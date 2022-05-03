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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВР просит США признать Россию государством-спонсором терроризма

вр,рада,верховна

Верховная Рада Украины поддержала обращение в палату представителей и сенат конгресса США о признании России спонсором терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Верховная Рада поддержала Обращение (#7341) в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании РФ государством-спонсором терроризма", - говорится в сообщении.

Как отметил Железняк, "за" проголосовали 344 депутата.

Также читайте: США изучают возможность объявить Россию государством-спонсором терроризма, - Блинкен

Автор: 

ВР (29271) Конгресс США (1240) россия (96001) терроризм (18691) Железняк Ярослав (431)


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Топ комментарии
+18
Перепрошую, а у нас вже є рішення України про визнання россию державою-террористом?
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03.05.2022 14:44
+6
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03.05.2022 14:53
+5
Такова политика зеленой власти. Увидеть мир в глазах *****, отвести свои войска, вбухать бюджет в дороги, а не в оборону, обвинить весь мир в полномасштабном наступлении рабссеи, выклянчить все что можно, а потом требовать, требовать, и требовать. Но не к путлеру почему-то требования (ни одного еще не было), а к тем кто и так помогает...
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03.05.2022 14:50
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Чому ми все маємо просити?!!!
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03.05.2022 14:42 Ответить
Такова политика зеленой власти. Увидеть мир в глазах *****, отвести свои войска, вбухать бюджет в дороги, а не в оборону, обвинить весь мир в полномасштабном наступлении рабссеи, выклянчить все что можно, а потом требовать, требовать, и требовать. Но не к путлеру почему-то требования (ни одного еще не было), а к тем кто и так помогает...
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03.05.2022 14:50 Ответить
да рашистик так обнуляют рашку!
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03.05.2022 14:55 Ответить
Не "и так помогает" а помогает, потому что мы этого просим. Если бы мы четко не просили дать артилерию, танки и самолеты, дали бы нам 1000 касок и назвали бы "помощью". Сейчас Украине важно выжать как можно больше от союзников, любыми способами. И мы видим результат того, что мы просим. Поскольку мы не есть членом Нато, требовать военную поддержку мы не можем, а довольствоваться тем, что уже есть не получиться, приходиться "просить". Ну а насчет требований к Путину, вы серьйозно считаете что Россия пойдет на хоть-какието уступки? Не стоит и стараться
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03.05.2022 15:09 Ответить
А що, ви вважаєте що буде краще якщо НЕ будуть просити? Ніхто нам без потреби нічого давати не буде. До союзників треба звертатися, на те вони і союзники щоб допомагати
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03.05.2022 14:58 Ответить
Перепрошую, а у нас вже є рішення України про визнання россию державою-террористом?
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03.05.2022 14:44 Ответить
Та наче ж приймали
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03.05.2022 14:45 Ответить
Вже визнали у нас десь два тижні тому
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03.05.2022 14:48 Ответить
Щось я не знайшов такого на сайті ВР, та й не проголосують за такий законопрєкт доки будуть вестися переговори.
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03.05.2022 15:03 Ответить
Беларусь почему-то забыли
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03.05.2022 14:59 Ответить
Від того, що Україна визнає росію - державою спонсором терроризму - нічого не зміниться. Ну можливо, буде якесь символічне значення. А ось, якщо таке рішення приймуть в США, то це інша справа. Будуть дуже серйозні торгівельні обмеження та зупинка будь-ких фінансових операцій, а країни які це порушать автоматично потраплять під санкції США.
Але не думаю, що США визнають росію такої державою, при наймі поки що...
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03.05.2022 14:59 Ответить
Якщо глянути з точки зору США, досить абсурдна картина вимальовується.

Україна ніби покладається у цій війні на допомогу і підтримку США і їхніх союзників, просит і вимагає від них новітніх дорогих озброєнь, фінансової і гуманітарної підтримки, підтримки політичної на глобальному рівні, економічних, технологічних і фінансових санкцій до агресора, чия економіка залежить від ринків і тех. досягнень США і союзників.

І у тойже час тіж особи які заперечували (і далеко не дипломатичною мовою) попередження від США і союзників про загрозу війни, обсирали (не критикували а саме обливали лайном) США і союзників з початку війни, принижували своїми заявами топ посадовців союзних держав, влаштовують мутні оборудки з переданою Україні допомогою, ведуть якісь утаємничені спроби "договорняков" з агресором поза спиною США, посилають сигнали про визнання авторитету Китая над авторитетом США, далі керують державою.

І тепер ціж особи вимагають від США офіційно визнати мокшандію країною-терористом з усіма обовязками і наслідками які таке визнання покладає на США.
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03.05.2022 18:06 Ответить
Когда США признают, то никто не сможет торговать с РФ ибо если будут, то США не будет с ними торговать.
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03.05.2022 20:34 Ответить
вр треба визнати ще путлєра військовим злочинцем!
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03.05.2022 14:44 Ответить
То есть все наши депутаты и чиновники, члены их семей сбежавшие или живущие постоянно в Рашке и ведущие с ней бизнес будут признанны пособниками международных террористов со всеми вытекающими последствиями? Рада ответит личным примером на свою же инициативу?
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03.05.2022 14:47 Ответить
Уже давно (недели две назад) Рада признала ********* страной спонсором терроризма
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03.05.2022 14:50 Ответить
Да , да будут признаны спонсорами тероризма , вас это беспокоит ?
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03.05.2022 14:54 Ответить
Меня лично беспокоят наши депутаты с паспортами Украины и рашки. Очень надеюсь, что их депортируют в родную рашкинскую говень, как и положено гражданину с куриным паспортом и лишат украинского гражданства
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03.05.2022 19:52 Ответить
Ящось пропустила
А ВР визнала рашу терористом ?

а ВР ВВЕЛА ВІЗОВИЙ РЕЖИМ С РАШЕЙ , С БЕЛАРУСЬЮ И АРМЕНИЕЙ , ГРУЗІЕЙ ,МОЛДОВОЙ ? Со странами, які не підтримують санкції против раши?
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03.05.2022 14:48 Ответить
Весь цивілізований світ знає , що путлєр - терорист номер один в світі
і військовий злочинець , тільки потрібно це офіційно визнати всім світом , щоби ця дрянь ніколи не змогла вийти з свого бунькеру 😡
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03.05.2022 14:52 Ответить
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03.05.2022 14:53 Ответить
Ідіотизм - хвороба не виліковна !!
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03.05.2022 14:55 Ответить
Дойче іде на веллє! - до пуйла, свого спонсора.
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03.05.2022 15:35 Ответить
Визовый режим нужен
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03.05.2022 14:58 Ответить
И не забывать про белорашку
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03.05.2022 15:01 Ответить
Кокой визовый??? Нужно послов выгнали и не возвращать, чтобы никогда русские не могли попасть в Украину!!!
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03.05.2022 20:32 Ответить
Який вона спонсор тероризму? Вона сама терорист!
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03.05.2022 15:33 Ответить
Оце і я хотів сказати.
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03.05.2022 16:06 Ответить
Мені раптом стало цікаво. Чи напала би Росія і як би виглядала ця війна, якби у нас кожен українець, міг би законно мати хоч яку зброю?

Чи всі ці жертви частково не на совісті тих представників влади за всі роки незалежності, які вважали, що українці не готові до такого кроку?
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03.05.2022 20:06 Ответить
Когда США признает РФ страной спонсором терроризма, то тогда никто не будет торговать с РФ или получит санкции против себя. Давно пора задействовать этот инструмент.
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03.05.2022 20:30 Ответить
спонсор шо за тупізм це кацапи кого спонсують самі себе чи що
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03.05.2022 21:20 Ответить
 
 