Враг на южном направлении потерял 122 оккупанта, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало результаты противостояния российским оккупантам 2 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "В течение суток, враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий в Херсонской и Николаевской областях не вел.

Однако Николаев и близлежащие районы были обстреляны реактивными системами залпового огня. Снова враг бил по объектам промышленности. К счастью, без жертв.

В Херсонской области попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наш наблюдательный пост была подавлена минометным огнем и сорвана.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач.

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Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста.

А к подбитым на рассвете двум десантно-штурмовым катерам добавлено еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", пытавшийся с моря зайти в Одессу.

Меткой работой противовоздушной обороны он уничтожен.

Дважды ударив сегодня по Одесщине ракетами, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав крылатыми ракетами "Яхонт". А из оккупированного Крыма ракетой Оникс, выпущенной из комплекса Бастион, разрушил жилой дом в самой Одессе. 15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний с ранением доставлен в больницу.

Корабельная группировка черноморского флота рашистов продолжает маневрирование в северо-западной части моря и сохраняет угрозу нанесения ракетных ударов на высоком уровне".

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