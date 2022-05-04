Эвакуационные автобусы уже выехали из Мариуполя, - Кириленко
В среду начался новый этап эвакуации гражданского населения из Мариуполя при поддержке Организации Объединенных Наций и Красного Креста.
Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Автобусы уже выехали из Мариуполя", – сообщил Кириленко.
На маршруте запланированы три остановки в Запорожской области для подсадки пассажиров: в 10:00 – в Бердянске на Луначарском кольце, в 15:00 – в Токмаке, в 16:00 – в Васильевке.
В Токмаке будет возможность подключиться к колонне на собственном транспорте.
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Mordor must die
показать весь комментарий04.05.2022 10:24 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
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