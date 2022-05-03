Рашисти в Ірпені використовували міномети, "Іскандери", шрапнельні снаряди, - Венедіктова
Українські правоохоронці завершили перший етап розслідування злочинів РФ в Ірпені. За даними слідства, 70% будівель міста зруйновані чи пошкоджені.
Про це на брифінгу в Ірпені заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Cуспільне.
"В Ірпені завершено перший етап слідства - огляд місця подій. Це місця злочинів воїнів РФ, які вчинені тут в місті. Протягом 24 днів - від 4 березня по 28 березня Ірпінь була окупована ворожими силами країни-агресорки", - сказала вона.
За словами Венедіктової, правоохоронці під час двотижневої комендантської години проводили першочергові слідчі дії.
"Оглядали територію всього міста - це майже 12 тисяч га. Огляд розпочався із фіксації загальної картини місця. За допомогою квадрокоптерів здійснено аерозйомку. Із застосуванням автоекіпажів, обладнаних камерами фіксацій оглянули усі вулиці міста", - зазначила генпрокурорка.
За словами Венедіктової, в Ірпені слідчі оглянули 17535 об'єктів.
"Виявлено 885 повністю зруйнованих об'єктів, 2738 - частково зруйнованих, 8651 - поверхнево пошкоджено. Це означає, що понад 70% міста зазнало пошкоджень", - сказала вона.
Під час огляду міста правоохоронці виявили шість місць розташування позицій російських військових, оглянули та вилучили 190 вибухонебезпечних предметів, елементів артилерійських снарядів та іншої зброї.
"Прокурори та слідчі зафіксували застосування ворогом по мирному населенню протипіхотних мін, мінометних мін 82 та 120 калібру, аеробалістичних ракет "Іскандер-М", шрапнельних снарядів, що є порушеннями законів та звичаїв війни", - сказала Венедіктова.
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