Ворог на південному напрямку втратив 122 окупанти, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило результати протистояння російським окупантам 2 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці командування.
У повідомленні зазначається: " Протягом доби, ворог, закріпившись на оборонних позиціях, активних дій на Херсонщині й Миколаївщині не вів.
Однак, Миколаїв і наближені райони були обстріляні реактивними системами залпового вогню. Знов ворог гатив по об’єктах промисловості. На щастя, без жертв.
На Херсонщині спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити наш спостережний пост була подавлена мінометним вогнем і зірвана.
Натомість нашими ракетно-артилерійськими підрозділами було влучно виконано понад сотню вогневих завдань.
Як наслідок, загальні втрати ворога за добу складають 122 рашисти.
А до підбитих на світанку двох десантно-штурмових катерів, додано ще кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки й ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост", який намагався з моря зайти на Одесу.
Влучною роботою протиповітряної оборони він знищений.
Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт". А з окупованого Криму ракетою "Онікс", випущеною з комплексу "Бастіон", зруйнував житловий будинок в самій Одесі. 15-ти річна дитина загинула, ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню.
Корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів продовжує маневрування в північно-західній частині моря та зберігає загрозу нанесення ракетних ударів на високому рівні".
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Я не сумніваюся, але коли починається .,....
Краще 15 і по факту, аніж 2500 і на папері
На Херсонщині спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити наш спостережний пост була подавлена мінометним вогнем і зірвана
Я думаю там нормально полегло орків, плюс Чорнобаївцями навічно стало ще сьогодні. На катерах розвідувальних як раз думаю небагато було...