Сили ППО збили ворожий безпілотник на Одещині, - Братчук

Сили української протиповітряної оборони у понеділок у небі над Одеською областю збили безпілотний літальний апарат російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Це сталося декілька хвилин тому: у нашому одеському небі наші сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник. Інформація також уточнюється, але кажуть, що це був не просто розвідник", - сказав він.

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