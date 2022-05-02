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Новости Обмен пленными
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Благодаря обменам пленными с Россией удалось вернуть уже 320 украинцев, - Минреинтеграции

полон,звільнені

Благодаря 9 обменам пленными и заложниками в Украину удалось вернуть 320 граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"По приказу Президента Украины Владимира Зеленского состоялось 9 обменов пленными и заложниками. В результате домой уже вернулись более 320 граждан, из которых 59 гражданских", - отметили в ведомстве.

По данным Минреинтеграции, среди тех, кого удалось вернуть, есть военнослужащие, в том числе раненые. В частности, уехал домой пограничник с острова Змеиный, автор легендарной фразы, указавшей направление русскому кораблю, Роман Грибов. Также освобождены многие женщины, одна из которых беременна.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, государство помнит о каждом, кто оказался в неволе, и делает все возможное и невозможное для освобождения.

Как сообщалось, в РФ удерживается более 1000 гражданских украинцев (из них более 500 женщин), которых российские военные захватили в заложники.

В результате обмена с россией пленными в Украину 30 апреля вернулось 14 человек, половина из них – военные.

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обмен (1411) пленные (2166) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+23
Цивільні не можуть бути полоненими. Тоді вся територія окупації в полоні. Яка доля морпіхів з Маріуполя?хоть одного забрали. ..кого з українського полону було віддано,яких цивільних.
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02.05.2022 19:48
+22
Найбільше бісить присутність на марафоні телеведучих з медвечуківських та мураєвських телеканалів, які висміювали факт війни, заперечували українство як таке, наводили телемости з соловйовим. Займались дикою антиукраїнською пропагандою. Тепер з дозволу ОПи вони навчають українців патріотизму.
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02.05.2022 19:55
+13
Вы мирняк на военных меняете. А надо мураевцев и шариёвцев всех похватать и на мирных менять.
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02.05.2022 19:50
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Цивільні не можуть бути полоненими. Тоді вся територія окупації в полоні. Яка доля морпіхів з Маріуполя?хоть одного забрали. ..кого з українського полону було віддано,яких цивільних.
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02.05.2022 19:48 Ответить
Тю , так показували по общеукраиснкому марафону что Романа Грибова давно звiльнили , и Зеленский з ним розмовляв. Коли був фейк , тодi чи зараз?
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02.05.2022 19:48 Ответить
Вы мирняк на военных меняете. А надо мураевцев и шариёвцев всех похватать и на мирных менять.
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02.05.2022 19:50 Ответить
Найбільше бісить присутність на марафоні телеведучих з медвечуківських та мураєвських телеканалів, які висміювали факт війни, заперечували українство як таке, наводили телемости з соловйовим. Займались дикою антиукраїнською пропагандою. Тепер з дозволу ОПи вони навчають українців патріотизму.
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02.05.2022 19:55 Ответить
З таким самим успіхом навчали б кацапів вбивати українців.
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02.05.2022 20:02 Ответить
І тим більше відомо, що вони за свою роботу отримували кремлівські гроші.
Чому СБУ бездіє ? Тільки статистами підробляють, телефонні розмови окупантів смакують.
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02.05.2022 20:26 Ответить
СБ неоднорідне. Є абсолютно проукраїнські і ефективні підрозділи. А є, такі, що будуть співпрацювати з будь якою владою, навіть, окупаційною. ль Тобто, нічим не відрізняються від новопозеленілих пропагандонів. Щодо розмов, то частина з них звучать як постановочні. Але я не маю відомостей, чи серед них є підробки.
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02.05.2022 22:08 Ответить
там видно что почти все записи левые потму-что у авторов не хватает ума даже тексты составить грамотно
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03.05.2022 04:06 Ответить
заіпала вже ця бИчка напівграмотна!!!! Там сотні тисяч людей під окупацією!!!! Це буде просто карусель для кацапья!!!! 😡😡😡😡Заберіть вже хтось цю *******!!!! 😡😡😡😡
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02.05.2022 19:54 Ответить
На кого міняли? В якій кількості?
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02.05.2022 19:56 Ответить
на територію рф примусово вивезли десятки тисяч цивільних і всі вони можуть стати заручниками для обміну ,але навряд чи знайдеться стільки полонених військових рашистів.
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02.05.2022 20:03 Ответить
Наразі в полоні у кацапів більше 2 тисяч українських військовослужбовців. А цивільних - не перелічити.
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02.05.2022 20:04 Ответить
В заручниках цілі міста
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02.05.2022 21:03 Ответить
те кто не уехал сами виноваты у них было время и выбор - у солдат не было выбора - их надо спасать в первую очередь
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03.05.2022 04:09 Ответить
В нас війна з переважаючим в рази противником. На кону - саме існування країни.
Які можуть бути обміни цивільних ? Це - злочин.
Кожен боєць зараз - на вагу золота. Психологія воєнного часу не передбачає сантиментів. Рятують в першу чергу боєздатних.
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02.05.2022 20:18 Ответить
Українців , а не військових . А віддають кого ? Там цивільних вже мільйон захопили .
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02.05.2022 20:25 Ответить
якшо обміном керує ***********, то там не обмін, а обман
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02.05.2022 20:49 Ответить
цивільних не можна вважати полоненими, а тільки комбатантів. Бо інакше маємо мільйони полонених в окупації та вивезених на московію
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02.05.2022 20:55 Ответить
260 военных обменяли и то хорошо... гражданские это тоже конечно, но да... их могут брать "в плен" в титанических масштабах... но думаю там виднее
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02.05.2022 21:23 Ответить
Надеюсь что гражданские - это меры сельсоветов или украинские активисты .им в рашисткой неволе плохо приходится.
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02.05.2022 22:17 Ответить
нет конечно и не надейся
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03.05.2022 04:10 Ответить
 
 