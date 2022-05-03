РФ готувалася до масової депортації українців від початку року, - Денісова
Російська Федерація готувалася до масової депортації українських громадян на свою територію ще від початку року.
Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Я маю деяку інсайдерську інформацію, що Російська Федерація готувалася до масової депортації наших громадян ще з початку року. І у мене є деяка інформація, що по всіх областях, майже по всіх республіках вони складали списки тимчасових пунктів переміщення, і там чітко визначено, яка це область, кількість українців, яка буде вивезена", - сказала Денісова.
За її словами, наразі в України немає даних щодо точної кількості примусово вивезених українців і чи дійсно вивезено 1,1 млн людей, як заявляють у РФ.
"Ми користуємося цифрами, які надає РФ, тому що, на жаль, в України на сьогоднішній день немає можливості порахувати наших громадян - у нас немає офіційного кордону в тій частині, в якій примусово депортують наших громадян. Я вчора спілкувалася з Червоним Хрестом, президентом МКЧХ, питала, чи є у них такі цифри підтверджені, що саме 1,1 млн людей вивезено, – немає", - сказала Денісова.
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А заодно спросите, почему её ведомством в конце 2021 года был разминирован Чонгар, что привело тому, что в Херсон россияне свободно зашли прямо утром 24 февраля, а затем также свободно заблокировали Мариуполь.
В трагедии Мариуполя вина этой мадам, как и всей нынешней власти не меньшая, чем россиян.
А вже за місяць почали кричать на вест світ , бо зелені дауни готувались до шашликів. А Арахуйня взагалі порівнював США зі Скабєєвою.
Any other motions, cause of actions, speak now or forever hold your peace.
Если есть другие ходатайства, основание для иска - говорите сейчас или молчите вечно.
Ёксель-моксель даже Людми́ла Лео́нтьевна знала, а я как лох педальный верил своей власти. А оказалось мне даже Данилов подавал знак одевая чёрный костюм, а я не понял и ждал чёрный костюм и белый носовой платочек.