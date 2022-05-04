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С украинскими военными на "Азовстали" исчезла связь, - мэр Мариуполя

азовсталь

Находящиеся на территории мариупольского завода "Азовсталь" украинские военные сегодня не вышли на связь с мэром города. Вчера они еще общались.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ мэра Мариуполя Вадима Бойченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь. Нет связи, чтобы понимать, что происходит. Вчера была связь, а сегодня нет", - сказал Бойченко, отвечая на вопрос, какая сейчас ситуация в районе "Азовстали" .

Напомним, вчера российские оккупанты начали мощный штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там находятся украинские военные, а также гражданские, скрывающиеся в подземных хранилищах от российских обстрелов.

Читайте: Вырвавшиеся из оккупации на "Азовстали" люди - герои, им уже оказывают всю необходимую помощь, - Голтвенко

Мариуполь (5724) Азовсталь (378) Бойченко Вадим (68)


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Топ комментарии
+51
Господи-збережи всіх цих героїв...
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04.05.2022 15:33
+39
Больше никаких переговоров - только полный разгром рашистов и капитуляция рашки.
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04.05.2022 15:39
+37
Тримайтесь хлопці.
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04.05.2022 15:33
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***(((
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04.05.2022 15:32 Ответить
Тримайтесь хлопці.
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04.05.2022 15:33 Ответить
Господи-збережи всіх цих героїв...
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04.05.2022 15:33 Ответить
Головне, щоб з ЗСУ зв'язок був.
Надіюсь, що з мером вони самі звязок припинили.... можливо з певних причин.
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04.05.2022 16:29 Ответить
***** торопится....хоть и опровергает наличие у ***** сакраментальных дат... да видимо именно Мариуполь хотят преподнести ***** к днюпабеды....
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04.05.2022 15:34 Ответить
могли запустить усыпляющий газ действие 20-30 секунд хрен телефон достанешь... достаточно обычный азот медицинский закись азота используемого для наркоза мощной струей подать и все...
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04.05.2022 16:06 Ответить
А що тут незрозумілого - йде бій врукопашну. так що не до зв"язку. якого. очевидно. вже немає в такій ситуації !
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04.05.2022 15:35 Ответить
Господи, Матінко Божа, допоможіть
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04.05.2022 15:37 Ответить
Ну от, та евакуація сотні людей була смертельною пасткою, впустили орків на територію, розібрали укріплення, показали слабкі місця, туди й вдарили.
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04.05.2022 15:38 Ответить
Господи.....зроби їх невидимими...
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04.05.2022 15:38 Ответить
Больше никаких переговоров - только полный разгром рашистов и капитуляция рашки.
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04.05.2022 15:39 Ответить
Глушать напевно.
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04.05.2022 15:43 Ответить
Не глушать...вони через Старлінк спілкувалися - можливо його знищили.
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04.05.2022 15:45 Ответить
от чому орки дозволили вийти жменьці цивільних - шоп вичислити дислокацію азовців. І відразу почалась масована атака. Тепер прєЗє!дєнт з чистою совістю може виголосити нєкролог
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04.05.2022 15:46 Ответить
А Я ОДРАЗУ ПИСАВ ПРО ТЕ,ЩО УКРАЇНА ЗАПЛАТИТЬ СТРАШНУ ЦІНУ ЗА ЦЮ ПОКАЗОВУ ЕВАКУАЦІЮ.
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04.05.2022 17:19 Ответить
Звязок це велика допомога Азову....
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04.05.2022 15:46 Ответить
І. навіть. у таку критичну мить ЗСУ не нададуть допомоги для порятунку мирного населення та військового гарнізону фортеці - Маріуполь ?!!
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04.05.2022 15:48 Ответить
Яким чином?
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04.05.2022 15:51 Ответить
Не нададуть. На жаль.
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04.05.2022 15:59 Ответить
то население хоть как то вывозят, а Азовцы оставлены
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04.05.2022 16:05 Ответить
Какую? ***** устроило б капитулация.

Могли бы предоставить, уже бы предоставили.
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04.05.2022 16:33 Ответить
Яка допомога? От про яку допомогу йде мова ?
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04.05.2022 19:31 Ответить
Свалившая гнида, опосредственно сливает инфу
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04.05.2022 15:48 Ответить
Або на фільтрації когось розкололи і здало де шо знаходиться
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04.05.2022 16:36 Ответить
І зараз " не на часі" причини того ,як орки з криму за пару днів змогли доїхати до Маріуполя? Війна - війною, але дурнів з народу всяким люськам пі#даболам і наполеонам бункерним - ніхто не дозволить робить.
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04.05.2022 15:48 Ответить
А когда он был,то им по 2 недели не отвечали.
Надо еще 2 месяца подождать,може появится
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04.05.2022 15:48 Ответить
допросили гражданских,узнали где можно ударить.Эти орки не знают,что такое честь и порядочность.Ну а,что наш .....командующий не могло подумать о таком исходе или видосики с пиаром это- наше все.Да еще руками орков можно убрать такой страшный для него Азов.Ну а гражданские это так....довесок.
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04.05.2022 15:52 Ответить
Читаю коментарі і дивуюся тупості : матінко Божа, зроби їз невидимими ... Вони в оточенні вже 2 місяці, це питання часу, коли їх переб'ють. Зелупа злила їх і все.
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04.05.2022 15:52 Ответить
у меня одного такие предположения что зеля хочет избавиться от азова таким способом?
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04.05.2022 15:56 Ответить
Також думаю. Свідомий слив. За весь цей час вони могли б їх евакуювати.

За два місяці ніхто не дав конкретної відповіді, хто дав наказ розмінувати Чонгар
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04.05.2022 16:10 Ответить
Це той же самий що злив операцію по вагнерівцям а потім позвільняв всіх причетних до операції. Його ім'я добре відоме. Хто не поняв даю підказку - на його дорогоцінне життя було вже 10 замахів. Причому всі коли він сидів у бункері.
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04.05.2022 17:37 Ответить
Привет, порошки! Как вам в инкубаторе?
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04.05.2022 18:42 Ответить
Давай відверто: орки будуть робити акт геноциду проти тих,хто вижив в Азовсталі.

Громадян відправлять в лагері. Воїнів або вбють або будуть катувати.

У Зеленського були 3 роки,точніше місяць часу захиститись до вторгнення орків. Замінувати Чонгар,підготувати ТРО і все решта.
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04.05.2022 16:00 Ответить
Город полностью разрушен оркостаном, почему ВСУ не ударило по скоплению орков в Мариуполе тяжелой артиллерией. Запасы закончатся и что дальше, чего ждать??? пока от голода или от нехватки боеприпасов всех уничтожат ???
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04.05.2022 16:02 Ответить
Від Маріуполя до найближчих наших позицій 140-150 км... Дістати можна лише теоретично... Писали про спроби доставити нашим ********** та продовольство гелікоптерами. Не всі виявились вдалими
Про ці випадки тут були статті
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04.05.2022 17:04 Ответить
Господи, допоможи, щоб прийшла ВЧАСНА підмога нашим хлопцям, щоб вийшли вони живими і переможцями з цього нерівного бою. Врятуй, Господи, всіх людей, які зараз ховаються у підземеллях Азову, щоб не повторилася історія Батурина...
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04.05.2022 16:24 Ответить
кацапотвари, будет вас гноить весь мир пока не заберут кнопку ядерную, а тогда ваших детей и жен будут иметь кадыровцы и буряты
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04.05.2022 16:33 Ответить
Смешно, как местные диванные стратеги за пределами Украины, учат как воевать. Приезжайте и воюйте. Там от украинских позиций 120 км голой степи, любую помощь орки накрыли было.
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04.05.2022 16:58 Ответить
Тут більшість - кацапи і сепари - як же без них...
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04.05.2022 17:04 Ответить
Давайте надіятись на краще - на професіоналізм азовців, які мали порахувати підступність ворога, тому змінили способи зв'язку, можливо, місце дислокації. Або свідомо вводять ворога в оману.
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04.05.2022 16:59 Ответить
Наіємось, друже, певна річ, бо молимося за них.
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04.05.2022 17:24 Ответить
Ти думаєш, СБУ читає цензор? Якщо є підозра, українців просять повідомляти про людей, які співпрацюють з російськими окупантами, на пошту
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04.05.2022 17:10 Ответить
---- Свідоме зволікання із де--блокування " Азова "/як найпатріотичнішого підрозділу ЗСУ / під різними відмовками--- зайвий доказ .що наша влада ЗЕ--хрипунців .далеко НЕ українська і переслідує свої. власні цілі на фінал в Україні.../ І невдовзі все утаємничене --- стане явним. достатньо дочекатися розв*язки в Маріуполі?!?!?! /
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04.05.2022 17:15 Ответить
Військові експерти неодноразово прогнозують велику загрозу створення в зоні ООС на Сході "другого Іловайського котла ". причиною якого стане взяття Маріуполя рашистськими військами.
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04.05.2022 17:23 Ответить
https://rubryka.com/2022/05/04/rosijski-vijska-prorvalysya-na-terytoriyu-zavodu-azovstal-jdut-zapekli-boyi/
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04.05.2022 17:33 Ответить
ось з останніх повідомлень перед зникненням зв"язку з Азовцями : " Захисники Маріуполя також передали УП дослівно таке: "ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна".
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04.05.2022 17:38 Ответить
Ща зеля допоможе - черговий відосік запише.
Скажіть хто голосував за голобородько - ви нормальні? Взяти клоуна зі сцени і посадити у крісло головнокомандуючого воюючої країни.
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04.05.2022 18:21 Ответить
А тем временем Лиман уже окружён, отступать нашим некуда потому как оба моста взорваны, с правого берега помочь немогут,потому как некому и нечем, за то у Арестовича рашистам уже автоматов не хватает и воевать им нечем)) . Ну а что Арестовичу,семья у него одета обута в тепле зарплата хорошая и он готов вещать нам ещё долго о войне,а кому не нравиться ,можете выехать из Украины...
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04.05.2022 18:56 Ответить
Раніше Ердоган обіцяв евакуацію з Маріуполя морським шляхом. де ті обіцянки ? Що скажете. Кулеба. арахамія. подоляк ? Ви переговорники чи ви блогери чи хто ?
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04.05.2022 22:42 Ответить
 
 