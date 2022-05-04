За минулу добу піротехніки знешкодили 339 вибухонебезпечних предметів на Київщині

Піротехніки 3 травня обстежили Бучу, Гостомель, Бровари, Ірпінь та виявили 339 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм, передає Цензор.НЕТ.



"3 травня у ході робіт спеціалісти знешкодили 339 вибухонебезпечних предмети. А всього за весь час - 27 783", – написав він.



За його даними, минулої доби, 3 травня, рятувальники обстежили у Бучанському районі такі населені пункти: Буча, Немішаєво, Синяк, Гостомель, Мощун, Ірпінь, Стоянка. У Броварському – Русанів, Мокрець, Бервиця, Гребельки, Залісся, Бровари.



Також обстежували Вишгородський район, а саме: Нові Петрівці, Лютіж, Іванків, Максимовичі, Зелена Поляна, Млачівка, Обуховичі.



Роботи з розмінування й обстеження територій на Київщині тривають.

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