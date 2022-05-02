Це расизм та підступна брехня, - Держдеп про антисемітські заяви Лаврова

Антисемітські висловлювання глави російського МЗС Сергія Лаврова про євреїв, у тому числі на адресу Президента України, є найганебнішим проявом расизму, пропаганди й брехні.

Такий коментар оприлюднив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заява міністра закордонних справ лаврова дійсно є проявом найнижчої форми расизму, найнижчої форми пропаганди, найнижчої форми підступної брехні", - наголосив він.

У цьому зв’язку представник Держдепу висловився на підтримку заяви міністра закордонних справ Ізраїлю, який назвав висловлювання лаврова такими, що не можна пробачити та які викликають обурення.

Прайс зауважив, що заява лаврова та поведінка інших представників російської влади "зайвий раз доводить, що немає ніякого дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Лавров у інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет" заявив, що Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, – євреї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про антисемітські випади Лаврова: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві після цього?