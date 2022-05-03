ВР просить США визнати Росію державою-спонсором тероризму

Верховна Рада України підтримала звернення до палати представників і сенату конгресу США щодо визнання Росії спонсором тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Верховна Рада підтримала Звернення (#7341) до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму", - сказано в повідомленні.

Як зазначив Железняк, "за" проголосували 344 депутати.

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