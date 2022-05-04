С украинскими военными на "Азовстали" исчезла связь, - мэр Мариуполя

Находящиеся на территории мариупольского завода "Азовсталь" украинские военные сегодня не вышли на связь с мэром города. Вчера они еще общались.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ мэра Мариуполя Вадима Бойченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", - сказал Бойченко, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в районе "Азовстали" .

Напомним, вчера российские оккупанты начали мощный штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там находятся украинские военные, а также гражданские, скрывающиеся в подземных хранилищах от российских обстрелов.

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