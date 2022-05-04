З українськими військовими на "Азовсталі" зник зв'язок, - мер Маріуполя
Українські військові, які перебувають на території маріупольського заводу "Азовсталь", сьогодні не вийшли на зв'язок з мером міста. Вчора вони ще спілкувалися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь мера Маріуполя Вадима Бойченка в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Нема зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Вчора був зв'язок, а сьогодні немає", - сказав Бойченко, відповідаючи на запитання, яка зараз ситуація в районі "Азовсталі".
Нагадаємо, вчора російські окупанти розпочали потужний штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Там перебувають українські військові, а також цивільні, які ховаються у підземних сховищах від російських обстрілів.
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Надіюсь, що з мером вони самі звязок припинили.... можливо з певних причин.
Могли бы предоставить, уже бы предоставили.
Надо еще 2 месяца подождать,може появится
За два місяці ніхто не дав конкретної відповіді, хто дав наказ розмінувати Чонгар
Громадян відправлять в лагері. Воїнів або вбють або будуть катувати.
У Зеленського були 3 роки,точніше місяць часу захиститись до вторгнення орків. Замінувати Чонгар,підготувати ТРО і все решта.
Про ці випадки тут були статті
Скажіть хто голосував за голобородько - ви нормальні? Взяти клоуна зі сцени і посадити у крісло головнокомандуючого воюючої країни.