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Новости Война
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Правительство Германии приняло решение о поставках Украине самоходных гаубиц, - Welt

німеччина,гаубиці

Правительство Германии приняло решение о поставках Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000 из запасов бундесвера. Берлин поставит семь систем бронированного артиллерийского орудия.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, говорится в материале Welt.

По данным издания, политическое решение канцелярии и Министерства обороны Германии было принято вопреки совету руководящих кадров Бундесвера. Они указали, что только около 40 из 119 Panzerhaubitzen 2000, находящихся на вооружении Бундесвера, были исправны и незаменимы для собственных нужд.

Также ставится под вопрос использования для Украины оружия, имеющего сложную цифровую систему управления огнем. Правительство проигнорировало эти опасения, хотя одна из его политических максим состоит в том, чтобы не ослаблять Бундесвер и его способность формировать союзы поставками оружия на Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц об упреках в неторопливости с вооружением для Украины: "Я принимаю решение быстро и в координации с нашими союзниками"

Panzerhaubitzen 2000 – это тяжелые артиллерийские орудия, которые могут стрелять на расстояние до 40 километров.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц пояснил, что не считает возможным руководствоваться рейтингами в вопросах войны и мира и еще раз повторил, что осторожность связана с тем, что его правительство боится начала войны НАТО с РФ.

Германия (7043) оружие (10248)


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Топ комментарии
+76
Наталия Рябенко:

"Продовжуємо відслідковувати нові методички Подоляка. Радасні уліткі бігають з воплями "вот нашему оружіє далі, а Пороху нєт!". Драгоценні ви мої безмозгові! Якою ціною ми ту зброю отримали? Окупацією 20% країни? Вбивством тисяч мирних людей? Згвалтуванням дітей? Депортацією мільйона вашіх співгромадян? Розхераченими в хлам містами? Ви серйозно??? Нам дали зброю, щоб вас, ******** на всю вашу пусту макитру, захистити від долі тих, хто загинув в Бучі! Від рук тих, кого впустив у вашу хату ваш любімий зелененький найвеличніший, якого ви обрали, щоб поржати і заради лафових грошей! Заради ілюзії, яку він і його команда нав'язали і продовжують нав'язувати зараз, щоб не нести відповідальність! Бо те, чим мали вас захищати він закатав в асфальт! Так, я дякую всім, хто нам дає зброю і допомагає, але вам цього я ніколи не забуду! І повірте, вам теж скоро доведеться за весь цей пздєц відповідати! До усіх думаючих з повагою!

П. С. Так, Пороху в 2014 році не дали, але це когось зупинило чи ми зникли? Перший раз тих гвалтівників і вбивці зупинили ті самі "Мінські" який вам, недоумкам, дуже сильно заважав. Отой папірець, який не пустив у вашу хату всі ті злочини, не здаючи країну ворогу і навіть не згадуючи про якісь поступки справжньому ворогу!

Но нєт, безмозговими цього не доведеш."
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03.05.2022 13:59
+38
Порох, Хунта, ЗСУ, добробати та український народ зупинили рашистів в 14-му та 15-му самі!

без будь якої фінансової, чи, тим більше, фінансової допомоги

то щоб Порох з Хунтою змогли б зробити зараз з такими ресурсами, мені навіть важко уявити!
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03.05.2022 14:05
+29
Ви професійний провокатор. Тут новина про зброю, а ви розбрат розганяєте.
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03.05.2022 14:03
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Берлін поставить сім систем броньованого артилерійського знаряддя.

Німцям дяка. Але кількість систем вражає .
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03.05.2022 14:04 Ответить
та да, але подивись скільки у них на ходу!
за розвал армії міністра оборони ФРН треба розстріляти !
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03.05.2022 14:07 Ответить
Ви не праві.Це ціла батарея високопродуктивних,швидких систем,яка може допомогти вирішити проблему з рашистами на одному з напрямків.
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03.05.2022 14:09 Ответить
Можливо мало, але все в порівнянні сама далекобійний у світі, сама влучна стрільба, розрахована на придушування ворожих батарей і ще деяку кількість дала Голландія з дозволу Німеччини, а усі набої німецькі, а набої там другого типу дуже дорогі.
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03.05.2022 14:10 Ответить
Із Нідерландів ще більше 20 шт. Німці це дозволили, дають снаряди і навчають персонал.

По-суті вони більше дать не можуть. Бо у них самих з ними великий дефіцит. А якщо правда, що більш половини не робочі то взагалі треба серйозно розбиратись з керівництвом бундесверу.
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03.05.2022 14:14 Ответить
Вражає ще й тим, що віддають 15% від боєздатної кількості.
Думаєте, це мало?
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03.05.2022 14:22 Ответить
Это сумасшедшие системы и очень дорогостоящие. Поэтому 7 шт - это просто супер. Это всё-равно, что 7 самолётов.
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03.05.2022 14:49 Ответить
Ну, майже. По 17 млн євро ці гаубиці
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03.05.2022 15:07 Ответить
Давайте уже, там разберутся
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03.05.2022 14:05 Ответить
Добре.Якщо це правда Київ має прийняти їх президента та канцлера,нехай разом приїзджають.
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03.05.2022 14:06 Ответить
Киздюліна подіяла
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03.05.2022 14:10 Ответить
Рішення прийняли раніше тому зеЛох так сердиться і послу доручив підняти срач.
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03.05.2022 14:12 Ответить
Що ти несеш?))
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03.05.2022 15:00 Ответить
А чого посол срач підняв, посли просто так не несуть дурню, тому треба подивитись хто і що несеі хто йому це дозволив.
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03.05.2022 15:09 Ответить
Розслабся. Не до зеЛохів зараз. Тим більше, ти точно не знаєш як воно було. Чи не так? Ти ж не прослуховуєш наради в ОП? Отож...Так що, почитай книгу чи займися якоюсь іншою корисною справою.
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03.05.2022 15:38 Ответить
Чия?
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03.05.2022 14:14 Ответить
Схаменіться і одні і інші.Вивчайте історію України!!!Просто не пишіть.Не голусував ні за одного ні за другого,як що ЗАРАЗ це має значення. Схаменіться!
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03.05.2022 14:10 Ответить
Я колись, ще перед війною, казав прихильникам обидвох "гетьманів", що війна їх помирить.Я помилився.Вони продовжують мірятись "пісюнами".І це погано,в першу чергу для країни.В голові у українців мають бути не кумири із солоденькими промовами,а принципові речі- розум,чесність,порядність,патріотизм,непримиримість до корупціії і т.д. Боюсь,що після нашої перемоги олігархічні телеканали знову "роз'єднаються ", і почнуть "забивати баки" народу, виставляючи "титанічні, героїчні заслуги" своїх власників перед батьківщиною.А потім будуть всіх переконувати просто необхідністю- вручити їм вчергове булаву України!...Хотілося,щоб нарешті змінився весь політикум і прийшли до влади ті,хто реально на це заслуговує.Але для цього повинен змінитися і сам народ.
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03.05.2022 15:20 Ответить
Уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання Україні самохідних гаубиць ************* 2000 ? З набоями, чи без...?

МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!

"Шольц унаследовал от Меркель еще одну ее традицию - «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой.

В контексте Украины это выглядит таким образом: говорит о солидарности с Украиной один Шольц, а поставку оружия блокирует Шольц другой.

Но такая позиция очень характерна именно для меркелевского стиля: что-то обещать, но настойчиво ничего не делать.

Есть ли в немецкой власти антиукраинское лобби?

Железобетонная стойкость Шольца в отказе помогать Украине оружием натолкнула многих на горькие мысли, что канцлер якобы сознательно действует в интересах Москвы и что ему, наверное, есть что скрывать со времен юношества.

Как молодой политик, Шольц принадлежал к радикально левому кругу СДПГ, был отчаянным противником НАТО и регулярно ездил в ГДР на рабочие встречи с руководством Восточной Германии.

Сложно сказать, имеется ли для некоторых подозрений в отношении Шольца реальная основа. Но факт остается фактом - именно в партии Шольца, среди социал-демократов, существует традиционно мощнейшее пророссийское лобби. Оно начинается, но, конечно, не ограничивается бывшим канцлером Герхардом Шрёдером, который лоббировал еще первый «Северной поток», сейчас является председателем комитета акционеров оператора «Северного потока» - компании Nord Stream AG, а также работает в нефтяной компании «Роснефть» и является кандидатом в совет директоров «Газпрома». СДПГ наполнена людьми, близко связанными с Москвой.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, автор печально известной «формулы Штайнмайера», является бывшим главой штаба Герхарда Шрёдера. Штайнмайер последовательно высказывался в пользу усиления контактов с Москвой. Еще в 2016 году - после российских бомбардировок Сирии и после почти двух лет войны на Донбассе - он посещал российский Екатеринбург, где обращался к российскому министру иностранных дел Лаврову «дорогой Сергей» и призывал к сотрудничеству Германии и России именно в Сирии.

В 2020 году Штайнмаер в разговоре с прессой настаивал на том, что «Северный поток-2» нельзя останавливать, ведь Германия виновата перед Россией за преступления Второй мировой войны, а газопровод остается единственным мостом между Германией и РФ. Таким образом, Штайнмайер фактически игнорировал преступления, которые Германия совершила на территориях Украины и Польши, ведь правительства именно этих стран требовали при газовом сотрудничестве с Россией учесть и их интересы. Но об ответственности Германии перед Украиной не упоминалось.

Не менее пророссийскими являются многие другие функционеры СДПГ. Например, премьер-министр региона Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг не только лоббировала строительство «Северного потока-2», но еще и придумала концепцию «Фонда охраны окружающей среды» - фонда якобы благотворительного, единственным назначением которого был обход потенциальных американских санкций против российского газопровода. А глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мюнцених, например, объявил, что тяжелое вооружение не является решением войны, а путь к миру лежит исключительно через дипломатические переговоры, и обвинил своих оппонентов в милитаризме. Очевидно, что у СДПГ серьезные проблемы с влиянием со стороны Москвы, и она часто ретранслирует кремлевские нарративы.

Чего хотят «простые немцы»?

На фоне этих связей интересным выглядит тот факт, что большинство приверженцев СДПГ в немецком обществе выступают за то, чтобы предоставить тяжелое вооружение Украине. Примерно 60% немцев, которые проголосовали во время выборов за СДПГ, придерживаются этого мнения (среди электората «Зеленых» - около 76%, у либералов - примерно 55%). Наименьшую поддержку Украина имеет у избирателей праворадикальной «Альтернативы для Германии» и «Левой» партии - 20-25%. Иначе говоря, Шольц и его правительство действуют прямо против требований своей электоральной базы.

В этом смысле широкое немецкое общество настроено более проукраински, чем немецкое правительство, - даже несмотря на то, что в своих проукраинских настроениях немцы часто весьма наивны, и у них нет понимания колониальной истории конфликта с Россией. Тем не менее немцы настроены более решительно, чем их канцлер, и были бы готовы помочь Украине тяжелым оружием. То же самое можно видеть и в настроениях СМИ. Победит ли это давление - вместе с давлением со стороны партнеров Германии в НАТО - апатичность Шольца, сказать сложно. Но, например, в Бундестаге лед уже тронулся: в четверг, 28 апреля, подавляющее большинство депутатов немецкого парламента одобрило предложение о поставках Украине вооружения, в том числе и тяжелого.

Отдельно нужно вспомнить недавний открытый призыв группы «немецких интеллектуалов» к канцлеру Шольцу с требованием прекратить военную помощь Украине и потребовать от Украины капитуляции перед Россией якобы с целью сохранить жизнь людей. Не отрицаю того, что этот призыв был позорным и бессмысленным, но следует понимать, где именно и кто его обнародовал. Его выложила берлинская газета Berliner Zeitung, которую несколько лет назад приобрел бизнесмен Гольгер Фридрих, который во времена ГДР был связан со Штази. Сразу после смены владельца газета начала публиковать странные тексты. Первым был манифест Фридриха и его жены, где они требовали уважения к бывшему главе ГДР Эгону Кренцу. Дальше в газете свои мысли излагал, например, посол России в Берлине, который старался убедить немцев в справедливости российской политики в Украине.

Что же касается подписантов призыва, то среди них есть много леворадикальных пенсионеров, которые считаются в Германии маргиналами. Это показывает, что идеологически эта платформа намного ближе к радикальным антидемократическим силам, чем можно себе представить. При этом иногда политический пенсионер - просто глупый радикал, а иногда - зажиточный бывший канцлер, как Герхард Шрёдер, который в интервью американскому изданию New York Times на прошлой неделе полностью отрицал собственную вину в провальной политике Германии на Востоке и настаивал на том, что он якобы является единственным человеком, который может повлиять на Путина в пользу Германии. То есть повторял сказку, много лет дававшую ему возможность получать гонорары от диктатора якобы ради приближения России к демократическому миру.

Встанет ли Германия активно на сторону Украины?

Процесс проверки и изменения своих убеждений всегда долог и болезнен. Это касается как людей, так и обществ, но для последних процесс часто более длительный и болезненный. Взгляды немецкого общества на Россию и Украину действительно подвергаются радикальным изменениям. Раньше нельзя было даже представить такую жесткую и скептическую позицию многих немцев в отношении России и такую широкую поддержку, в том числе предоставление военной помощи Украине, а не только эмоциональных символов солидарности вроде флагов Украины над университетами, органами государственной власти и музеями.

Конечно, как каждое изменение, эта трансформация должна быть закреплена, чтобы не исчезнуть спустя несколько недель или месяцев. Традиции политической культуры длятся долгое время, а традиция симпатий к России насчитывает в Германии по меньшей мере двести лет - с конца XVIII века. Между тем современные изменения могут быть подкреплены уникальным явлением - масштабной солидарностью с Украиной многих стран Европы и НАТО, от Польши и Эстонии до Испании и Великобритании. Именно из-за этого общеевропейского давления у Германии есть шанс изменить свое отношение к обеим странам - Украине и России, и эмансипироваться от кремлевского влияния. В этом смысле Украина может - неожиданно для всех - помочь немцам значительно усилить немецкую демократию и разбить оковы, которые держат часть немецкой элиты в заложниках у Лубянки. полностью - Российские оковы правительства Олафа Шольца,

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzn.ua%2Finternational%2Frossijskie-okovy-pravitelstva-olafa-sholtsa.html%3Ffbclid%3DIwAR3abGKpRhiAaSZJjAhcoOWnHhvgmsG-eHMRg__Cq7mge7VNITtBKuqwViM&h=AT2w7-Mrc5kER3ZVpvHJ90W1ML-WC7ovswpu5-3o-Dq2vzzwpzzHHOZXkhiE9ZDVuXjqrCJjA-yri8KMtg_S2B9fKg4vMX8G2JDU8At7V2CI_M0L2mEOLaKeuNXbF8w9uUKN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT200NMq8EZm8_voeIYaXJ3e5bx6afjkWOSapnpejHdaOXEIAJ9JgFXCe6E3hhX9hZ_35MVfg40bA2HxJZDFb7EGAP8720HOjNzbY5VkiT0WoJfoXjQGKml2Czy8EGRRj92aEV9WnoMk2l0g6jI https://zn.ua/.../rossijskie-okovy-pravitelstva-olafa...
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03.05.2022 14:11 Ответить
эшелонов 10 боеприпасов к ним бы....
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03.05.2022 14:12 Ответить
Дякуємо.
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03.05.2022 14:13 Ответить
нужно танков больше леопардов 2
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03.05.2022 14:19 Ответить
У тебя 15 мил.евро на леопард 2 есть?
Как будут,сделай заявку
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03.05.2022 14:38 Ответить
Купівля танків, бойових літаків, САУ та іншої зброх не від наявності грошей залежить. Потрібний дозвіл на продаж контркретної зброї конкретному покупцеві.

Грошей достатньо. Продавати не хотіли.
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03.05.2022 15:04 Ответить
7 одиниць? На фронт у 1200 км? Треба мінімум у 10 раз більше!
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03.05.2022 14:20 Ответить
Новость читал? У них всего 40 в рабочем состоянии
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03.05.2022 15:41 Ответить
ти їм віриш? брешуть, щоб ненадавати.
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03.05.2022 15:50 Ответить
7-м теж свое робити будуть .... кацапо- фарш.... https://www.youtube.com/watch?v=hI7SYeMvvHE
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03.05.2022 16:24 Ответить
Похоже перед принятием решения зелёные дружно отпинали Шольца в кулуарах Рейхстага.
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03.05.2022 14:20 Ответить
Так і що не можна відремонтувати??...
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03.05.2022 14:26 Ответить
Дуже цінна допомога, сподіваюсь наше військове керівництво усвідомлює, що за цією зброєю путлерівська наволоч буде полювати.
Сподіваюсь ці гаубиці так ефективно допоможуть нашій армії у війні, що стануть одним з факторів, поруч з іншими важливими, який пришвидшить вихід Мордору з України.
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03.05.2022 14:28 Ответить
Дякуємо👍
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03.05.2022 14:30 Ответить
Гарна річ. *********** v-lap може стріляти на 56км.
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03.05.2022 14:38 Ответить
Выдержка у Шольца железная! После того как зеленый посол Украины в Германии перешел уже на оскорбления Шольца, мог бы и послать.
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03.05.2022 14:43 Ответить
Есть предположение, что Шольц не знал о том, что его оскорбил посол, на момент принятия решения.
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03.05.2022 14:52 Ответить
Lucyje v mire ******* eti cytajitsia.Takyje ecio golanci vam dast ili dali,na skolko znaju vasi uze ucilis na nix streliat
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03.05.2022 14:44 Ответить
Якщо єрмак із отим послом далі будуть називати всіх ковбасами то можемо залишитись ні з чим
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03.05.2022 14:49 Ответить
7 гаубиць? Вони що жартують так? Україна просила 100, а вони 7.
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03.05.2022 14:59 Ответить
Ця гаубіца вартістю, як літак. Подивляться, як використовуємо, а потім ще дадуть. Думаю, 20 буде в ітозі.
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03.05.2022 15:14 Ответить
Україні треба 100, а не 20 і Україна готова заплатити.
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03.05.2022 15:37 Ответить
Новость читал? Всего 119.рабочих 40.Украине надо но Мангальщику ничего не надо было кроме дорог.
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03.05.2022 15:45 Ответить
Боже, та наші і на ці сім екіпажів толкових можуть не знайти, а тут 100 подавай це не совок юніон техніка де все по старому дідівському, там складна електроніка і все на німецькій мові, а у нас далеко не всі військові знають англійську не те що німецьку.
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03.05.2022 16:22 Ответить
7 гаубиц это даже не заслуга Шольца а оппозиции которая на него все больше наезжает, поэтому не нужно здесь про посла - все он правильно сказал (он все знает и просто так этого бы не говорил). Пускай немцы меняют свою власть штангенциркулей и шольцев.
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03.05.2022 15:13 Ответить
Це аж два дні радились, в закритому режимі (!) - і вирішили висрати (іншого слова не підберу) аж 7 гаубиць...
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03.05.2022 15:30 Ответить
А сколько зелная влада " высрала" гаубиц " Богдана" за два года?
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03.05.2022 15:46 Ответить
Одна з найпотужніших економік світу розкошелилась всього на сім систем, а так неначе від самого серця відірвали.
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03.05.2022 15:32 Ответить
До цьго холанди дали, а гансам нема куди..... Але будуть барижничати на снарядах. Арту 155 почали давати, коли ЗСУ справились з керуванням стрільбою з власних систем. Коли ганси продавали зенітні танки, і тоді стояло питання з боєкомплектом до них. У гансів нема стратегзапасу снарядів. Як згадують посвячені, коли Гітлер готувався до війни в них була дуже і дуже велика проблема із снарядами до 88 (ахт ахт) бо вони ці зенітки мали використовувати як ПТО. Ганси до війни не готувались, снарядів в таких кількостях не має.
А пікіровки по ленд лізу, то це не заслуга Боневтіка а виключно Єрмака. Тільки його величезний світовий авторитет як послідовного і мужнього захисника інтересів України допоміг здобути вирішальну допомогу над супостатом. Ні, тільки Ермак допоміг Україні відстояти свою незалежність. І тут Подоляк правий. Порошенко так філігранно захищати інтереси України як Єрмак не зміг би.Навіть Блінкен нервово курить в сторонці
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03.05.2022 16:05 Ответить
За даними видання, політичне рішення канцелярії і Міністерства оборони Німеччини було прийнято всупереч раді керівних кадрів бундесверу. Вони вказали, що тільки близько 40 зі 119 *************** 2000, що знаходяться на озброєнні Бундесверу, були справні і незамінні для власних потреб. Джерело:
Як може бути таке? Це ж нові роками САУ.
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03.05.2022 16:26 Ответить
А потом какой-нибудь Шольц-Штанмайер почешет затылок и решит, что "Нееет! Зачем Украине САУ? У них же есть джавелины!"
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03.05.2022 16:51 Ответить
5 -та економіка світу... Тьху!!!!
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03.05.2022 17:11 Ответить
Таке враження, що наші люди живуть в часи Другої світової де є німці і американці...

Загугліть, яка різниця між економіками Німеччини і США. У військовому плані різниця ще в рази більша, якщо не в десятки.

Сім систем ************* 2000 це багато навіть порівняно з американською допомогою артилерією. Не варто очікувати, що в якийсь момент німці "прозріють" і обженуть США.
До того вони також допомагали ракетами в хорошій кількості відносно навіть з США.
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03.05.2022 17:33 Ответить
очень хорошо.
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04.05.2022 05:09 Ответить
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