Україна продовжить займатися евакуацією з Маріуполя та "Азовсталі", - Єрмак
Україна продовжує займатися питанням евакуації з Маріуполя та "Азовсталі".
Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Нарешті в безпеці. Сьогодні 156 цивільних осіб, яких ми евакуювали 1 травня з Маріуполя та території меткомбінату "Азовсталь", прибули до Запоріжжя. Це був складний шлях, росіяни затримували автобуси перевірками, але зараз ми завершили операцію з порятунку людей.
Хочу підтвердити, що ми продовжуємо займатися питанням евакуації з Маріуполя та "Азовсталі". Україна робить все для того, щоб забрати наших людей та військових", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+39 Aleks Schneider #511482
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+26 Макс Полиграф
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+20 Чайка Київ
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Более 300 мариупольцев депортировали в посёлок Врангель.
Это несколько часов езды от Владивостока.
Местный губернатор рассматривает их как рабочую силу и хочет завезти несколько тыс человек.
Люди измучены, у многих проблемы с здоровьем.
Освобождение по-руzzки выглядит именно так
Поки що. І запам"ятайте: то не питання святкування Україною 9 травня, чи визнання РПЦ терористичною організацією "не на часі, то одне питання до вас дорогенькі "не на часі".
Ленд ліз для України
(пушилин и соловьев).... мариупольчане очень просят точку-У в это место...