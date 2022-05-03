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Новини
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Двадцять тисяч турнікетів закупила для українських бійців компанія Метінвест

турнікет

Компанія Метінвест Ахметова та Новинського закупила та передала українським бійцям 20 тисяч турнікетів, які допоможуть зупинити кров та врятувати життя. Вісім тисяч вже отримали медики сухопутних військ збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів радник голови Київської обласної військової адміністрації Олег Матвієнко.

"Ми зробили запит на допомогу, бо була потреба в турнікетах у Збройних сил. Рінат Леонідович поставився дуже серйозно до цього питання: швидко відреагували, закупили та передали. Сьогодні передаємо цей вантаж медичній службі сухопутних військ", - розповів він.

Медики уточнюють: такі турнікети накладаються на відкриті ділянки верхніх та нижніх кінцівок і є дуже ефективними. "Вони допомагають у найкоротші терміни зупинити кровотечу і врятувати життя. Їх дуже мало, ефективних - теж дуже мало, тому ці турнікети дуже нам допоможуть", - розповідає лікар.

Читайте також: Метінвест передав армії дрони та тепловізори

Нагадаємо, раніше Метінвест також закупив та передав бронесталі на близько 100 тисяч бронежилетів, а також тепловізори, каски та аптечки. Також компанія закупила для українських лікарень медпрепаратів на суму майже 9 мільйонів гривень. Список препаратів було узгоджено з МОЗ.

Також читайте: Щотижня металурги Метінвеста виробляють 2 тис. стальних бронепластин для армії

Автор: 

МОЗ (5400) допомога (8421) Метінвест (949) ЗСУ (7637)


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Топ коментарі
+8
01.05.2022

Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене.
Данная сделка нанесла полугосударственной компании ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 300 млн гривен.
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03.05.2022 15:39
+7
Давньопомазаний зелох приплив...
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03.05.2022 15:33
+7
Це новина на правах реклами?
А скільки рінатлінідич заплатив податків у бюджет кацапстану з ростовських шахт, які продав тільки пару місяців тому? А скільки новінський відкашляв філії ФСБ московському патріархату? А скільки уплочено ОПЗЖ? А скільки можна купити зброї продавши королівський палац у Франції, або у Швейцарії, або у апартаменти у Лондоні, ціна кожного у сотні міліонів доларів?
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03.05.2022 15:50
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брат дерьмака распределяет по своему прайслисту, или другое такое же братское оп-исное говно на раздаче?
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03.05.2022 15:21 Відповісти
Новинский Ахметов... А что купит для ЗСУ Ермак с Коломойским? (Яинори и мзакрас)
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03.05.2022 15:22 Відповісти
Купить для ЗСУ это не кошерно, а вот продать можно
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03.05.2022 18:50 Відповісти
******,гудок,раскошелился
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03.05.2022 15:24 Відповісти
Можете довести що лайно? Будь ласка. І будьте ласкаві, підкажіть, що купив для армії бабломойський. Чим допоміг Україні?
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03.05.2022 15:36 Відповісти
Ты шось напутал.Янукевич был холуем Ахметова
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03.05.2022 18:54 Відповісти
Давньопомазаний зелох приплив...
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03.05.2022 15:33 Відповісти
Тупые кошельки... Вам все равно сидеть, и долго... Купите два Абрамса для ВСУ и назовите "Нова" и "Ахмет". И сообщите об этом путлеру. Вот это будет поступок.
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03.05.2022 15:30 Відповісти
01.05.2022

Укргаздобыча продала АЗС Коломойского сжиженный газ по заниженной цене.
Данная сделка нанесла полугосударственной компании ущерб в виде недополученной прибыли в размере около 300 млн гривен.
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03.05.2022 15:39 Відповісти
Чтото ахмет за 8 лет не додумался патронный заводик и завод снарядов запустить. Сталь есть, помещения есть, специалисты есть (с Луганского завода), порох докупить и вперед. Может и поверили бы в его патриотизм.
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03.05.2022 15:45 Відповісти
Странно,а должен был?а государство нахера тогда?
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03.05.2022 18:55 Відповісти
Це новина на правах реклами?
А скільки рінатлінідич заплатив податків у бюджет кацапстану з ростовських шахт, які продав тільки пару місяців тому? А скільки новінський відкашляв філії ФСБ московському патріархату? А скільки уплочено ОПЗЖ? А скільки можна купити зброї продавши королівський палац у Франції, або у Швейцарії, або у апартаменти у Лондоні, ціна кожного у сотні міліонів доларів?
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03.05.2022 15:50 Відповісти
А сколько в бюджет кацапстана заплатил ты, покупая газ, бензин, электроэнергию, битум и т.д.? К чему эти тупые вопросы?
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03.05.2022 15:55 Відповісти
Как по мне, очень хорошие вопросы.
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03.05.2022 18:25 Відповісти
Ти прессекретутка ахмєткіна?
За копійчину малу пана відмазуєш?
І в бюджет ідуть гроші сплачені споживачами товарів та енергії вироблених на прихватизованих за безцінь підприємствах.
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03.05.2022 19:21 Відповісти
А мы с парнями сидели несколько дней на телефонах, чтобы купить где-то Британии последние 50 штук со склада по хоть сколько-то приемлемой цене, и потом с какими-то дикими проблемам на польской таможне в Украину через вторые-третьи руки переправить...
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03.05.2022 15:51 Відповісти
Ахметов со вчера известен? Или Порошенко? Судить надо по сумме действий и их соотношению с возможностями, а не единичному случаю.
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03.05.2022 18:27 Відповісти
Единичный случай?
нагадаємо, раніше Метінвест також закупив та передав бронесталі на близько 100 тисяч бронежилетів, а також тепловізори, каски та аптечки. Також компанія закупила для українських лікарень медпрепаратів на суму майже 9 мільйонів гривень Джерело:
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03.05.2022 18:59 Відповісти
А ще раніше фінансував русскую вєсну на донбасі, батальйон васток, януковича та інші прокацапські сили, того ж ківу рабіновіча та іншу наволоч.
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03.05.2022 19:24 Відповісти
 
 