РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9067 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 718 1

Эвакуационные автобусы уже выехали из Мариуполя, - Кириленко

евакуація

В среду начался новый этап эвакуации гражданского населения из Мариуполя при поддержке Организации Объединенных Наций и Красного Креста.

Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Автобусы уже выехали из Мариуполя", – сообщил Кириленко.

На маршруте запланированы три остановки в Запорожской области для подсадки пассажиров: в 10:00 – в Бердянске на Луначарском кольце, в 15:00 – в Токмаке, в 16:00 – в Васильевке.

В Токмаке будет возможность подключиться к колонне на собственном транспорте.

Также читайте: Обнародован график эвакуации из Мариуполя в Запорожье

Автор: 

Мариуполь (5724) эвакуация (2095) Кириленко Павел (638)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

показать весь комментарий
04.05.2022 10:24 Ответить
 
 