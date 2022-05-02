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Это расизм и коварная ложь, - Госдеп об антисемитских заявлениях Лаврова

госдеп

Антисемитские высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова о евреях, в том числе в адрес президента Украины, являются самым позорным проявлением расизма, пропаганды и лжи.

Такой комментарий обнародовал в понедельник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заявление министра иностранных дел Лаврова действительно является проявлением самой низкой формы расизма, самой низкой формы пропаганды, самой низкой формы коварной лжи", - подчеркнул он.

В связи с этим представитель Госдепа высказался в поддержку заявления министра иностранных дел Израиля, который назвал высказывания Лаврова  непростительными и вызывающими возмущение.

Прайс отметил, что заявление Лаврова и поведение других представителей российских властей "лишний раз доказывают, что нет никакого дна, когда дело доходит до того, как низко они могут опуститься".

Как сообщал Цензор.НЕТ, Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" заявил, что у Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, – евреи.

Читайте также: Зеленский об антисемитских выпадах Лаврова: Останется ли посол Израиля в Москве после этого?

Автор: 

Госдепартамент США (1848) Лавров Сергей (2318)


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Топ комментарии
+15
Конь седня класную антикацапскую дипспецоперацию провел,даже круче чем чем наше мид сработал)
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02.05.2022 23:30
+12
для рашистів немає Дна, немає назви для цієї багнюки в якій вони живуть і яку вони жеруть щодня через своi лаптеухі.
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02.05.2022 23:29
+7
А у відповідь: ііііііііі-го-го
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02.05.2022 23:28
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А у відповідь: ііііііііі-го-го
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02.05.2022 23:28 Ответить
для рашистів немає Дна, немає назви для цієї багнюки в якій вони живуть і яку вони жеруть щодня через своi лаптеухі.
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02.05.2022 23:29 Ответить
Конь седня класную антикацапскую дипспецоперацию провел,даже круче чем чем наше мид сработал)
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02.05.2022 23:30 Ответить
Цікаво, за відсутности будь-яких "сожалєній" з боку рашки, чи буде щось зроблено з її послами (у Ізраїлі і США)?
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02.05.2022 23:34 Ответить
Звичайно було зроблено
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03.05.2022 09:34 Ответить
"студентики, та побережіть себе..." (с) з якогось фільму - це про кацапів
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02.05.2022 23:36 Ответить
Шо поробиш - овса спиз...еного з України об♥ївся і обісрався не по дєтскі.
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02.05.2022 23:39 Ответить
Прайс зауважив, що заява лаврова та поведінка інших представників російської влади "зайвий раз доводить, що немає ніякого дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися". Джерело:
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02.05.2022 23:41 Ответить
Беспошчадний атвьет ЗІ Цікаво чи Ізраїль хоча б ноту протесту нашкрябає, чи він тільки Україні предяви кидати може ? Думаю твіта міністра буде достатньо
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02.05.2022 23:48 Ответить
на часі США активно повливати на свого сателіта
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02.05.2022 23:51 Ответить
И ? Будет адекватная реакция мирового сообщества на то, что рашисты-*********** уже откровенно срут им всем на голову ?
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03.05.2022 00:43 Ответить
Пока как у меня дома две ракеты над парком в пасху по нпз не просвистеле а потом гэпало так шо дрожало не доходит...ОПАРЫШАМ НЕ МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ
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03.05.2022 01:36 Ответить
 
 