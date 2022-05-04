З українськими військовими на "Азовсталі" зник зв'язок, - мер Маріуполя

Українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", сьогодні не вийшли на зв'язок з мером міста. Вчора вони ще спілкувалися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь мера Маріуполя Вадима Бойченка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв'язок, а сьогодні немає", - сказав Бойченко, відповідаючи на запитання, яка зараз ситуація в районі "Азовсталі".

Нагадаємо, вчора російські окупанти розпочали потужний штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Там перебувають українські військові, а також цивільні, які ховаються у підземних сховищах від російських обстрілів.

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