Украина продолжит заниматься эвакуацией из Мариуполя и "Азовстали", - Ермак

Украина продолжает заниматься вопросом эвакуации из Мариуполя и "Азовстали".

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то в безопасности. Сегодня 156 гражданских лиц, которых мы эвакуировали 1 мая из Мариуполя и территории меткомбината "Азовсталь", прибыли в Запорожье. Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей.



Хочу подтвердить, что мы продолжаем заниматься эвакуацией из Мариуполя и "Азовстали". Украина делает все, чтобы забрать наших людей и военных", - говорится в сообщении.

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