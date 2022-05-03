Уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання Україні самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000, - Welt

Уряд Німеччини прийняв рішення про постачання Україні самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000 із запасів бундесверу. Берлін поставить сім систем броньованого артилерійського знаряддя.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, йдеться у матеріалі Welt.

За даними видання, політичне рішення канцелярії і Міністерства оборони Німеччини було прийнято всупереч раді керівних кадрів бундесверу. Вони вказали, що тільки близько 40 зі 119 Panzerhaubitzen 2000, що знаходяться на озброєнні Бундесверу, були справні і незамінні для власних потреб.

Також ставиться під питання застосування для України зброї, яка має складну цифрову систему управління вогнем. Уряд проігнорував ці побоювання, хоча одна з його політичних максим полягає в тому, щоб не послаблювати Бундесвер і його здатність формувати союзи поставками зброї на Україну.

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Panzerhaubitzen 2000 - це важкі артилерійські знаряддя, які можуть стріляти на відстань до 40 кілометрів.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що не вважає можливим керуватися рейтингами у питаннях війни і миру і ще раз повторив, що обережність пов’язана з тим, що його уряд боїться початку війни НАТО з РФ.