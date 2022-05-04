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Новости
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Польша построила 50 км забора на границе с Беларусью

паркан

В Польше построили уже более 50 километров забора на границе с Беларусью. Зафиксировали также первые попытки повредить его.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В одном случае металлический забор разрезали, образовав щель шириной около 30 см, также обнаружили попытку подкопа. Считается, что это могли сделать белорусские пограничники или мигранты.

В пограничной службе говорят, что в будущем быстро замечать такие случаи станет проще, ведь вдобавок к физическому барьеру будут устанавливать камеры и датчики движения.

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Напомним, Польша решила строить забор на границе с Беларусью после событий лета-осени 2021 года, когда Александр Лукашенко искусственно спровоцировал миграционный кризис на границах Польши и Литвы, предложив Беларусь для транзита в ЕС людей с Ближнего Востока и Африки.

Строительство забора началось в январе 2022 года, он должен протянуться более чем на 180 километров вдоль сухопутной части границы с Беларусью. Ориентировочная стоимость проекта – $394 млн.

Беларусь (7917) граница (5299) Польша (8497) забор (54)


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Топ комментарии
+32
электричество на эту сетку киньте, сразу веселее станет)
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04.05.2022 17:10
+20
Побудували?
Подавайте напругу!
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04.05.2022 17:11
+16
Там потрібен рів із крокодилами 😊
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04.05.2022 17:10
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Там потрібен рів із крокодилами 😊
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04.05.2022 17:10 Ответить
краще з кислотою
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04.05.2022 17:46 Ответить
электричество на эту сетку киньте, сразу веселее станет)
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04.05.2022 17:10 Ответить
10 000вт
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04.05.2022 17:16 Ответить
Побудували?
Подавайте напругу!
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04.05.2022 17:11 Ответить
A razve ni pod elektrichestvom uzhe , pasmatrel v uvelichenom razmere , tam dalike i vetrjak stait ...hmm
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04.05.2022 17:15 Ответить
но поляки ведь не варвары же подавать на забор напряжение
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04.05.2022 17:22 Ответить
Електрозагороди стартових позицій в РВСН ссср відділялися додатковими загорожами без напруги. Тут я бачу лише одну загорожу, отже вони точно без напруги.
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04.05.2022 18:10 Ответить
Не забудьте датчики руху і камери приєднати до шестиствольних кулеметів...
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04.05.2022 17:20 Ответить
180 км - 400 миллионов. Значит наш аналогичный забор с кацапами по сухопутной границе потянет 6 миллиардов 694 миллиона долларов.
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04.05.2022 17:20 Ответить
і це грубо скажемо сітка,а якби якийсь аналог лінії Мажино,з протитанковими ровами,мінними полями і іншими ніштяками...Сума астрономічна.Я вже мовчу,де взяти стільки крокодилів,щоб запустити у рів.
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04.05.2022 17:25 Ответить
Смугу дубового лісу шириною кілометрів п'ять, вперемішку з густими заростями шипшини - щоб піхота не пройшла, ну й технічні засоби контролю.
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04.05.2022 18:07 Ответить
А ещё нужно мины по периметру раскидать
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04.05.2022 17:21 Ответить
А ще краще.. .драник вусатий повинен висіти поряд з ******.
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04.05.2022 17:22 Ответить
Главное Яценюка к забору не подпускайте, а то в Украине уже построил.
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04.05.2022 17:21 Ответить
кулявлоб строил?
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04.05.2022 17:32 Ответить
да...Сеня...Сеня кулявлоб)))))
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04.05.2022 17:42 Ответить
і напалму не забудьте
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04.05.2022 17:43 Ответить
після цієї новини, десь в далекій амереці тихи заплакав один кролик Сеня
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04.05.2022 17:51 Ответить
А зі "стіни" Яценюка не поржав лиш, останній дегенерат...
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04.05.2022 17:56 Ответить
Частка "не" при дієслові тут категорично зайва.
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04.05.2022 18:10 Ответить
а з Авякяна-Рукзакяна, що Луцького "террориста" піймав, чого не ржав?
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04.05.2022 18:26 Ответить
по совету яценюка сто пудово....бетона то нет на стену метров 10. ..рябицу натянули уахаххаххаххах
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04.05.2022 19:02 Ответить
как стыдно - отгораживаются будто от прокаженных.
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04.05.2022 20:43 Ответить
Надіюсь пару кіловольт на сітку вже подали. А мінні поля уже готові? А вишки з кулеметами?
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05.05.2022 00:05 Ответить
Концтабір зачинається...
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13.06.2022 20:15 Ответить
 
 