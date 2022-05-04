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В плену оккупантов в Запорожье находятся 103 гражданских

викрадення

В Запорожской области в плену российских захватчиков находятся 103 гражданских лица.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Всего зафиксировано 238 фактов похищения гражданских людей. На сегодняшний день продолжают находиться в заложниках 103", - отметили в ОВА.

По их информации, уже освобождны 135 человек.

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армия РФ (19592) плен (2627) Запорожская область (3172)


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В полоні можуть перебувати тільки військові.
Якщо ворог утримує цивільних, - значить, вони заручники.
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04.05.2022 16:18 Ответить
 
 