С украинскими военными на "Азовстали" исчезла связь, - мэр Мариуполя
Находящиеся на территории мариупольского завода "Азовсталь" украинские военные сегодня не вышли на связь с мэром города. Вчера они еще общались.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ мэра Мариуполя Вадима Бойченко в эфире телемарафона "Единые новости".
"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", - сказал Бойченко, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в районе "Азовстали" .
Напомним, вчера российские оккупанты начали мощный штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там находятся украинские военные, а также гражданские, скрывающиеся в подземных хранилищах от российских обстрелов.
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Надіюсь, що з мером вони самі звязок припинили.... можливо з певних причин.
Могли бы предоставить, уже бы предоставили.
Надо еще 2 месяца подождать,може появится
За два місяці ніхто не дав конкретної відповіді, хто дав наказ розмінувати Чонгар
Громадян відправлять в лагері. Воїнів або вбють або будуть катувати.
У Зеленського були 3 роки,точніше місяць часу захиститись до вторгнення орків. Замінувати Чонгар,підготувати ТРО і все решта.
Про ці випадки тут були статті
Скажіть хто голосував за голобородько - ви нормальні? Взяти клоуна зі сцени і посадити у крісло головнокомандуючого воюючої країни.