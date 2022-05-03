ВР просить США визнати Росію державою-спонсором тероризму
Верховна Рада України підтримала звернення до палати представників і сенату конгресу США щодо визнання Росії спонсором тероризму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Верховна Рада підтримала Звернення (#7341) до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму", - сказано в повідомленні.
Як зазначив Железняк, "за" проголосували 344 депутати.
Топ коментарі
+18 Max K. #516298
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+6 Олександр Дніпро
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+5 Сергей Гусаченко #512260
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Але не думаю, що США визнають росію такої державою, при наймі поки що...
Україна ніби покладається у цій війні на допомогу і підтримку США і їхніх союзників, просит і вимагає від них новітніх дорогих озброєнь, фінансової і гуманітарної підтримки, підтримки політичної на глобальному рівні, економічних, технологічних і фінансових санкцій до агресора, чия економіка залежить від ринків і тех. досягнень США і союзників.
І у тойже час тіж особи які заперечували (і далеко не дипломатичною мовою) попередження від США і союзників про загрозу війни, обсирали (не критикували а саме обливали лайном) США і союзників з початку війни, принижували своїми заявами топ посадовців союзних держав, влаштовують мутні оборудки з переданою Україні допомогою, ведуть якісь утаємничені спроби "договорняков" з агресором поза спиною США, посилають сигнали про визнання авторитету Китая над авторитетом США, далі керують державою.
І тепер ціж особи вимагають від США офіційно визнати мокшандію країною-терористом з усіма обовязками і наслідками які таке визнання покладає на США.
А ВР визнала рашу терористом ?
а ВР ВВЕЛА ВІЗОВИЙ РЕЖИМ С РАШЕЙ , С БЕЛАРУСЬЮ И АРМЕНИЕЙ , ГРУЗІЕЙ ,МОЛДОВОЙ ? Со странами, які не підтримують санкції против раши?
і військовий злочинець , тільки потрібно це офіційно визнати всім світом , щоби ця дрянь ніколи не змогла вийти з свого бунькеру 😡
Чи всі ці жертви частково не на совісті тих представників влади за всі роки незалежності, які вважали, що українці не готові до такого кроку?