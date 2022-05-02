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Сили ППО збили ворожий безпілотник на Одещині, - Братчук

безпілотник

Сили української протиповітряної оборони у понеділок у небі над Одеською областю збили безпілотний літальний апарат російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на брифінгу речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Це сталося декілька хвилин тому: у нашому одеському небі наші сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник. Інформація також уточнюється, але кажуть, що це був не просто розвідник", - сказав він.

Читайте: За добу 1 травня збито 10 російських безпілотників "Орлан", - Повітряні Сили

Автор: 

безпілотник (4288) Одеська область (3271) ППО (3257) Братчук Сергій (147)


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"але кажуть, що це був не просто розвідник"-
а что же это было?
Гравицапа с кучей кацэ!?
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02.05.2022 15:35 Відповісти
По ходу бачу що лазером спалили. Мож стаціонарний а мож з якогось посейдона чи стратегічного бпла сша
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02.05.2022 15:44 Відповісти
 
 