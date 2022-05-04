Евакуаційні автобуси вже виїхали з Маріуполя, - Кириленко

У середу, 4 травня, почався новий етап евакуації цивільного населення із Маріуполя за підтримки Організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста.

Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Автобуси вже виїхали з Маріуполя", – повідомив Кириленко.

На маршруті заплановані три зупинки у Запорізькій області для підсадки пасажирів: о 10:00 – в Бердянську на Луначарському кільці, о 15:00 – в Токмаку, о 16:00 – в Василівці.

У Токмаку буде можливість долучитися до колони на власному транспорті.

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