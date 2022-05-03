Враг на южном направлении потерял 122 оккупанта, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало результаты противостояния российским оккупантам 2 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "В течение суток, враг, закрепившись на оборонных позициях, активных действий в Херсонской и Николаевской областях не вел.
Однако Николаев и близлежащие районы были обстреляны реактивными системами залпового огня. Снова враг бил по объектам промышленности. К счастью, без жертв.
В Херсонской области попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы захватить наш наблюдательный пост была подавлена минометным огнем и сорвана.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач.
Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста.
А к подбитым на рассвете двум десантно-штурмовым катерам добавлено еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники и ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", пытавшийся с моря зайти в Одессу.
Меткой работой противовоздушной обороны он уничтожен.
Дважды ударив сегодня по Одесщине ракетами, враг продолжил разрушение моста через Днестровский лиман, попав крылатыми ракетами "Яхонт". А из оккупированного Крыма ракетой Оникс, выпущенной из комплекса Бастион, разрушил жилой дом в самой Одессе. 15-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний с ранением доставлен в больницу.
Корабельная группировка черноморского флота рашистов продолжает маневрирование в северо-западной части моря и сохраняет угрозу нанесения ракетных ударов на высоком уровне".
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Я не сумніваюся, але коли починається .,....
Краще 15 і по факту, аніж 2500 і на папері
На Херсонщині спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити наш спостережний пост була подавлена мінометним вогнем і зірвана
Я думаю там нормально полегло орків, плюс Чорнобаївцями навічно стало ще сьогодні. На катерах розвідувальних як раз думаю небагато було...