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Ворог на південному напрямку втратив 122 окупанти, - ОК "Південь"

техніка,ворожа

Оперативне командування "Південь" оприлюднило результати протистояння російським окупантам 2 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: " Протягом доби, ворог, закріпившись на оборонних позиціях, активних дій на Херсонщині й Миколаївщині не вів.

Однак, Миколаїв і наближені райони були обстріляні реактивними системами залпового вогню. Знов ворог гатив по об’єктах промисловості. На щастя, без жертв.

На Херсонщині спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити наш спостережний пост була подавлена мінометним вогнем і зірвана.

Натомість нашими ракетно-артилерійськими підрозділами було влучно виконано понад сотню вогневих завдань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Одеси загинув підліток та поранена дитина

Як наслідок, загальні втрати ворога за добу складають 122 рашисти.

А до підбитих на світанку двох десантно-штурмових катерів, додано ще кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки й ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост", який намагався з моря зайти на Одесу.

Влучною роботою протиповітряної оборони він знищений.

Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт". А з окупованого Криму ракетою "Онікс", випущеною з комплексу "Бастіон", зруйнував житловий будинок в самій Одесі. 15-ти річна дитина загинула, ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню.

 Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів продовжує маневрування в північно-західній частині моря та зберігає загрозу нанесення ракетних ударів на високому рівні".

Також читайте: На Південному напрямку 1 травня знищено 35 окупантів та 7 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2290) Одеська область (3273) Херсонська область (5847)


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ГШ завтра скромно подаст 200 штук плюс. А тех кого фрагментировали до объёма майонезной баночки, в счёт не идут.
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03.05.2022 02:44 Відповісти
Бийте цапів без жалю. Цапи не мають право на життя!
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03.05.2022 02:57 Відповісти
Два екіпажі рапторів + в статистику. А ще 60 звідки?
Я не сумніваюся, але коли починається .,....
Краще 15 і по факту, аніж 2500 і на папері
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03.05.2022 02:58 Відповісти
Тож Чорнобаївку знову накрили, ворожу дрг покрошили, виконували інші вогневі завдання. Так що все можливо.
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03.05.2022 03:12 Відповісти
Ось же написали:
На Херсонщині спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити наш спостережний пост була подавлена мінометним вогнем і зірвана

Я думаю там нормально полегло орків, плюс Чорнобаївцями навічно стало ще сьогодні. На катерах розвідувальних як раз думаю небагато було...
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03.05.2022 03:29 Відповісти
Не переживай. Считают по минимуму ... Дохнут гораздо больше
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03.05.2022 05:14 Відповісти
В копилочку
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03.05.2022 04:23 Відповісти
Объявлен очередной набор орков в Чернобаевку. После бани, чтобы пакеты не пачкать.
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03.05.2022 06:53 Відповісти
 
 