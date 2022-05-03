На подлете к Киеву сбита крылатая ракета оккупантов, - Геращенко
На подлете к Киеву сбита крылатая ракета российских оккупантов.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одну крылатую ракету только что наша ПВО сбила на подлете в Киев в районе Одесской трассы.
Украинское ПВО – лучшее в мире!" - говорится в сообщении.
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+39 Дмитрий Иванов #466733
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+35 Oresta Bartka
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+31 Urs
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все хотят опять депутатами быть...
эти ***** кроме как воровать болше ни чего в своейжизни делать не могут..
эти твари с молоду в раде .они там стареют и умирают.............при этом коофициэнт п.д. 0.
кроме как торговать должностями и воровать .на этом все.
а тимоха ......**** и тварь **********..
короче .****** они все!!
а тимоха **** продажная *****.
зае..уже все !!
як о ц е злапаєте - уронітє єво в кіпяток, а варьониє муді єво мамочькє отдєльно отправьтє (адреса в початку) - https://www.youtube.com/watch?v=Qia36udeqTQ&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%9C%D0%9E%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Судячи з того скільки він вже сидить при владі якісь недобрі підозри закрпдаються
Для одних сбитая расийская ракета - повод для радости, для других - гавном обмазаться....
Каждому - своё!