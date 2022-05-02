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Це расизм та підступна брехня, - Держдеп про антисемітські заяви Лаврова

госдеп

Антисемітські висловлювання глави російського МЗС Сергія Лаврова про євреїв, у тому числі на адресу Президента України, є найганебнішим проявом расизму, пропаганди й брехні.

Такий коментар оприлюднив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Заява міністра закордонних справ лаврова дійсно є проявом найнижчої форми расизму, найнижчої форми пропаганди, найнижчої форми підступної брехні", - наголосив він.

У цьому зв’язку представник Держдепу висловився на підтримку заяви міністра закордонних справ Ізраїлю, який назвав висловлювання лаврова такими, що не можна пробачити та які викликають обурення.

Прайс зауважив, що заява лаврова та поведінка інших представників російської влади "зайвий раз доводить, що немає ніякого дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися".

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Лавров у інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет" заявив, що Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, – євреї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про антисемітські випади Лаврова: Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві після цього?

Автор: 

Держдепартамент США (1645) Лавров Сергій (1604)


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Топ коментарі
+15
Конь седня класную антикацапскую дипспецоперацию провел,даже круче чем чем наше мид сработал)
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02.05.2022 23:30
+12
для рашистів немає Дна, немає назви для цієї багнюки в якій вони живуть і яку вони жеруть щодня через своi лаптеухі.
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02.05.2022 23:29
+7
А у відповідь: ііііііііі-го-го
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02.05.2022 23:28
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А у відповідь: ііііііііі-го-го
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02.05.2022 23:28 Відповісти
для рашистів немає Дна, немає назви для цієї багнюки в якій вони живуть і яку вони жеруть щодня через своi лаптеухі.
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02.05.2022 23:29 Відповісти
Конь седня класную антикацапскую дипспецоперацию провел,даже круче чем чем наше мид сработал)
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02.05.2022 23:30 Відповісти
Цікаво, за відсутности будь-яких "сожалєній" з боку рашки, чи буде щось зроблено з її послами (у Ізраїлі і США)?
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02.05.2022 23:34 Відповісти
Звичайно було зроблено
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03.05.2022 09:34 Відповісти
"студентики, та побережіть себе..." (с) з якогось фільму - це про кацапів
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02.05.2022 23:36 Відповісти
Шо поробиш - овса спиз...еного з України об♥ївся і обісрався не по дєтскі.
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02.05.2022 23:39 Відповісти
Прайс зауважив, що заява лаврова та поведінка інших представників російської влади "зайвий раз доводить, що немає ніякого дна, коли справа доходить до того, як низько вони можуть опуститися". Джерело:
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02.05.2022 23:41 Відповісти
Беспошчадний атвьет ЗІ Цікаво чи Ізраїль хоча б ноту протесту нашкрябає, чи він тільки Україні предяви кидати може ? Думаю твіта міністра буде достатньо
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02.05.2022 23:48 Відповісти
на часі США активно повливати на свого сателіта
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02.05.2022 23:51 Відповісти
И ? Будет адекватная реакция мирового сообщества на то, что рашисты-*********** уже откровенно срут им всем на голову ?
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03.05.2022 00:43 Відповісти
Пока как у меня дома две ракеты над парком в пасху по нпз не просвистеле а потом гэпало так шо дрожало не доходит...ОПАРЫШАМ НЕ МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ
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03.05.2022 01:36 Відповісти
 
 