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За минулу добу піротехніки знешкодили 339 вибухонебезпечних предметів на Київщині

розмінування

Піротехніки 3 травня обстежили Бучу, Гостомель, Бровари, Ірпінь та виявили 339 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм, передає Цензор.НЕТ.

"3 травня у ході робіт спеціалісти знешкодили 339 вибухонебезпечних предмети. А всього за весь час - 27 783", – написав він.

За його даними, минулої доби, 3 травня, рятувальники обстежили у Бучанському районі такі населені пункти: Буча, Немішаєво, Синяк, Гостомель, Мощун, Ірпінь, Стоянка. У Броварському – Русанів, Мокрець, Бервиця, Гребельки, Залісся, Бровари.

Також обстежували Вишгородський район, а саме: Нові Петрівці, Лютіж, Іванків, Максимовичі, Зелена Поляна, Млачівка, Обуховичі.

Роботи з розмінування й обстеження територій на Київщині тривають.

Також читайте: Протягом доби на території України піротехніки знешкодили 1424 вибухонебезпечні предмети, обстежили територію площею 623 га, - ДСНС

Автор: 

Київська область (4081) розмінування (999) Павлюк Олександр (216)


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04.05.2022 11:08 Відповісти
 
 