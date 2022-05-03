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Двадцать тысяч турникетов закупила для украинских бойцов компания Метинвест

турнікет

Компания Метинвест Ахметова и Новинского закупила и передала украинским бойцам 20 тысяч турникетов, которые помогут остановить кровь и спасти жизнь. Восемь тысяч уже получили медики сухопутных войск вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал советник главы Киевской областной военной администрации Олег Матвиенко.

"Мы сделали запрос на помощь, потому что была потребность в турникетах в Вооруженных силах. Ринат Леонидович отнесся очень серьезно к этому вопросу: быстро отреагировали, закупили и передали. Сегодня передаем этот груз медицинской службе сухопутных войск", - рассказал он.

Медики уточняют: такие турникеты накладываются на открытые участки верхних и нижних конечностей и очень эффективны. "Они помогают в кратчайшие сроки остановить кровотечение и спасти жизнь. Их очень мало, эффективных – тоже очень мало, поэтому эти турникеты очень нам помогут", – рассказывает врач.

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Напомним, ранее Метинвест также закупил и передал бронестали на около 100 тысяч бронежилетов, а также тепловизоры, каски и аптечки. Также компания закупила для украинских больниц медпрепаратов на сумму около 9 миллионов гривен. Список препаратов был согласован с Минздравом.

Также смотрите: Эвакуационное медпоезд начал курсировать в Украине, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Минздрав (4902) помощь (7855) Метинвест (186) ВСУ (6665)


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Топ комментарии
+8
01.05.2022

Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене.
Данная сделка нанесла полугосударственной компании ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 300 млн гривен.
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03.05.2022 15:39
+7
Давньопомазаний зелох приплив...
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03.05.2022 15:33
+7
Це новина на правах реклами?
А скільки рінатлінідич заплатив податків у бюджет кацапстану з ростовських шахт, які продав тільки пару місяців тому? А скільки новінський відкашляв філії ФСБ московському патріархату? А скільки уплочено ОПЗЖ? А скільки можна купити зброї продавши королівський палац у Франції, або у Швейцарії, або у апартаменти у Лондоні, ціна кожного у сотні міліонів доларів?
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03.05.2022 15:50
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брат дерьмака распределяет по своему прайслисту, или другое такое же братское оп-исное говно на раздаче?
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03.05.2022 15:21 Ответить
Новинский Ахметов... А что купит для ЗСУ Ермак с Коломойским? (Яинори и мзакрас)
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03.05.2022 15:22 Ответить
Купить для ЗСУ это не кошерно, а вот продать можно
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03.05.2022 18:50 Ответить
******,гудок,раскошелился
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03.05.2022 15:24 Ответить
Можете довести що лайно? Будь ласка. І будьте ласкаві, підкажіть, що купив для армії бабломойський. Чим допоміг Україні?
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03.05.2022 15:36 Ответить
Ты шось напутал.Янукевич был холуем Ахметова
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03.05.2022 18:54 Ответить
Давньопомазаний зелох приплив...
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03.05.2022 15:33 Ответить
Тупые кошельки... Вам все равно сидеть, и долго... Купите два Абрамса для ВСУ и назовите "Нова" и "Ахмет". И сообщите об этом путлеру. Вот это будет поступок.
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03.05.2022 15:30 Ответить
01.05.2022

Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене.
Данная сделка нанесла полугосударственной компании ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 300 млн гривен.
показать весь комментарий
03.05.2022 15:39 Ответить
Чтото ахмет за 8 лет не додумался патронный заводик и завод снарядов запустить. Сталь есть, помещения есть, специалисты есть (с Луганского завода), порох докупить и вперед. Может и поверили бы в его патриотизм.
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03.05.2022 15:45 Ответить
Странно,а должен был?а государство нахера тогда?
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03.05.2022 18:55 Ответить
Це новина на правах реклами?
А скільки рінатлінідич заплатив податків у бюджет кацапстану з ростовських шахт, які продав тільки пару місяців тому? А скільки новінський відкашляв філії ФСБ московському патріархату? А скільки уплочено ОПЗЖ? А скільки можна купити зброї продавши королівський палац у Франції, або у Швейцарії, або у апартаменти у Лондоні, ціна кожного у сотні міліонів доларів?
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03.05.2022 15:50 Ответить
А сколько в бюджет кацапстана заплатил ты, покупая газ, бензин, электроэнергию, битум и т.д.? К чему эти тупые вопросы?
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03.05.2022 15:55 Ответить
Как по мне, очень хорошие вопросы.
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03.05.2022 18:25 Ответить
Ти прессекретутка ахмєткіна?
За копійчину малу пана відмазуєш?
І в бюджет ідуть гроші сплачені споживачами товарів та енергії вироблених на прихватизованих за безцінь підприємствах.
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03.05.2022 19:21 Ответить
А мы с парнями сидели несколько дней на телефонах, чтобы купить где-то Британии последние 50 штук со склада по хоть сколько-то приемлемой цене, и потом с какими-то дикими проблемам на польской таможне в Украину через вторые-третьи руки переправить...
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03.05.2022 15:51 Ответить
Ахметов со вчера известен? Или Порошенко? Судить надо по сумме действий и их соотношению с возможностями, а не единичному случаю.
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03.05.2022 18:27 Ответить
Единичный случай?
нагадаємо, раніше Метінвест також закупив та передав бронесталі на близько 100 тисяч бронежилетів, а також тепловізори, каски та аптечки. Також компанія закупила для українських лікарень медпрепаратів на суму майже 9 мільйонів гривень Джерело:
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03.05.2022 18:59 Ответить
А ще раніше фінансував русскую вєсну на донбасі, батальйон васток, януковича та інші прокацапські сили, того ж ківу рабіновіча та іншу наволоч.
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03.05.2022 19:24 Ответить
 
 