На подлете к Киеву сбита крылатая ракета оккупантов, - Геращенко

На подлете к Киеву сбита крылатая ракета российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одну крылатую ракету только что наша ПВО сбила на подлете в Киев в районе Одесской трассы.

Украинское ПВО – лучшее в мире!" - говорится в сообщении.

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