Двадцять тисяч турнікетів закупила для українських бійців компанія Метінвест
Компанія Метінвест Ахметова та Новинського закупила та передала українським бійцям 20 тисяч турнікетів, які допоможуть зупинити кров та врятувати життя. Вісім тисяч вже отримали медики сухопутних військ збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів радник голови Київської обласної військової адміністрації Олег Матвієнко.
"Ми зробили запит на допомогу, бо була потреба в турнікетах у Збройних сил. Рінат Леонідович поставився дуже серйозно до цього питання: швидко відреагували, закупили та передали. Сьогодні передаємо цей вантаж медичній службі сухопутних військ", - розповів він.
Медики уточнюють: такі турнікети накладаються на відкриті ділянки верхніх та нижніх кінцівок і є дуже ефективними. "Вони допомагають у найкоротші терміни зупинити кровотечу і врятувати життя. Їх дуже мало, ефективних - теж дуже мало, тому ці турнікети дуже нам допоможуть", - розповідає лікар.
Нагадаємо, раніше Метінвест також закупив та передав бронесталі на близько 100 тисяч бронежилетів, а також тепловізори, каски та аптечки. Також компанія закупила для українських лікарень медпрепаратів на суму майже 9 мільйонів гривень. Список препаратів було узгоджено з МОЗ.
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нагадаємо, раніше Метінвест також закупив та передав бронесталі на близько 100 тисяч бронежилетів, а також тепловізори, каски та аптечки. Також компанія закупила для українських лікарень медпрепаратів на суму майже 9 мільйонів гривень Джерело: