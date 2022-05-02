Завдяки обмінам полоненими з Росією вдалося повернути вже 320 українців, - Мінреінтеграції

Завдяки 9 обмінам полоненими і заручниками в Україну вдалося повернути 320 громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За наказом Президента України Володимира Зеленського відбулося 9 обмінів полоненими та заручниками. В результаті додому вже повернулись понад 320 громадян, з яких 59 цивільних", - зазначили у відомстві.

За даними Мінреінтеграції, серед тих, кого вдалося повернути, є військовослужбовці, у тому числі поранені. Зокрема, поїхав додому прикордонник з острова Зміїний, автор легендарної фрази, яка вказала напрям російському кораблю, Роман Грибов. Також звільнено багато жінок, одна з яких вагітна.

За словами віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, держава пам’ятає про кожного, хто опинився в неволі, та робить усе можливе й неможливе для визволення.

Як повідомлялося, в РФ утримується понад 1000 цивільних українців (з них понад 500 жінок), яких російські військові захопили у заручники.

У результаті обміну з росією полоненими в Україну 30 квітня повернулося 14 людей, половина з них - військові.

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