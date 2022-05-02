Благодаря обменам пленными с Россией удалось вернуть уже 320 украинцев, - Минреинтеграции

Благодаря 9 обменам пленными и заложниками в Украину удалось вернуть 320 граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"По приказу Президента Украины Владимира Зеленского состоялось 9 обменов пленными и заложниками. В результате домой уже вернулись более 320 граждан, из которых 59 гражданских", - отметили в ведомстве.

По данным Минреинтеграции, среди тех, кого удалось вернуть, есть военнослужащие, в том числе раненые. В частности, уехал домой пограничник с острова Змеиный, автор легендарной фразы, указавшей направление русскому кораблю, Роман Грибов. Также освобождены многие женщины, одна из которых беременна.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, государство помнит о каждом, кто оказался в неволе, и делает все возможное и невозможное для освобождения.

Как сообщалось, в РФ удерживается более 1000 гражданских украинцев (из них более 500 женщин), которых российские военные захватили в заложники.

В результате обмена с россией пленными в Украину 30 апреля вернулось 14 человек, половина из них – военные.

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