РФ готовилась к массовой депортации украинцев с начала года, - Денисова
Российская Федерация готовилась к массовой депортации украинских граждан на свою территорию с начала года.
Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в ходе информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"У меня есть инсайдерская информация, что Российская Федерация готовилась к массовой депортации наших граждан еще с начала года. И у меня есть некоторая информация, что по всем областям, почти по всем республикам они составляли списки временных пунктов перемещения, и там четко определено, какая это область, количество украинцев, которое будет вывезено", - сказала Денисова.
По ее словам, в настоящее время у Украины нет данных относительно точного количества принудительно вывезенных украинцев и действительно ли вывезено 1,1 млн человек, как заявляют в РФ.
"Мы пользуемся цифрами, которые предоставляет РФ, потому что, к сожалению, у Украины на сегодняшний день нет возможности сосчитать наших граждан – у нас нет официальной границы в той части, в которой принудительно депортируют наших граждан. Я вчера общалась с Красным Крестом, президентом МККК, спрашивала, есть ли у них такие цифры подтвержденные, что именно 1,1 млн человек вывезено – нет", - сказала Денисова.
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