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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг на южном направлении потерял 122 оккупанта, - ОК "Південь"

техніка,ворожа

Оперативное командование "Південь" обнародовало результаты противостояния российским оккупантам 2 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "В течение суток, враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий в Херсонской и Николаевской областях не вел.

Однако Николаев и близлежащие районы были обстреляны реактивными системами залпового огня. Снова враг бил по объектам промышленности. К счастью, без жертв.

В Херсонской области попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наш наблюдательный пост была подавлена минометным огнем и сорвана.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач.

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Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста.

А к подбитым на рассвете двум десантно-штурмовым катерам добавлено еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", пытавшийся с моря зайти в Одессу.

Меткой работой противовоздушной обороны он уничтожен.

Дважды ударив сегодня по Одесщине ракетами, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав крылатыми ракетами "Яхонт". А из оккупированного Крыма ракетой Оникс, выпущенной из комплекса Бастион, разрушил жилой дом в самой Одессе. 15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний с ранением доставлен в больницу.

Корабельная группировка черноморского флота рашистов продолжает маневрирование в северо-западной части моря и сохраняет угрозу нанесения ракетных ударов на высоком уровне".

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Николаевская область (2138) Одесская область (3623) Херсонская область (4857)


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ГШ завтра скромно подаст 200 штук плюс. А тех кого фрагментировали до объёма майонезной баночки, в счёт не идут.
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03.05.2022 02:44 Ответить
Бийте цапів без жалю. Цапи не мають право на життя!
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03.05.2022 02:57 Ответить
Два екіпажі рапторів + в статистику. А ще 60 звідки?
Я не сумніваюся, але коли починається .,....
Краще 15 і по факту, аніж 2500 і на папері
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03.05.2022 02:58 Ответить
Тож Чорнобаївку знову накрили, ворожу дрг покрошили, виконували інші вогневі завдання. Так що все можливо.
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03.05.2022 03:12 Ответить
Ось же написали:
На Херсонщині спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити наш спостережний пост була подавлена мінометним вогнем і зірвана

Я думаю там нормально полегло орків, плюс Чорнобаївцями навічно стало ще сьогодні. На катерах розвідувальних як раз думаю небагато було...
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03.05.2022 03:29 Ответить
Не переживай. Считают по минимуму ... Дохнут гораздо больше
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03.05.2022 05:14 Ответить
В копилочку
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03.05.2022 04:23 Ответить
Объявлен очередной набор орков в Чернобаевку. После бани, чтобы пакеты не пачкать.
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03.05.2022 06:53 Ответить
 
 