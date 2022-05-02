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Новини
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Фінляндія планує відгородитися від Росії парканом

фінляндія

Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу, ніж та, що існує зараз.

Полковник Марко Турунен сказав, що оцінка необхідності встановлення нових прикордонних огорож проводиться "на паперовому рівні". Він підтвердив, що зараз триває підготовчий аналіз, але у майбутньому очікується рішення від керівництва країни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Це важливе рішення – розпочати будівництво огорож на східному кордоні або на ключових ділянках, або щоб покрити ними більшу частину кордону. Це для нас масштабна зміна, тому вона вимагає ухвалення рішень на вищому рівні", – сказав Турунен.

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За його словами, прикордонні загородження планують для зон підвищеного ризику та критичних зон – таких як пункти перетину кордону та території поряд із ними.

Фінляндія має спільний кордон із Росією протяжністю 1340 км. В даний час кордон між Фінляндією та Росією розділяє лише огорожа з колючого дроту.

"Існуючий паркан не відіграє жодної ролі у запобіганні перетину кордону. Його головна мета – перешкодити домашнім тваринам втекти через кордон", – раніше говорив Юкка Луккарі, заступник командувача прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії.

Міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен також прокоментувала плани щодо встановлення прикордонного паркану.

Мікконен цитує звіт з безпеки, опублікований у середині квітня, у якому йдеться, що плани щодо зведення прикордонних бар'єрів є частиною оперативної підготовки Фінляндії.

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Раніше у квітні уряд ухвалив рішення про значне збільшення фінансування прикордонного контролю. Додаткові кошти буде виділено, наприклад, прикордонній службі Південно-Східної Фінляндії.

Автор: 

кордон (4807) росія (65829) Фінляндія (1321)


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Топ коментарі
+11
Нам теж треба.
І ніяких безвізових режимів.
І ніяких бізнесових відносин.
І кожне людиноподібне звідти пускати не більше ніж на 15-20 днів. І уважно вивчати, до кого і навіщо воно сюди преться.
І давати громадянство і дозвіл на проживання виключно тим узкім, хто здає державний екзамен з української мови та історії.
І ніяких обходів цих правил за будь-які шалені гроші!!
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02.05.2022 13:33
+10
Його головна мета - перешкодити домашнім тваринам втекти через кордон

правильно, хай сидять в своьому пітері
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02.05.2022 13:41
+7
З фінами навіть ********* срср домовлявся, жили-торгували.... але тут прийшов путін. Ще сто разів повторю: стратєх вєка
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02.05.2022 13:31
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А ми коли вже?
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02.05.2022 13:29 Відповісти
У тебя явно закончились, раз теперь троллём с впна подрабатывать приходится.
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02.05.2022 13:47 Відповісти
Зовите Сеню
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02.05.2022 13:29 Відповісти
судя по новости он в финляндии.
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02.05.2022 15:28 Відповісти
Хм, а толку? Переедут бмп или танком тот забор. Надо противотанковые рвы рыть и минировать
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02.05.2022 13:30 Відповісти
Забор не от танков а от сепарья и ДРГ которое ночами лезет в страну срать, а потом звать рузькиймир. Если бы мы в 2014 перекрыли границы, ввели визовый режим с рашистами,на 90% я уверен что сейчас бы всей етой войны как и окупированного дамбаса небыло бы.
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02.05.2022 13:34 Відповісти
У них це запросто.
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02.05.2022 13:40 Відповісти
vot iz takih nado delatj

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02.05.2022 13:50 Відповісти
З фінами навіть ********* срср домовлявся, жили-торгували.... але тут прийшов путін. Ще сто разів повторю: стратєх вєка
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02.05.2022 13:31 Відповісти
Хм. А рашка своим баранам втирает, что её все хотят захватить.. а от неё все забры ставят, отгораживаются, как только могут.
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02.05.2022 16:22 Відповісти
Не треба поспішати. До осіні вже треба буде кордон до Пітеру переносити, там вузче.
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02.05.2022 13:33 Відповісти
Нам теж треба.
І ніяких безвізових режимів.
І ніяких бізнесових відносин.
І кожне людиноподібне звідти пускати не більше ніж на 15-20 днів. І уважно вивчати, до кого і навіщо воно сюди преться.
І давати громадянство і дозвіл на проживання виключно тим узкім, хто здає державний екзамен з української мови та історії.
І ніяких обходів цих правил за будь-які шалені гроші!!
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02.05.2022 13:33 Відповісти
минируйте....
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02.05.2022 13:34 Відповісти
ещё и ров метров на 10 выкопать!
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02.05.2022 13:35 Відповісти
i pravilno delajut....esho i rov s krokodilami nado.
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02.05.2022 13:37 Відповісти
так зимой померзнут - это надо новый вид выводить - морозостойких
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02.05.2022 13:49 Відповісти
tak mozhno vysokovoltnoi liniei rov podogrevatj za odno
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02.05.2022 13:51 Відповісти
Допоможе лише й лише один паркан. Він зветься - Анігіляція роZZії.
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02.05.2022 13:41 Відповісти
Його головна мета - перешкодити домашнім тваринам втекти через кордон

правильно, хай сидять в своьому пітері
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02.05.2022 13:41 Відповісти
Висновок: ********* навіть не 404, а ще без визначення. Тобто інший вимір.
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02.05.2022 13:41 Відповісти
який в цьому сенс? марна трата грошей та сил. краще зайвих гаубиць та систем ПВО придбати, та встановити на кордоні. військове вторгнення не зупинить ніякий паркан.
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02.05.2022 13:47 Відповісти
Краще нову лінію Маннергейма
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02.05.2022 13:47 Відповісти
1270 км "егозы" высотой 4 метра. Кто-то станет мультимиллионером.
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02.05.2022 13:52 Відповісти
Копати рови на кордоні? Гарна ідея. Нарешті я бачу єдине заняття яке можна довірити кацапським полоненим. Змушувати їх щось будувати ні в якому разі не можна - руки з дупи, ледачі, хитрі (крадуть на "забухать").
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02.05.2022 13:56 Відповісти
Ну это не сработает, любой забор можно прорвать, а ров засыпать... лучший "забор" - это мощная армия... и... ядерное оружие... или хотя бы дальнобойное высокоточное
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02.05.2022 13:59 Відповісти
нужно добиться отказа от всего российского, чтобы экспорт России был 0! Тогда Россия рухнет, как колос на глиняных ногах!
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02.05.2022 14:01 Відповісти
до ЕС вже наїхало багато рашистів,подивіться як вони себе поводять там,на відео росіянка напала на українку після того, як потоптала українську символіку https://youtu.be/RxqVE80fWZ4
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02.05.2022 14:05 Відповісти
Фінни, ваша русофобія недостатня!
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02.05.2022 14:12 Відповісти
Арсеній Петрович їм в поміч!
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02.05.2022 14:17 Відповісти
Тендер на поставку крокодилов фины еще не объявляли?
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02.05.2022 14:18 Відповісти
Та який паркан, 6-ти метрову стіну з бетону, рів з крокодилами і написом: обережно, йо@нутий сусід.
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02.05.2022 14:24 Відповісти
Там не лысенький в очках инициатор, передайте им не работает эта штука
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02.05.2022 14:50 Відповісти
І напис на паркані:
"Водки нет и не будет"
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02.05.2022 15:04 Відповісти
збудувати китайську стіну на кордоні з мордором
за рахунок конфіскованих у параши грошей
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02.05.2022 15:20 Відповісти
Копайте рова, та наповнюйте його кислотою!
Щей края рова жиром змажте!
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02.05.2022 16:47 Відповісти
Оце мудрий нарід! Манергейм знав що робив. Тільки не шкодуйте бетону.
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02.05.2022 16:56 Відповісти
Фінляндія планує відгородитися від Росії парканом
------------------------------------------------------------------------------
по бывшей границе между Карелией и кацапстаном
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02.05.2022 17:08 Відповісти
Напрасно спешат, им ещё Карелию присоединять
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02.05.2022 17:34 Відповісти
 
 