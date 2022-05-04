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Новости Война
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Две трети экипажа крейсера "Москва" могли составлять срочники, - расследователи

москва

На крейсере могли находиться около 300 солдат срочной службы армии РФ. Общее количество экипажа - 424 человека, официально сообщают о гибели одного человека и пропаже без вести 27 человек.

Об этом пишет со ссылкой на источники российский телеграм-канал "Агентство. Новости", передает Цензор.НЕТ.

Его источниками выступили два собеседника: один из них постоянно контактирует с родителями пропавших моряков из "Москвы", второй общался с офицерами Черноморского флота РФ.

"Все сводится примерно к цифре в 300 срочников, - утверждает источник "Агентства", помогающий родным пропавших матросов в поисках. - Это обычная практика на всех кораблях, "Бесстрашный", например, с такой же комплектацией. Нужны матросы "принеси-подай ", все срочники ВМФ распределены по кораблям". Другой источник "Агентства" после трагедии слышал от офицеров Черноморского флота схожие оценки.

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По словам первого собеседника, исключительно контрактниками укомплектованы только новые корабли, к которым "Москва" не принадлежит.

"На крейсере "Москва" всегда были и есть срочники, - подтверждает бывший заместитель главного редактора газеты Черноморского флота "Знамя Родины", капитан 1-го ранга в запасе Сергей Горбачев. - Экипаж - живая машина, заменить его часть, отправить срочников домой к маме, а контрактников выполнять боевые задания быстро невозможно".

Официально Минобороны РФ признало гибель одного человека из "Москвы", еще 27 объявили пропавшими без вести. "Агентство" насчитало 13 матросов, об исчезновении которых заявили родные, родственникам еще одного матроса командиры сказали, что он погиб. Как минимум 10 человек из этих 14, как утверждают их родители, были срочниками.

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крейсер (98) россия (96057) потери (4420)


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Топ комментарии
+22
новий декор для хатніх акваріумів... заспокійливий))) релакс)))

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04.05.2022 17:52
+21
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04.05.2022 17:54
+13
то й *** з ними!
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04.05.2022 17:53
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новий декор для хатніх акваріумів... заспокійливий))) релакс)))

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04.05.2022 17:52 Ответить
Та чорноморському донному планктону взагалі пофіг кого жерти...
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04.05.2022 17:52 Ответить
то й *** з ними!
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04.05.2022 17:53 Ответить
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04.05.2022 17:54 Ответить
Ну і мать їх туди.
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04.05.2022 17:54 Ответить
300 чи1300 строковиків чи нестроковиків-байдуже.
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04.05.2022 17:55 Ответить
..для бичків
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04.05.2022 18:05 Ответить
нам не байдуже, звісно, що 1300 на багато краще для всіх... і для нас і для бичків.
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04.05.2022 18:16 Ответить
То есть Рашке всё-таки удалось затихарить эту эпичную историю и сейчас пытаются минимизировать любые упоминания о своих потерях в информ-поле. Интересно, а что думают по поводу реальных потерь на корабле наше СБУ, которое уже ежедневно выдаёт на гора очередные прослушечки и военных штирлицев, шеф которых Буданов уже даёт интервью с гипотетическими планами о распаде Раши?... А также очень интересно услышать мнения по этому поводу от Арестовича, Геращенко, Ермака, Подоляки, Маляр и прочих носителей хороших новостей?
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04.05.2022 17:57 Ответить
если интересуют мнения перечисленных особей - то это вам на "всеобщий марафон". Тут и так от них на Цензоре к вечеру уже начинает укачивать, а к 24.00 уже от них блевать хочется.
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04.05.2022 18:12 Ответить
Затихарить їм хіба у себе удалося... BBC і CNN про це гуділи пару тижнів і навіть на Вікіпедії стаття про крейсер висіла на стартовій сторінці з місяць...
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04.05.2022 18:16 Ответить
Яка різниця? Все одно кацапи. Тільки ще личинок не встигли завести, і це добре.
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04.05.2022 18:01 Ответить
та ладно ))) где еще потеряли почти сотню туловищ экипажа?? на клейстере всегда декларировалось полтыщи организмов. Или сотню членов экипажа к выходу из севастополя не могли по городу разыскать??
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04.05.2022 18:06 Ответить
Да хоть мамочки с детьми, они бомбили нашу землю, а значит враги и идут в бездну.
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04.05.2022 18:08 Ответить
Штатное расписание Масквы состоял из более 500 членов экипажа. К тому же они готовились в тот момент к десанту на Одессу и это еще +500 десантников. Не факт, но все же. Спаслось менее сотни людей.
Математика тут простая... Кто этих рашистов вообще считал и считает?
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04.05.2022 18:10 Ответить
Ще декілька тижнів (чи днів?), і виявиться, що там не 424 (і навіть не 510), а усього лише 244 членів екіпажу, із них 300 строковиків.
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04.05.2022 18:39 Ответить
По разным оценкам, численность экипажа "Москвы", составляла от https://www.vesti.ru/article/2263478 416 до 680 человек. Последняя оценка была указана в описании флагмана Черноморского флота на сайте минобороны россии, однако сейчас такой страницы на нем нет. Экипаж численностью https://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/pacific/flagship.htm 680 человек служит также на похожем по характеристикам и вооружению флагмане Тихоокеанского флота россии крейсере "Варяг". https://www.bbc.com/russian/news-61139649 Русская служба BBC News
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04.05.2022 20:01 Ответить
говорили про 510 членів в екіпажі... а тепер лише про 424... оплодотворяти бичків нікому буде...
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04.05.2022 18:13 Ответить
Ще декілька тижнів (чи днів?), і виявиться, що там не 424 (і навіть не 510), а усього лише 244 членів екіпажу, із них 300 строковиків.

Вибачте, будь ласка, за повторення мого коменту. Не втримався.
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04.05.2022 18:40 Ответить
все нормально, почуття гумору завжди нам для позитива.
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04.05.2022 19:53 Ответить
Как по твоему среди 244 членов может затесаться аж 300 строковиків, умник?
Это явно гонево и зашквар, москалик.
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04.05.2022 20:03 Ответить
ім сплели лапті
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04.05.2022 19:16 Ответить
та й *** на них шо вони стровики , ми їх сюди не звали!!!
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04.05.2022 21:07 Ответить
Добре є, обійшлося без жертва. ЗСУ сама гуманна армія в світі!
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05.05.2022 00:01 Ответить
 
 