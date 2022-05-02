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Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Одесской области, - Братчук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безпілотник

Силы украинской противовоздушной обороны в понедельник в небе над Одесской областью сбили беспилотный летательный аппарат российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Это произошло несколько минут назад: в нашем одесском небе наши силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Информация также уточняется, но говорят, что это был не просто разведчик", - сказал он.

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"але кажуть, що це був не просто розвідник"-
а что же это было?
Гравицапа с кучей кацэ!?
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02.05.2022 15:35 Ответить
По ходу бачу що лазером спалили. Мож стаціонарний а мож з якогось посейдона чи стратегічного бпла сша
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02.05.2022 15:44 Ответить
 
 