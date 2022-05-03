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Новости Война
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Украина продолжит заниматься эвакуацией из Мариуполя и "Азовстали", - Ермак

азовсталь

Украина продолжает заниматься вопросом эвакуации из Мариуполя и "Азовстали".

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец-то в безопасности. Сегодня 156 гражданских лиц, которых мы эвакуировали 1 мая из Мариуполя и территории меткомбината "Азовсталь", прибыли в Запорожье. Это был сложный путь, россияне задерживали автобусы проверками, но сейчас мы завершили операцию по спасению людей.

Хочу подтвердить, что мы продолжаем заниматься эвакуацией из Мариуполя и "Азовстали". Украина делает все, чтобы забрать наших людей и военных", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Страшные авиаудары, стены дрожат": эвакуация гражданских из "Азовстали". ВИДЕО

Мариуполь (5723) эвакуация (2093) Азовсталь (378) Ермак Андрей (1266)


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Топ комментарии
+39
Придурок, идёт штурм Азовстали! Вы, ЗЕмрази, привели русофашистов в Мариуполь, разминировав Крымский перешеек, вы виновны в смертях сотен тысяч мариупольцев!
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03.05.2022 20:15
+26
Хто такий Єрмак шо він розписується що буде робити Україна?
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03.05.2022 20:13
+20
Керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України НЕ Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем
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03.05.2022 20:16
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Правила форума Совет форумчан
........ну раз за дело взялся Ермак..........
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03.05.2022 20:09 Ответить
Ермак ,утилизируйте без тебя лучше ‼️Швец рассказал ,как ты помощью США БАРЫЖИШЬ
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03.05.2022 20:18 Ответить
Якийсь куй, який, начебто, десь вчився з куйлом, тому видає себе за "видатного куйлознавця". Аж до 24 лютого поспіль волало у всю горлянку, що війни не буде. Такий собі "експерт"...
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03.05.2022 21:05 Ответить
Ермак за все берется, за все отвечает - он у нас первое лицо. А Зеля - говорящечитающая голова.
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03.05.2022 20:30 Ответить
Так они еще и Харьков пытались здать в первую неделю войны
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03.05.2022 20:43 Ответить
Війна ніяк не вплинула на популарність мови окупантів. Гадаю 73% ще покажуть свою кмітливість.
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03.05.2022 21:27 Ответить
постачати українців у фільтраційні табори, де їх знищують
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03.05.2022 20:11 Ответить
Харьков даст пи@ды рашистам!@kharkiv_warnews

Более 300 мариупольцев депортировали в посёлок Врангель.
Это несколько часов езды от Владивостока.
Местный губернатор рассматривает их как рабочую силу и хочет завезти несколько тыс человек.
Люди измучены, у многих проблемы с здоровьем.
Освобождение по-руzzки выглядит именно так

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03.05.2022 21:35 Ответить
ермак , можеш не нагадувати про себе в інформпросторі , тебе ніхто не забуде ...
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03.05.2022 20:13 Ответить
Хто такий Єрмак шо він розписується що буде робити Україна?
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03.05.2022 20:13 Ответить
Керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України НЕ Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем
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03.05.2022 20:16 Ответить
Завгосп... Ой, пробачте, ГОЛОВНИЙ (це важливо, це дуже важливо (с)) завгосп. І що цікаво: куди не всуне свого паяльника - всюди державі стає гірше. З останнього - відносини з Німеччиною.
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03.05.2022 20:27 Ответить
Не забыли как Дерьмак нагло БРЕХАЛО :"ИСТОРИЯ С "ВАГНЕРОВЦАМИ" ВЫДУМАННА ОТ НАЧАЛА ,ДО КОНЦА"‼️Подарил убийцам-палачам свободу ,вот они вернулись убивать украинцев
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03.05.2022 20:52 Ответить
Папір тепер дорогий, тому завгоспи офісів, доволі впливові люди.
Поки що. І запам"ятайте: то не питання святкування Україною 9 травня, чи визнання РПЦ терористичною організацією "не на часі, то одне питання до вас дорогенькі "не на часі".
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03.05.2022 21:13 Ответить
Придурок, идёт штурм Азовстали! Вы, ЗЕмрази, привели русофашистов в Мариуполь, разминировав Крымский перешеек, вы виновны в смертях сотен тысяч мариупольцев!
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03.05.2022 20:15 Ответить
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03.05.2022 20:19 Ответить
Ще одна курва, що не вилазить з нивин. Сраколизка.
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03.05.2022 20:28 Ответить
вона взагалі рашистка і людина суркова
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03.05.2022 20:35 Ответить
а мариупольцы вообще не вино ваты
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03.05.2022 20:37 Ответить
Эту падаль по кликухе ермак надо расстрелять как бездомную собаку, хотя собаку жалко!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.05.2022 20:17 Ответить
Лучше ,как рашистов
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03.05.2022 20:20 Ответить
Ще би кудись Єрмака "евакуювати".
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03.05.2022 20:20 Ответить
дєрьмак, пздуй до свого папи на расію, чьмо йбане.
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03.05.2022 20:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8&t=41s
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03.05.2022 20:22 Ответить
Смотрела вчера и каждый раз смотрю Юрия Швеца!
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03.05.2022 20:54 Ответить


Ленд ліз для України
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03.05.2022 20:27 Ответить
Коли цьому шашличнику людей випишуть,тварина какая разніца
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03.05.2022 20:27 Ответить
Коли цю мерзоту зелену на ноль помножать,тринда хренва
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03.05.2022 20:36 Ответить
ЄМК ПНХ
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03.05.2022 20:38 Ответить
два гандона в Мариуполе...вернее гандон и пропагандон
(пушилин и соловьев).... мариупольчане очень просят точку-У в это место...
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03.05.2022 20:39 Ответить
Тю, а Соловйоб хіба ще живий?
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03.05.2022 21:10 Ответить
Кто тебе такую муйню рассказал?
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04.05.2022 21:25 Ответить
🙏☠️☠️☠️По Шапиро-Соловьеву - огонь 🔥 🔥🔥🔥‼️
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03.05.2022 20:57 Ответить
як же ж шоп і дєрьмак не пропіарився на такій темі
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03.05.2022 22:39 Ответить
"ми продовжуємо займатися питанням евакуації з Маріуполя та "Азовсталі ", ..." ми евакуювали з Маріуполя" - миротворці хренові. Перемога? Як ти спиш по ночах?
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03.05.2022 22:39 Ответить
Коли ж ти вже заткнешся навіки?
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03.05.2022 22:57 Ответить
 
 