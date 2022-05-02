Завдяки обмінам полоненими з Росією вдалося повернути вже 320 українців, - Мінреінтеграції
Завдяки 9 обмінам полоненими і заручниками в Україну вдалося повернути 320 громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"За наказом Президента України Володимира Зеленського відбулося 9 обмінів полоненими та заручниками. В результаті додому вже повернулись понад 320 громадян, з яких 59 цивільних", - зазначили у відомстві.
За даними Мінреінтеграції, серед тих, кого вдалося повернути, є військовослужбовці, у тому числі поранені. Зокрема, поїхав додому прикордонник з острова Зміїний, автор легендарної фрази, яка вказала напрям російському кораблю, Роман Грибов. Також звільнено багато жінок, одна з яких вагітна.
За словами віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, держава пам’ятає про кожного, хто опинився в неволі, та робить усе можливе й неможливе для визволення.
Як повідомлялося, в РФ утримується понад 1000 цивільних українців (з них понад 500 жінок), яких російські військові захопили у заручники.
У результаті обміну з росією полоненими в Україну 30 квітня повернулося 14 людей, половина з них - військові.
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Чому СБУ бездіє ? Тільки статистами підробляють, телефонні розмови окупантів смакують.
Які можуть бути обміни цивільних ? Це - злочин.
Кожен боєць зараз - на вагу золота. Психологія воєнного часу не передбачає сантиментів. Рятують в першу чергу боєздатних.