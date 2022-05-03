ППО збила російську ракету на підльоті до Києва, - Геращенко

Українська протиповітряна оборона збила російську ракету, яка була на підльоті до Києва.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Одну крилату ракету українська ППО збила на підльоті до Києва поблизу Одеської траси.

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