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Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Одесской области, - Братчук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы украинской противовоздушной обороны в понедельник в небе над Одесской областью сбили беспилотный летательный аппарат российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Это произошло несколько минут назад: в нашем одесском небе наши силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Информация также уточняется, но говорят, что это был не просто разведчик", - сказал он.
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а что же это было?
Гравицапа с кучей кацэ!?