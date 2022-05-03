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Новости Война
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На подлете к Киеву сбита крылатая ракета оккупантов, - Геращенко

ракета

На подлете к Киеву сбита крылатая ракета российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одну крылатую ракету только что наша ПВО сбила на подлете в Киев в районе Одесской трассы.

Украинское ПВО – лучшее в мире!" - говорится в сообщении.

Читайте: Во Львове раздаются мощные взрывы

Киевская область (4186) крылатые ракеты (884) обстрел (27652) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+39
Замечательно, но при чём тут Геращенко, когда у нас есть официальные представители ВВС и ПВО?
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03.05.2022 20:49
+35
У нас і замість дипломатії суцільний хламідіоз.
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03.05.2022 20:54
+31
Не мешайте, геращенко сегодня на Цензоре буданова подменяет.
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03.05.2022 20:49
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геращенко далі корегує
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03.05.2022 20:47 Ответить
Не мешайте, геращенко сегодня на Цензоре буданова подменяет.
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03.05.2022 20:49 Ответить
Та причём здесь буданов? Ему что ли ВВС и ПВО подчиняются? Эти виды и рода войск ЗСУ в состав военной разведки и тем более в состав МВС (геращенко) не входят. Есть речник МОУ и есть ГШ вот пусть и рассказывают про ракеты.
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03.05.2022 22:18 Ответить
То він вже не корегує, а зливає позиції ппо
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03.05.2022 22:19 Ответить
То він вже не корегує, а позиції ППО зливає
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03.05.2022 22:20 Ответить
Замечательно, но при чём тут Геращенко, когда у нас есть официальные представители ВВС и ПВО?
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03.05.2022 20:49 Ответить
У нас і замість дипломатії суцільний хламідіоз.
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03.05.2022 20:54 Ответить
шоб не забыли,он уже луценки повылазили,тимошенки по тылам *гумонитарку *развозят......
все хотят опять депутатами быть...
эти ***** кроме как воровать болше ни чего в своейжизни делать не могут..
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03.05.2022 21:00 Ответить
Ну Коля котлета же депутат ...и ещё куча ватных козлов из сцук урода,которые даже гуманитарку не развозили
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03.05.2022 21:11 Ответить
в жопу колю...
эти твари с молоду в раде .они там стареют и умирают.............при этом коофициэнт п.д. 0.
кроме как торговать должностями и воровать .на этом все.
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03.05.2022 21:22 Ответить
так а для чого ж ви за них голосуєте? хтось же їх вибирає туди! голоси свої віддає. бачили ж очі, шо купували.
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03.05.2022 22:31 Ответить
видиш как запереживали ???что сразу в спам отправили *трудоголики*
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03.05.2022 21:24 Ответить
луценко в ТРО, контракт уклав, а тімашонка скотина ніяк не угомониться, і її вина є в тому, що відбувається.
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03.05.2022 21:27 Ответить
от пусть он там и остается*луценко*хотя я думаю что он условно ...вчера подписал.....
а тимоха ......**** и тварь **********..
короче .****** они все!!
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03.05.2022 21:36 Ответить
эта хрень картавая ..условно вчера записалась...ботинки как у кота яйца блестят.
а тимоха **** продажная *****.
зае..уже все !!
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03.05.2022 21:40 Ответить
Коля катлета и куча сцук урода даже сегодня в ТРО не записались ,не то что вчера
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04.05.2022 10:51 Ответить
В 1999 году Кучма расплатился за росс газ крылатыми ракетами Х-55, Харьковского производства, в кол-ве 500 штук. Теперь им и пуляют. До Кучмы нет вопросов? Там еще русские сбили Ту-154 с израильтянами. Украина, в лице Кучмы, взяла ответственность на себя. Почему эта московская проблядь еще жива?
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03.05.2022 21:59 Ответить
Антоша очень шустрый и гибкий хайпожор
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03.05.2022 21:07 Ответить
геращенко то якийсь..пі..дец..блогер війни...всюди його відосіки від наших ЗМІ до СНН...Таке враження шо він сам війну веде..Напевно сидить десь в бункері скотина.Хоч би хтось прийшов і нахер йому обрізав інтернет
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03.05.2022 20:51 Ответить
Тоня очками махнула и ракета сбилась.
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03.05.2022 20:57 Ответить
не треба так ретельно все висвічувати
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03.05.2022 20:58 Ответить
одне прохання до наших на Харківщині:
як о ц е злапаєте - уронітє єво в кіпяток, а варьониє муді єво мамочькє отдєльно отправьтє (адреса в початку) - https://www.youtube.com/watch?v=Qia36udeqTQ&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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03.05.2022 20:59 Ответить
Пліна..казали ж - зніміть всі дорожні вказівники..ракети вже по трасам до Києва доповзають..
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03.05.2022 21:16 Ответить
Яке ж ти кончене, Геращенко! Вже майже 2 години по всій країні сирени! Всюди попадання від Львова до Долинської, а ти гнида радієш аж 1 збитій під Києвом ракеті?!!!! ****!
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03.05.2022 21:22 Ответить
Я так розумію геращенко у нас недоторканий і беззаперечний?

Судячи з того скільки він вже сидить при владі якісь недобрі підозри закрпдаються
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03.05.2022 21:25 Ответить
они там в раде рождаются .проживают всю свою жизнь и умирают...
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03.05.2022 21:27 Ответить
Шановний пане, а що ви хотіли написати в коментарі на Цензорі?
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03.05.2022 22:17 Ответить
Доречі дуже цікаво а що таке "дякульська клака"?
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03.05.2022 22:19 Ответить
Если в районе Одесской трассы, значит из Чёрного моря или крыма летела
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03.05.2022 21:31 Ответить
Треба Антоніну на аеростаті над Києвом запустити, щоб він знав новини про ракети раніше за ППО і принагідно розгледів зверху своє справжнє місто роботи.
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03.05.2022 21:37 Ответить
Ця жирна свиня яка миски облизує, завжди всуне своє рило куди не просять.
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03.05.2022 21:56 Ответить
ЗСУ, СБУ - заткніть цього ідіота!
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03.05.2022 22:05 Ответить
Интересно, а где сейчас слуги, типа тищенко или те которые пьяными людей сбивали на машинах, те кто бабки крал в мирное время. Ау!!!!!! Все наверное на передовой, Родину защищают, также, как порох с пулеметом и луцик и их дети, которые имеют ксивы участников ато.... Закончится война и крадуны будут снова рассказывать нам сказки.....
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03.05.2022 22:09 Ответить
Люди разные бывают!
Для одних сбитая расийская ракета - повод для радости, для других - гавном обмазаться....
Каждому - своё!
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04.05.2022 12:39 Ответить
 
 