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Новини Обмін полоненими
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Завдяки обмінам полоненими з Росією вдалося повернути вже 320 українців, - Мінреінтеграції

полон,звільнені

Завдяки 9 обмінам полоненими і заручниками в Україну вдалося повернути 320 громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За наказом Президента України Володимира Зеленського відбулося 9 обмінів полоненими та заручниками. В результаті додому вже повернулись понад 320 громадян, з яких 59 цивільних", - зазначили у відомстві.

За даними Мінреінтеграції, серед тих, кого вдалося повернути, є військовослужбовці, у тому числі поранені. Зокрема, поїхав додому прикордонник з острова Зміїний, автор легендарної фрази, яка вказала напрям російському кораблю, Роман Грибов. Також звільнено багато жінок, одна з яких вагітна.

За словами віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, держава пам’ятає про кожного, хто опинився в неволі, та робить усе можливе й неможливе для визволення.

Як повідомлялося, в РФ утримується понад 1000 цивільних українців (з них понад 500 жінок), яких російські військові захопили у заручники.

У результаті обміну з росією полоненими в Україну 30 квітня повернулося 14 людей, половина з них - військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці після повернення в порядку обміну розповідають про приниження та нелюдські умови утримання у російському полоні, - Денісова

Автор: 

обмін (1194) полонені (2290) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+23
Цивільні не можуть бути полоненими. Тоді вся територія окупації в полоні. Яка доля морпіхів з Маріуполя?хоть одного забрали. ..кого з українського полону було віддано,яких цивільних.
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02.05.2022 19:48
+22
Найбільше бісить присутність на марафоні телеведучих з медвечуківських та мураєвських телеканалів, які висміювали факт війни, заперечували українство як таке, наводили телемости з соловйовим. Займались дикою антиукраїнською пропагандою. Тепер з дозволу ОПи вони навчають українців патріотизму.
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02.05.2022 19:55
+13
Вы мирняк на военных меняете. А надо мураевцев и шариёвцев всех похватать и на мирных менять.
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02.05.2022 19:50
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Цивільні не можуть бути полоненими. Тоді вся територія окупації в полоні. Яка доля морпіхів з Маріуполя?хоть одного забрали. ..кого з українського полону було віддано,яких цивільних.
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02.05.2022 19:48 Відповісти
Тю , так показували по общеукраиснкому марафону что Романа Грибова давно звiльнили , и Зеленский з ним розмовляв. Коли був фейк , тодi чи зараз?
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02.05.2022 19:48 Відповісти
Вы мирняк на военных меняете. А надо мураевцев и шариёвцев всех похватать и на мирных менять.
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02.05.2022 19:50 Відповісти
Найбільше бісить присутність на марафоні телеведучих з медвечуківських та мураєвських телеканалів, які висміювали факт війни, заперечували українство як таке, наводили телемости з соловйовим. Займались дикою антиукраїнською пропагандою. Тепер з дозволу ОПи вони навчають українців патріотизму.
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02.05.2022 19:55 Відповісти
З таким самим успіхом навчали б кацапів вбивати українців.
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02.05.2022 20:02 Відповісти
І тим більше відомо, що вони за свою роботу отримували кремлівські гроші.
Чому СБУ бездіє ? Тільки статистами підробляють, телефонні розмови окупантів смакують.
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02.05.2022 20:26 Відповісти
СБ неоднорідне. Є абсолютно проукраїнські і ефективні підрозділи. А є, такі, що будуть співпрацювати з будь якою владою, навіть, окупаційною. ль Тобто, нічим не відрізняються від новопозеленілих пропагандонів. Щодо розмов, то частина з них звучать як постановочні. Але я не маю відомостей, чи серед них є підробки.
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02.05.2022 22:08 Відповісти
там видно что почти все записи левые потму-что у авторов не хватает ума даже тексты составить грамотно
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03.05.2022 04:06 Відповісти
заіпала вже ця бИчка напівграмотна!!!! Там сотні тисяч людей під окупацією!!!! Це буде просто карусель для кацапья!!!! 😡😡😡😡Заберіть вже хтось цю *******!!!! 😡😡😡😡
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02.05.2022 19:54 Відповісти
На кого міняли? В якій кількості?
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02.05.2022 19:56 Відповісти
на територію рф примусово вивезли десятки тисяч цивільних і всі вони можуть стати заручниками для обміну ,але навряд чи знайдеться стільки полонених військових рашистів.
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02.05.2022 20:03 Відповісти
Наразі в полоні у кацапів більше 2 тисяч українських військовослужбовців. А цивільних - не перелічити.
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02.05.2022 20:04 Відповісти
В заручниках цілі міста
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02.05.2022 21:03 Відповісти
те кто не уехал сами виноваты у них было время и выбор - у солдат не было выбора - их надо спасать в первую очередь
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03.05.2022 04:09 Відповісти
В нас війна з переважаючим в рази противником. На кону - саме існування країни.
Які можуть бути обміни цивільних ? Це - злочин.
Кожен боєць зараз - на вагу золота. Психологія воєнного часу не передбачає сантиментів. Рятують в першу чергу боєздатних.
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02.05.2022 20:18 Відповісти
Українців , а не військових . А віддають кого ? Там цивільних вже мільйон захопили .
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02.05.2022 20:25 Відповісти
якшо обміном керує ***********, то там не обмін, а обман
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02.05.2022 20:49 Відповісти
цивільних не можна вважати полоненими, а тільки комбатантів. Бо інакше маємо мільйони полонених в окупації та вивезених на московію
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02.05.2022 20:55 Відповісти
260 военных обменяли и то хорошо... гражданские это тоже конечно, но да... их могут брать "в плен" в титанических масштабах... но думаю там виднее
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02.05.2022 21:23 Відповісти
Надеюсь что гражданские - это меры сельсоветов или украинские активисты .им в рашисткой неволе плохо приходится.
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02.05.2022 22:17 Відповісти
нет конечно и не надейся
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03.05.2022 04:10 Відповісти
 
 