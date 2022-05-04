Эвакуационные автобусы уже выехали из Мариуполя, - Кириленко

В среду начался новый этап эвакуации гражданского населения из Мариуполя при поддержке Организации Объединенных Наций и Красного Креста.

Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Автобусы уже выехали из Мариуполя", – сообщил Кириленко.

На маршруте запланированы три остановки в Запорожской области для подсадки пассажиров: в 10:00 – в Бердянске на Луначарском кольце, в 15:00 – в Токмаке, в 16:00 – в Васильевке.

В Токмаке будет возможность подключиться к колонне на собственном транспорте.

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