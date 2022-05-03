Украина продолжит заниматься эвакуацией из Мариуполя и "Азовстали", - Ермак
Украина продолжает заниматься вопросом эвакуации из Мариуполя и "Азовстали".
Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Наконец-то в безопасности. Сегодня 156 гражданских лиц, которых мы эвакуировали 1 мая из Мариуполя и территории меткомбината "Азовсталь", прибыли в Запорожье. Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей.
Хочу подтвердить, что мы продолжаем заниматься эвакуацией из Мариуполя и "Азовстали". Украина делает все, чтобы забрать наших людей и военных", - говорится в сообщении.
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+39 Aleks Schneider #511482
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