Евакуаційні автобуси вже виїхали з Маріуполя, - Кириленко
У середу, 4 травня, почався новий етап евакуації цивільного населення із Маріуполя за підтримки Організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста.
Про це повідомив голова Донецької обладміністрації Павло Кириленко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Автобуси вже виїхали з Маріуполя", – повідомив Кириленко.
На маршруті заплановані три зупинки у Запорізькій області для підсадки пасажирів: о 10:00 – в Бердянську на Луначарському кільці, о 15:00 – в Токмаку, о 16:00 – в Василівці.
У Токмаку буде можливість долучитися до колони на власному транспорті.
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Mordor must die
показати весь коментар04.05.2022 10:24 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
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