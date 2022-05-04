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Новини
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З українськими військовими на "Азовсталі" зник зв'язок, - мер Маріуполя

азовсталь

Українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", сьогодні не вийшли на зв'язок з мером міста. Вчора вони ще спілкувалися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь мера Маріуполя Вадима Бойченка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв'язок, а сьогодні немає", - сказав Бойченко, відповідаючи на запитання, яка зараз ситуація в районі "Азовсталі".

Нагадаємо, вчора російські окупанти розпочали потужний штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Там перебувають українські військові, а також цивільні, які ховаються у підземних сховищах від російських обстрілів.

Читайте також: Люди, які вирвались із окупації на "Азовсталі" - герої, їм вже надають всю необхідну допомогу, - Голтвенко

Автор: 

Маріуполь (3243) Азовсталь (445) Бойченко Вадим (88)


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Топ коментарі
+51
Господи-збережи всіх цих героїв...
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04.05.2022 15:33
+39
Больше никаких переговоров - только полный разгром рашистов и капитуляция рашки.
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04.05.2022 15:39
+37
Тримайтесь хлопці.
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04.05.2022 15:33
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04.05.2022 15:32 Відповісти
Тримайтесь хлопці.
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04.05.2022 15:33 Відповісти
Господи-збережи всіх цих героїв...
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04.05.2022 15:33 Відповісти
Головне, щоб з ЗСУ зв'язок був.
Надіюсь, що з мером вони самі звязок припинили.... можливо з певних причин.
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04.05.2022 16:29 Відповісти
***** торопится....хоть и опровергает наличие у ***** сакраментальных дат... да видимо именно Мариуполь хотят преподнести ***** к днюпабеды....
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04.05.2022 15:34 Відповісти
могли запустить усыпляющий газ действие 20-30 секунд хрен телефон достанешь... достаточно обычный азот медицинский закись азота используемого для наркоза мощной струей подать и все...
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04.05.2022 16:06 Відповісти
А що тут незрозумілого - йде бій врукопашну. так що не до зв"язку. якого. очевидно. вже немає в такій ситуації !
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04.05.2022 15:35 Відповісти
Господи, Матінко Божа, допоможіть
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04.05.2022 15:37 Відповісти
Ну от, та евакуація сотні людей була смертельною пасткою, впустили орків на територію, розібрали укріплення, показали слабкі місця, туди й вдарили.
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04.05.2022 15:38 Відповісти
Господи.....зроби їх невидимими...
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04.05.2022 15:38 Відповісти
Больше никаких переговоров - только полный разгром рашистов и капитуляция рашки.
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04.05.2022 15:39 Відповісти
Глушать напевно.
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04.05.2022 15:43 Відповісти
Не глушать...вони через Старлінк спілкувалися - можливо його знищили.
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04.05.2022 15:45 Відповісти
от чому орки дозволили вийти жменьці цивільних - шоп вичислити дислокацію азовців. І відразу почалась масована атака. Тепер прєЗє!дєнт з чистою совістю може виголосити нєкролог
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04.05.2022 15:46 Відповісти
А Я ОДРАЗУ ПИСАВ ПРО ТЕ,ЩО УКРАЇНА ЗАПЛАТИТЬ СТРАШНУ ЦІНУ ЗА ЦЮ ПОКАЗОВУ ЕВАКУАЦІЮ.
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04.05.2022 17:19 Відповісти
Звязок це велика допомога Азову....
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04.05.2022 15:46 Відповісти
І. навіть. у таку критичну мить ЗСУ не нададуть допомоги для порятунку мирного населення та військового гарнізону фортеці - Маріуполь ?!!
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04.05.2022 15:48 Відповісти
Яким чином?
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04.05.2022 15:51 Відповісти
Не нададуть. На жаль.
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04.05.2022 15:59 Відповісти
то население хоть как то вывозят, а Азовцы оставлены
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04.05.2022 16:05 Відповісти
Какую? ***** устроило б капитулация.

Могли бы предоставить, уже бы предоставили.
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04.05.2022 16:33 Відповісти
Яка допомога? От про яку допомогу йде мова ?
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04.05.2022 19:31 Відповісти
Свалившая гнида, опосредственно сливает инфу
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04.05.2022 15:48 Відповісти
Або на фільтрації когось розкололи і здало де шо знаходиться
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04.05.2022 16:36 Відповісти
І зараз " не на часі" причини того ,як орки з криму за пару днів змогли доїхати до Маріуполя? Війна - війною, але дурнів з народу всяким люськам пі#даболам і наполеонам бункерним - ніхто не дозволить робить.
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04.05.2022 15:48 Відповісти
А когда он был,то им по 2 недели не отвечали.
Надо еще 2 месяца подождать,може появится
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04.05.2022 15:48 Відповісти
допросили гражданских,узнали где можно ударить.Эти орки не знают,что такое честь и порядочность.Ну а,что наш .....командующий не могло подумать о таком исходе или видосики с пиаром это- наше все.Да еще руками орков можно убрать такой страшный для него Азов.Ну а гражданские это так....довесок.
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04.05.2022 15:52 Відповісти
Читаю коментарі і дивуюся тупості : матінко Божа, зроби їз невидимими ... Вони в оточенні вже 2 місяці, це питання часу, коли їх переб'ють. Зелупа злила їх і все.
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04.05.2022 15:52 Відповісти
у меня одного такие предположения что зеля хочет избавиться от азова таким способом?
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04.05.2022 15:56 Відповісти
Також думаю. Свідомий слив. За весь цей час вони могли б їх евакуювати.

За два місяці ніхто не дав конкретної відповіді, хто дав наказ розмінувати Чонгар
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04.05.2022 16:10 Відповісти
Це той же самий що злив операцію по вагнерівцям а потім позвільняв всіх причетних до операції. Його ім'я добре відоме. Хто не поняв даю підказку - на його дорогоцінне життя було вже 10 замахів. Причому всі коли він сидів у бункері.
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04.05.2022 17:37 Відповісти
Привет, порошки! Как вам в инкубаторе?
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04.05.2022 18:42 Відповісти
Давай відверто: орки будуть робити акт геноциду проти тих,хто вижив в Азовсталі.

Громадян відправлять в лагері. Воїнів або вбють або будуть катувати.

У Зеленського були 3 роки,точніше місяць часу захиститись до вторгнення орків. Замінувати Чонгар,підготувати ТРО і все решта.
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04.05.2022 16:00 Відповісти
Город полностью разрушен оркостаном, почему ВСУ не ударило по скоплению орков в Мариуполе тяжелой артиллерией. Запасы закончатся и что дальше, чего ждать??? пока от голода или от нехватки боеприпасов всех уничтожат ???
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04.05.2022 16:02 Відповісти
Від Маріуполя до найближчих наших позицій 140-150 км... Дістати можна лише теоретично... Писали про спроби доставити нашим ********** та продовольство гелікоптерами. Не всі виявились вдалими
Про ці випадки тут були статті
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04.05.2022 17:04 Відповісти
Господи, допоможи, щоб прийшла ВЧАСНА підмога нашим хлопцям, щоб вийшли вони живими і переможцями з цього нерівного бою. Врятуй, Господи, всіх людей, які зараз ховаються у підземеллях Азову, щоб не повторилася історія Батурина...
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04.05.2022 16:24 Відповісти
кацапотвари, будет вас гноить весь мир пока не заберут кнопку ядерную, а тогда ваших детей и жен будут иметь кадыровцы и буряты
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04.05.2022 16:33 Відповісти
Смешно, как местные диванные стратеги за пределами Украины, учат как воевать. Приезжайте и воюйте. Там от украинских позиций 120 км голой степи, любую помощь орки накрыли было.
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04.05.2022 16:58 Відповісти
Тут більшість - кацапи і сепари - як же без них...
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04.05.2022 17:04 Відповісти
Давайте надіятись на краще - на професіоналізм азовців, які мали порахувати підступність ворога, тому змінили способи зв'язку, можливо, місце дислокації. Або свідомо вводять ворога в оману.
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04.05.2022 16:59 Відповісти
Наіємось, друже, певна річ, бо молимося за них.
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04.05.2022 17:24 Відповісти
Ти думаєш, СБУ читає цензор? Якщо є підозра, українців просять повідомляти про людей, які співпрацюють з російськими окупантами, на пошту
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04.05.2022 17:10 Відповісти
---- Свідоме зволікання із де--блокування " Азова "/як найпатріотичнішого підрозділу ЗСУ / під різними відмовками--- зайвий доказ .що наша влада ЗЕ--хрипунців .далеко НЕ українська і переслідує свої. власні цілі на фінал в Україні.../ І невдовзі все утаємничене --- стане явним. достатньо дочекатися розв*язки в Маріуполі?!?!?! /
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04.05.2022 17:15 Відповісти
Військові експерти неодноразово прогнозують велику загрозу створення в зоні ООС на Сході "другого Іловайського котла ". причиною якого стане взяття Маріуполя рашистськими військами.
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04.05.2022 17:23 Відповісти
https://rubryka.com/2022/05/04/rosijski-vijska-prorvalysya-na-terytoriyu-zavodu-azovstal-jdut-zapekli-boyi/
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04.05.2022 17:33 Відповісти
ось з останніх повідомлень перед зникненням зв"язку з Азовцями : " Захисники Маріуполя також передали УП дослівно таке: "ми знаємо, що президенту доповідають про ситуацію в Маріуполі і він тримає руку на пульсі. Тому ми чекаємо від нього різких дій, оскільки ситуація дуже складна".
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04.05.2022 17:38 Відповісти
Ща зеля допоможе - черговий відосік запише.
Скажіть хто голосував за голобородько - ви нормальні? Взяти клоуна зі сцени і посадити у крісло головнокомандуючого воюючої країни.
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04.05.2022 18:21 Відповісти
А тем временем Лиман уже окружён, отступать нашим некуда потому как оба моста взорваны, с правого берега помочь немогут,потому как некому и нечем, за то у Арестовича рашистам уже автоматов не хватает и воевать им нечем)) . Ну а что Арестовичу,семья у него одета обута в тепле зарплата хорошая и он готов вещать нам ещё долго о войне,а кому не нравиться ,можете выехать из Украины...
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04.05.2022 18:56 Відповісти
Раніше Ердоган обіцяв евакуацію з Маріуполя морським шляхом. де ті обіцянки ? Що скажете. Кулеба. арахамія. подоляк ? Ви переговорники чи ви блогери чи хто ?
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04.05.2022 22:42 Відповісти
 
 