий
02.05.2022 15:20 Ответить
Копайте рова, та наповнюйте його кислотою!
Щей края рова жиром змажте!
показать весь комментарий
02.05.2022 16:47 Ответить
Оце мудрий нарід! Манергейм знав що робив. Тільки не шкодуйте бетону.
показать весь комментарий
02.05.2022 16:56 Ответить
Фінляндія планує відгородитися від Росії парканом
------------------------------------------------------------------------------
по бывшей границе между Карелией и кацапстаном
показать весь комментарий
02.05.2022 17:08 Ответить
Напрасно спешат, им ещё Карелию присоединять
показать весь комментарий
02.05.2022 17:34 Ответить
 
 