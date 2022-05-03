Рашисти в Ірпені використовували міномети, "Іскандери", шрапнельні снаряди, - Венедіктова

Українські правоохоронці завершили перший етап розслідування злочинів РФ в Ірпені. За даними слідства, 70% будівель міста зруйновані чи пошкоджені.

Про це на брифінгу в Ірпені заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cуспільне.

"В Ірпені завершено перший етап слідства - огляд місця подій. Це місця злочинів воїнів РФ, які вчинені тут в місті. Протягом 24 днів - від 4 березня по 28 березня Ірпінь була окупована ворожими силами країни-агресорки", - сказала вона.

За словами Венедіктової, правоохоронці під час двотижневої комендантської години проводили першочергові слідчі дії.

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"Оглядали територію всього міста - це майже 12 тисяч га. Огляд розпочався із фіксації загальної картини місця. За допомогою квадрокоптерів здійснено аерозйомку. Із застосуванням автоекіпажів, обладнаних камерами фіксацій оглянули усі вулиці міста", - зазначила генпрокурорка.

За словами Венедіктової, в Ірпені слідчі оглянули 17535 об'єктів.

"Виявлено 885 повністю зруйнованих об'єктів, 2738 - частково зруйнованих, 8651 - поверхнево пошкоджено. Це означає, що понад 70% міста зазнало пошкоджень", - сказала вона.

Під час огляду міста правоохоронці виявили шість місць розташування позицій російських військових, оглянули та вилучили 190 вибухонебезпечних предметів, елементів артилерійських снарядів та іншої зброї.

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"Прокурори та слідчі зафіксували застосування ворогом по мирному населенню протипіхотних мін, мінометних мін 82 та 120 калібру, аеробалістичних ракет "Іскандер-М", шрапнельних снарядів, що є порушеннями законів та звичаїв війни", - сказала Венедіктова.