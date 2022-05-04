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За минувшие сутки пиротехники обезвредили 339 взрывоопасных предметов в Киевской области

розмінування

Пиротехники 3 мая обследовали Бучу, Гостомель, Бровары, Ирпень и обнаружили 339 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в телегарм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"3 мая в ходе работ специалисты обезвредили 339 взрывоопасных предметов. А всего за все время - 27 783", - написал он.

По его данным, за прошедшие сутки, 3 мая, спасатели обследовали в Бучанском районе следующие населенные пункты: Буча, Немешаево, Синяк, Гостомель, Мощун, Ирпень, Стоянка. В Броварском – Русанов, Мокрец, Бервица, Плотинки, Залесье, Бровары.

Также обследовали Вышгородский район, а именно: Новые Петровцы, Лютеж, Иванков, Максимовичи, Зеленая Поляна, Млачевка, Обуховичи.

Работы по разминированию и обследованию территорий в Киевской области продолжаются.

Читайте: В течение суток на территории Украины пиротехники обезвредили 1424 взрывоопасных предмета, обследовали территорию площадью 623 га, - ГСЧС

Киевская область (4187) разминирование (720) Павлюк Александр (191)


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04.05.2022 11:08 Ответить
 
 