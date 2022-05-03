Україна продовжить займатися евакуацією з Маріуполя та "Азовсталі", - Єрмак

Україна продовжує займатися питанням евакуації з Маріуполя та "Азовсталі".

Про це у Telegram повідомив очільник ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті в безпеці. Сьогодні 156 цивільних осіб, яких ми евакуювали 1 травня з Маріуполя та території меткомбінату "Азовсталь", прибули до Запоріжжя. Це був складний шлях, росіяни затримували автобуси перевірками, але зараз ми завершили операцію з порятунку людей.



Хочу підтвердити, що ми продовжуємо займатися питанням евакуації з Маріуполя та "Азовсталі". Україна робить все для того, щоб забрати наших людей та військових", - йдеться в повідомленні.

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