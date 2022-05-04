У полоні окупантів на Запоріжжі перебувають 103 цивільні особи
У Запорізькій області в полоні російських загарбників перебувають 103 цивільні особи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Запорізьку ОВА.
"Всього зафіксовано 238 фактів викрадення цивільних людей. На сьогодні продовжують перебувати в заручниках 103", - зазначили в ОВА.
За їхньою інформацією, вже звільнено 135 людей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо ворог утримує цивільних, - значить, вони заручники.