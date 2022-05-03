Двадцать тысяч турникетов закупила для украинских бойцов компания Метинвест

Компания Метинвест Ахметова и Новинского закупила и передала украинским бойцам 20 тысяч турникетов, которые помогут остановить кровь и спасти жизнь. Восемь тысяч уже получили медики сухопутных войск вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник главы Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.

"Мы сделали запрос на помощь, потому что была потребность в турникетах в Вооруженных силах. Ринат Леонидович отнесся очень серьезно к этому вопросу: быстро отреагировали, закупили и передали. Сегодня передаем этот груз медицинской службе сухопутных войск", - рассказал он.

Медики уточняют: такие турникеты накладываются на открытые участки верхних и нижних конечностей и очень эффективны. "Они помогают в кратчайшие сроки остановить кровотечение и спасти жизнь. Их очень мало, эффективных – тоже очень мало, поэтому эти турникеты очень нам помогут", – рассказывает врач.

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Напомним, ранее Метинвест также закупил и передал бронестали на около 100 тысяч бронежилетов, а также тепловизоры, каски и аптечки. Также компания закупила для украинских больниц медпрепаратов на сумму около 9 миллионов гривен. Список препаратов был согласован с Минздравом.

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