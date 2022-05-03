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РФ готовилась к массовой депортации украинцев с начала года, - Денисова

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Российская Федерация готовилась к массовой депортации украинских граждан на свою территорию с начала года.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в ходе информационного телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"У меня есть инсайдерская информация, что Российская Федерация готовилась к массовой депортации наших граждан еще с начала года. И у меня есть некоторая информация, что по всем областям, почти по всем республикам они составляли списки временных пунктов перемещения, и там четко определено, какая это область, количество украинцев, которое будет вывезено", - сказала Денисова.

По ее словам, в настоящее время у Украины нет данных относительно точного количества принудительно вывезенных украинцев и действительно ли вывезено 1,1 млн человек, как заявляют в РФ.

"Мы пользуемся цифрами, которые предоставляет РФ, потому что, к сожалению, у Украины на сегодняшний день нет возможности сосчитать наших граждан – у нас нет официальной границы в той части, в которой принудительно депортируют наших граждан. Я вчера общалась с Красным Крестом, президентом МККК, спрашивала, есть ли у них такие цифры подтвержденные, что именно 1,1 млн человек вывезено – нет", - сказала Денисова.

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Денисова Людмила (996) депортация (687) россия (96038)


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Топ комментарии
+22
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03.05.2022 14:10
+20
а зєльона шмаркля до шашликів
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03.05.2022 14:08
+15
Денисова , где 11 автобусов из мариуполя ???
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03.05.2022 14:08
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а зєльона шмаркля до шашликів
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03.05.2022 14:08 Ответить
Денисова , где 11 автобусов из мариуполя ???
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03.05.2022 14:08 Ответить
Эвакуацией занимается Верещук. У неё спрашивайте.
А заодно спросите, почему её ведомством в конце 2021 года был разминирован Чонгар, что привело тому, что в Херсон россияне свободно зашли прямо утром 24 февраля, а затем также свободно заблокировали Мариуполь.
В трагедии Мариуполя вина этой мадам, как и всей нынешней власти не меньшая, чем россиян.
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03.05.2022 15:04 Ответить
об этом не трудно было и догадаться. хотя бы по идеях строить новые города в тамошних бебенях, как и новую железку к карскому морю, планы которой к 5 мая должны были быть готовы. так шо новые "карлаги", как новые стройки ********* были запланированны с размахом,
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03.05.2022 14:09 Ответить
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03.05.2022 14:10 Ответить
Погугліть програму Брєдіхіна А. від 2012 р. про депортацію 7 млн до Сибіру після вступу України до ТС.
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03.05.2022 14:16 Ответить
Российские войска самолетами разбомбили современный элеватор для хранения зерновых культур в Рубежном Луганской области, он полностью уничтоженный.По словам главы ОВА, элеваторный комплекс полностью уничтожен, он был открыт в 2020 году и мог сохранять 30 тысяч тонн зерна одновременно.Включая экспресс-анализатор, обеспечивающий точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник", - написал он.Кроме того, чиновник заявил, что цель оккупантов - устроить голодомор.
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03.05.2022 14:16 Ответить
Еще была инфа что 45000 мешков для трупов и передвижные крематории готовили для украинского населения. На фоне росийского фашизма, фашисты времен второй мировой стеснительно курят в сторонке.
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03.05.2022 14:19 Ответить
Кацапські дегенерати вироджуються під впливом алкоголю, наркоти, жахливої екології, нелюдських умов праці і скотських умов проживання на всій території ********** за винятком декількох міст-вітрин. Мінус 1 - 1,2 мільйони щороку! Згідно рівню споживання основних продуктів та послуг сьогодні і ********** реально проживає далеко не 146 мільйонів, а лише 89-92 мільйони. Тому їм конче необхідно якимось чином збільшити кількість та підвищити якість населення. Але ж країна неє привабливою для еміграції! Добровільно в цю помийку жодна нормальна людина з цивілізованого світу з високим рівнем освіти не переїде на приживання. Тому єдине на що здатні дегенерати то це до повернення совєтської практики - примусове переселення, депортація та відродження Гулагу.
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03.05.2022 14:19 Ответить
Яка інсайдерська ,американці про це попереджували владу за пів року.
А вже за місяць почали кричать на вест світ , бо зелені дауни готувались до шашликів. А Арахуйня взагалі порівнював США зі Скабєєвою.
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03.05.2022 14:22 Ответить
Может это для вас открытие а для адекватных людей ничего нового. Жириновский еще в 2013 году с трибуны рассказал весь этот план. Только наши идиоты вместо прислушаться и принять меры, продолжали сосаться и торговать с Рашкой, вводить против украинцев налоги и пошлины по требованию кремля, и называл агентами кремля тех кто говорил что нужно вводить визовый режим, ставить блокаду крыма и лугандона и строить оборонительные рубежи.
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03.05.2022 14:23 Ответить
Кацапня "рятує рузькоязичних", а в України будуть всі законні підстави рятувати з неволі своїх громадян. По дорозі, може, врятуємо їх об'єкти інфраструктури: електропідстанції, теплові та насосні станції, елеватори, заводи... Спецоперація така, лише визволення та порятунок, нічого іншого
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03.05.2022 14:29 Ответить
І всім відразу полегшало? Чи то це статейка для бухгалтерії по закриттю викорастаних грошей на інсайдерів??? Реально, для нафіга ця стаття??
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03.05.2022 14:32 Ответить
А щоб "реально" запитати, що робила наша влада, щоб це не сталось....
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03.05.2022 14:35 Ответить
Не спілкуйтеся з Comedy Club.

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03.05.2022 14:47 Ответить
зато ЗЕ готовил дороги и шашлыки вместо армии
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03.05.2022 14:41 Ответить
Хер на рыло путлеру,а не украинцы в сибире
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03.05.2022 14:56 Ответить
денацифікатори
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03.05.2022 18:01 Ответить
Российская Федерация готовилась к массовой депортации украинских граждан на свою территорию с начала года.Об этом https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова Источник:
Any other motions, cause of actions, speak now or forever hold your peace.
Если есть другие ходатайства, основание для иска - говорите сейчас или молчите вечно.
Ёксель-моксель даже Людми́ла Лео́нтьевна знала, а я как лох педальный верил своей власти. А оказалось мне даже Данилов подавал знак одевая чёрный костюм, а я не понял и ждал чёрный костюм и белый носовой платочек.
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03.05.2022 18:34 Ответить
 
 