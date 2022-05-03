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РФ готувалася до масової депортації українців від початку року, - Денісова

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Російська Федерація готувалася до масової депортації українських громадян на свою територію ще від початку року.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Я маю деяку інсайдерську інформацію, що Російська Федерація готувалася до масової депортації наших громадян ще з початку року. І у мене є деяка інформація, що по всіх областях, майже по всіх республіках вони складали списки тимчасових пунктів переміщення, і там чітко визначено, яка це область, кількість українців, яка буде вивезена", - сказала Денісова.

За її словами, наразі в України немає даних щодо точної кількості примусово вивезених українців і чи дійсно вивезено 1,1 млн людей, як заявляють у РФ.

"Ми користуємося цифрами, які надає РФ, тому що, на жаль, в України на сьогоднішній день немає можливості порахувати наших громадян - у нас немає офіційного кордону в тій частині, в якій примусово депортують наших громадян. Я вчора спілкувалася з Червоним Хрестом, президентом МКЧХ, питала, чи є у них такі цифри підтверджені, що саме 1,1 млн людей вивезено, – немає", - сказала Денісова.

Читайте: Окупанти заявили, що вивезли до Росії майже 200 тисяч дітей

Автор: 

Денісова Людмила (883) депортація (729) росія (65856)


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Топ коментарі
+22
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03.05.2022 14:10
+20
а зєльона шмаркля до шашликів
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03.05.2022 14:08
+15
Денисова , где 11 автобусов из мариуполя ???
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03.05.2022 14:08
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а зєльона шмаркля до шашликів
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03.05.2022 14:08 Відповісти
Денисова , где 11 автобусов из мариуполя ???
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03.05.2022 14:08 Відповісти
Эвакуацией занимается Верещук. У неё спрашивайте.
А заодно спросите, почему её ведомством в конце 2021 года был разминирован Чонгар, что привело тому, что в Херсон россияне свободно зашли прямо утром 24 февраля, а затем также свободно заблокировали Мариуполь.
В трагедии Мариуполя вина этой мадам, как и всей нынешней власти не меньшая, чем россиян.
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03.05.2022 15:04 Відповісти
об этом не трудно было и догадаться. хотя бы по идеях строить новые города в тамошних бебенях, как и новую железку к карскому морю, планы которой к 5 мая должны были быть готовы. так шо новые "карлаги", как новые стройки ********* были запланированны с размахом,
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03.05.2022 14:09 Відповісти
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03.05.2022 14:10 Відповісти
Погугліть програму Брєдіхіна А. від 2012 р. про депортацію 7 млн до Сибіру після вступу України до ТС.
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03.05.2022 14:16 Відповісти
Российские войска самолетами разбомбили современный элеватор для хранения зерновых культур в Рубежном Луганской области, он полностью уничтоженный.По словам главы ОВА, элеваторный комплекс полностью уничтожен, он был открыт в 2020 году и мог сохранять 30 тысяч тонн зерна одновременно.Включая экспресс-анализатор, обеспечивающий точные и быстрые анализы всех культур, зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник", - написал он.Кроме того, чиновник заявил, что цель оккупантов - устроить голодомор.
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03.05.2022 14:16 Відповісти
Еще была инфа что 45000 мешков для трупов и передвижные крематории готовили для украинского населения. На фоне росийского фашизма, фашисты времен второй мировой стеснительно курят в сторонке.
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03.05.2022 14:19 Відповісти
Кацапські дегенерати вироджуються під впливом алкоголю, наркоти, жахливої екології, нелюдських умов праці і скотських умов проживання на всій території ********** за винятком декількох міст-вітрин. Мінус 1 - 1,2 мільйони щороку! Згідно рівню споживання основних продуктів та послуг сьогодні і ********** реально проживає далеко не 146 мільйонів, а лише 89-92 мільйони. Тому їм конче необхідно якимось чином збільшити кількість та підвищити якість населення. Але ж країна неє привабливою для еміграції! Добровільно в цю помийку жодна нормальна людина з цивілізованого світу з високим рівнем освіти не переїде на приживання. Тому єдине на що здатні дегенерати то це до повернення совєтської практики - примусове переселення, депортація та відродження Гулагу.
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03.05.2022 14:19 Відповісти
Яка інсайдерська ,американці про це попереджували владу за пів року.
А вже за місяць почали кричать на вест світ , бо зелені дауни готувались до шашликів. А Арахуйня взагалі порівнював США зі Скабєєвою.
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03.05.2022 14:22 Відповісти
Может это для вас открытие а для адекватных людей ничего нового. Жириновский еще в 2013 году с трибуны рассказал весь этот план. Только наши идиоты вместо прислушаться и принять меры, продолжали сосаться и торговать с Рашкой, вводить против украинцев налоги и пошлины по требованию кремля, и называл агентами кремля тех кто говорил что нужно вводить визовый режим, ставить блокаду крыма и лугандона и строить оборонительные рубежи.
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03.05.2022 14:23 Відповісти
Кацапня "рятує рузькоязичних", а в України будуть всі законні підстави рятувати з неволі своїх громадян. По дорозі, може, врятуємо їх об'єкти інфраструктури: електропідстанції, теплові та насосні станції, елеватори, заводи... Спецоперація така, лише визволення та порятунок, нічого іншого
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03.05.2022 14:29 Відповісти
І всім відразу полегшало? Чи то це статейка для бухгалтерії по закриттю викорастаних грошей на інсайдерів??? Реально, для нафіга ця стаття??
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03.05.2022 14:32 Відповісти
А щоб "реально" запитати, що робила наша влада, щоб це не сталось....
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03.05.2022 14:35 Відповісти
Не спілкуйтеся з Comedy Club.

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03.05.2022 14:47 Відповісти
зато ЗЕ готовил дороги и шашлыки вместо армии
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03.05.2022 14:41 Відповісти
Хер на рыло путлеру,а не украинцы в сибире
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03.05.2022 14:56 Відповісти
денацифікатори
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03.05.2022 18:01 Відповісти
Российская Федерация готовилась к массовой депортации украинских граждан на свою территорию с начала года.Об этом https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова Источник:
Any other motions, cause of actions, speak now or forever hold your peace.
Если есть другие ходатайства, основание для иска - говорите сейчас или молчите вечно.
Ёксель-моксель даже Людми́ла Лео́нтьевна знала, а я как лох педальный верил своей власти. А оказалось мне даже Данилов подавал знак одевая чёрный костюм, а я не понял и ждал чёрный костюм и белый носовой платочек.
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03.05.2022 18:34 Відповісти
 
 