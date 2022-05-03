Рашисты в Ирпене использовали минометы, "Искандеры", шрапнельные снаряды, - Венедиктова
Украинские правоохранители завершили первый этап расследования преступлений РФ в Ирпене. По данным следствия, 70% построек города разрушены или повреждены.
Об этом на брифинге в Ирпене заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В Ирпене завершен первый этап следствия - осмотр места событий. Это места преступлений воинов РФ, совершенных здесь в городе. В течение 24 дней - с 4 марта по 28 марта Ирпень была оккупирована враждебными силами страны-агрессорки", - сказала она.
По словам Венедиктовой, правоохранители во время двухнедельного комендантского часа проводили первоочередные следственные действия.
"Осматривали территорию всего города - это почти 12 тысяч га. Обзор начался с фиксации общей картины места. С помощью квадрокоптеров осуществлена аэросъемка. С применением автоэкипажей, оборудованных камерами фиксаций, осмотрели все улицы города", - отметила генпрокурор.
По словам Венедиктовой, в Ирпене следователи осмотрели 17 535 объектов.
"Обнаружено 885 полностью разрушенных объектов, 2738 - частично разрушенных, 8651 - поверхностно повреждено. Это значит, что более 70% города получили повреждения", - сказала она.
Во время осмотра города правоохранители обнаружили шесть местоположений позиций российских военных, осмотрели и изъяли 190 взрывоопасных предметов, элементов артиллерийских снарядов и другого оружия.
"Прокуроры и следователи зафиксировали применение врагом по мирному населению противопехотных мин, минометных мин 82 и 120 калибра, аэробалистических ракет "Искандер-М", шрапнельных снарядов, являющихся нарушениями законов и обычаев войны", - сказала Венедиктова.
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