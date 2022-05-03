ВР просит США признать Россию государством-спонсором терроризма
Верховная Рада Украины поддержала обращение в палату представителей и сенат конгресса США о признании России спонсором терроризма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Верховная Рада поддержала Обращение (#7341) в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании РФ государством-спонсором терроризма", - говорится в сообщении.
Как отметил Железняк, "за" проголосовали 344 депутата.
Топ комментарии
+18 Max K. #516298
показать весь комментарий03.05.2022 14:44 Ссылка
+6 Олександр Дніпро
показать весь комментарий03.05.2022 14:53 Ссылка
+5 Сергей Гусаченко #512260
показать весь комментарий03.05.2022 14:50 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але не думаю, що США визнають росію такої державою, при наймі поки що...
Україна ніби покладається у цій війні на допомогу і підтримку США і їхніх союзників, просит і вимагає від них новітніх дорогих озброєнь, фінансової і гуманітарної підтримки, підтримки політичної на глобальному рівні, економічних, технологічних і фінансових санкцій до агресора, чия економіка залежить від ринків і тех. досягнень США і союзників.
І у тойже час тіж особи які заперечували (і далеко не дипломатичною мовою) попередження від США і союзників про загрозу війни, обсирали (не критикували а саме обливали лайном) США і союзників з початку війни, принижували своїми заявами топ посадовців союзних держав, влаштовують мутні оборудки з переданою Україні допомогою, ведуть якісь утаємничені спроби "договорняков" з агресором поза спиною США, посилають сигнали про визнання авторитету Китая над авторитетом США, далі керують державою.
І тепер ціж особи вимагають від США офіційно визнати мокшандію країною-терористом з усіма обовязками і наслідками які таке визнання покладає на США.
А ВР визнала рашу терористом ?
а ВР ВВЕЛА ВІЗОВИЙ РЕЖИМ С РАШЕЙ , С БЕЛАРУСЬЮ И АРМЕНИЕЙ , ГРУЗІЕЙ ,МОЛДОВОЙ ? Со странами, які не підтримують санкції против раши?
і військовий злочинець , тільки потрібно це офіційно визнати всім світом , щоби ця дрянь ніколи не змогла вийти з свого бунькеру 😡
Чи всі ці жертви частково не на совісті тих представників влади за всі роки незалежності, які вважали, що українці не готові до такого кроку?