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Евакуаційні автобуси вже виїхали з Маріуполя, - Кириленко

евакуація

У середу, 4 травня, почався новий етап евакуації цивільного населення із Маріуполя за підтримки Організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста.

Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Автобуси вже виїхали з Маріуполя", – повідомив Кириленко.

На маршруті заплановані три зупинки у Запорізькій області для підсадки пасажирів: о 10:00 – в Бердянську на Луначарському кільці, о 15:00 – в Токмаку, о 16:00 – в Василівці.

У Токмаку буде можливість долучитися до колони на власному транспорті.

Також читайте: Оприлюднено графік евакуації з Маріуполя до Запоріжжя

Автор: 

Маріуполь (3243) евакуація (2335) Кириленко Павло (907)


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04.05.2022 10:24 Відповісти
 
 