Это расизм и коварная ложь, - Госдеп об антисемитских заявлениях Лаврова

Антисемитские высказывания главы российского МИД Сергея Лаврова о евреях, в том числе в адрес президента Украины, являются самым позорным проявлением расизма, пропаганды и лжи.

Такой комментарий обнародовал в понедельник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заявление министра иностранных дел Лаврова действительно является проявлением самой низкой формы расизма, самой низкой формы пропаганды, самой низкой формы коварной лжи", - подчеркнул он.

В связи с этим представитель Госдепа высказался в поддержку заявления министра иностранных дел Израиля, который назвал высказывания Лаврова непростительными и вызывающими возмущение.

Прайс отметил, что заявление Лаврова и поведение других представителей российских властей "лишний раз доказывают, что нет никакого дна, когда дело доходит до того, как низко они могут опуститься".

Как сообщал Цензор.НЕТ, Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" заявил, что у Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, – евреи.

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