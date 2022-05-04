Две трети экипажа крейсера "Москва" могли составлять срочники, - расследователи

На крейсере могли находиться около 300 солдат срочной службы армии РФ. Общее количество экипажа - 424 человека, официально сообщают о гибели одного человека и пропаже без вести 27 человек.

Об этом пишет со ссылкой на источники российский телеграм-канал "Агентство. Новости", передает Цензор.НЕТ.

Его источниками выступили два собеседника: один из них постоянно контактирует с родителями пропавших моряков из "Москвы", второй общался с офицерами Черноморского флота РФ.

"Все сводится примерно к цифре в 300 срочников, - утверждает источник "Агентства", помогающий родным пропавших матросов в поисках. - Это обычная практика на всех кораблях, "Бесстрашный", например, с такой же комплектацией. Нужны матросы "принеси-подай ", все срочники ВМФ распределены по кораблям". Другой источник "Агентства" после трагедии слышал от офицеров Черноморского флота схожие оценки.

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По словам первого собеседника, исключительно контрактниками укомплектованы только новые корабли, к которым "Москва" не принадлежит.

"На крейсере "Москва" всегда были и есть срочники, - подтверждает бывший заместитель главного редактора газеты Черноморского флота "Знамя Родины", капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев. - Экипаж - живая машина, заменить его часть, отправить срочников домой к маме, а контрактников выполнять боевые задания быстро невозможно".

Официально Минобороны РФ признало гибель одного человека из "Москвы", еще 27 объявили пропавшими без вести. "Агентство" насчитало 13 матросов, об исчезновении которых заявили родные, родственникам еще одного матроса командиры сказали, что он погиб. Как минимум 10 человек из этих 14, как утверждают их родители, были срочниками.

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