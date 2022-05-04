У полоні окупантів на Запоріжжі перебувають 103 цивільні особи

У Запорізькій області в полоні російських загарбників перебувають 103 цивільні особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"Всього зафіксовано 238 фактів викрадення цивільних людей. На сьогодні продовжують перебувати в заручниках 103", - зазначили в ОВА.

За їхньою інформацією, вже звільнено 135 людей.

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