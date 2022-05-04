УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11258 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 629 24

Дві третини екіпажу крейсеру "Москва" могли становити строковики, - розслідувачі

москва

На крейсері могли перебувати близько 300 солдатів строкової служби армії РФ. Загальна кількість екіпажу - 424 особи, офіційно повідомляють про загибель однієї людини та зникнення без вісті 27.

Про це пише з посиланням на джерела російський телеграм-канал "Агентство. Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Його джерелами виступили двоє співрозмовників: один з них постійно контактує з батьками зниклих моряків із "Москви", другий спілкувався з офіцерами Чорноморського флоту РФ.

"Все зводиться приблизно до цифри в 300 строковиків, — стверджує джерело "Агентства", яке допомагає рідним зниклим матросам у пошуках. — Це звичайна практика на всіх кораблях, "Безстрашний", наприклад, із такою самою комплектацією. Потрібні матроси "принеси-подай", усі терміновики ВМФ розподілені по кораблям". Інше джерело "Агентства" після трагедії чуло від офіцерів Чорноморського флоту схожі оцінки.

Дивіться: Потоплений російський крейсер "Москва" став власністю України та музейним експонатом № 2064, - Міноборони. ВIДЕО

За словами першого співрозмовника, виключно контрактниками укомплектовані лише нові кораблі, до яких "Москва" не належить.

"На крейсері "Москва" завжди були і є строковики, — підтверджує колишній заступник головного редактора газети Чорноморського флоту "Прапор Батьківщини", капітан 1-го рангу у запасі Сергій Горбачов. — Екіпаж — жива машина, замінити його частину, відправити строковиків додому до мами, а контрактників виконувати бойові завдання швидко неможливо".

Офіційно Міноборони РФ визнало загибель однієї людини з "Москви", ще 27 оголосили зниклими безвісти. "Агентство" нарахувало 13 матросів, про зникнення яких заявили рідні, родичам ще одного матроса командири сказали, що він загинув. Як мінімум 10 людей із цих 14, як стверджують їхні батьки, були строковиками.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 24,5 тис. осіб, 194 літаки, 155 гелікоптерів, 1 077 танків і 2 610 броньованих машин

Автор: 

крейсер (89) росія (65908) втрати (4436)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
новий декор для хатніх акваріумів... заспокійливий))) релакс)))

показати весь коментар
04.05.2022 17:52
+21
показати весь коментар
04.05.2022 17:54
+13
то й *** з ними!
показати весь коментар
04.05.2022 17:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
новий декор для хатніх акваріумів... заспокійливий))) релакс)))

показати весь коментар
04.05.2022 17:52 Відповісти
Та чорноморському донному планктону взагалі пофіг кого жерти...
показати весь коментар
04.05.2022 17:52 Відповісти
то й *** з ними!
показати весь коментар
04.05.2022 17:53 Відповісти
показати весь коментар
04.05.2022 17:54 Відповісти
Ну і мать їх туди.
показати весь коментар
04.05.2022 17:54 Відповісти
300 чи1300 строковиків чи нестроковиків-байдуже.
показати весь коментар
04.05.2022 17:55 Відповісти
..для бичків
показати весь коментар
04.05.2022 18:05 Відповісти
нам не байдуже, звісно, що 1300 на багато краще для всіх... і для нас і для бичків.
показати весь коментар
04.05.2022 18:16 Відповісти
То есть Рашке всё-таки удалось затихарить эту эпичную историю и сейчас пытаются минимизировать любые упоминания о своих потерях в информ-поле. Интересно, а что думают по поводу реальных потерь на корабле наше СБУ, которое уже ежедневно выдаёт на гора очередные прослушечки и военных штирлицев, шеф которых Буданов уже даёт интервью с гипотетическими планами о распаде Раши?... А также очень интересно услышать мнения по этому поводу от Арестовича, Геращенко, Ермака, Подоляки, Маляр и прочих носителей хороших новостей?
показати весь коментар
04.05.2022 17:57 Відповісти
если интересуют мнения перечисленных особей - то это вам на "всеобщий марафон". Тут и так от них на Цензоре к вечеру уже начинает укачивать, а к 24.00 уже от них блевать хочется.
показати весь коментар
04.05.2022 18:12 Відповісти
Затихарить їм хіба у себе удалося... BBC і CNN про це гуділи пару тижнів і навіть на Вікіпедії стаття про крейсер висіла на стартовій сторінці з місяць...
показати весь коментар
04.05.2022 18:16 Відповісти
Яка різниця? Все одно кацапи. Тільки ще личинок не встигли завести, і це добре.
показати весь коментар
04.05.2022 18:01 Відповісти
та ладно ))) где еще потеряли почти сотню туловищ экипажа?? на клейстере всегда декларировалось полтыщи организмов. Или сотню членов экипажа к выходу из севастополя не могли по городу разыскать??
показати весь коментар
04.05.2022 18:06 Відповісти
Да хоть мамочки с детьми, они бомбили нашу землю, а значит враги и идут в бездну.
показати весь коментар
04.05.2022 18:08 Відповісти
Штатное расписание Масквы состоял из более 500 членов экипажа. К тому же они готовились в тот момент к десанту на Одессу и это еще +500 десантников. Не факт, но все же. Спаслось менее сотни людей.
Математика тут простая... Кто этих рашистов вообще считал и считает?
показати весь коментар
04.05.2022 18:10 Відповісти
Ще декілька тижнів (чи днів?), і виявиться, що там не 424 (і навіть не 510), а усього лише 244 членів екіпажу, із них 300 строковиків.
показати весь коментар
04.05.2022 18:39 Відповісти
По разным оценкам, численность экипажа "Москвы", составляла от https://www.vesti.ru/article/2263478 416 до 680 человек. Последняя оценка была указана в описании флагмана Черноморского флота на сайте минобороны россии, однако сейчас такой страницы на нем нет. Экипаж численностью https://structure.mil.ru/structure/forces/type/navy/pacific/flagship.htm 680 человек служит также на похожем по характеристикам и вооружению флагмане Тихоокеанского флота россии крейсере "Варяг". https://www.bbc.com/russian/news-61139649 Русская служба BBC News
показати весь коментар
04.05.2022 20:01 Відповісти
говорили про 510 членів в екіпажі... а тепер лише про 424... оплодотворяти бичків нікому буде...
показати весь коментар
04.05.2022 18:13 Відповісти
Ще декілька тижнів (чи днів?), і виявиться, що там не 424 (і навіть не 510), а усього лише 244 членів екіпажу, із них 300 строковиків.

Вибачте, будь ласка, за повторення мого коменту. Не втримався.
показати весь коментар
04.05.2022 18:40 Відповісти
все нормально, почуття гумору завжди нам для позитива.
показати весь коментар
04.05.2022 19:53 Відповісти
Как по твоему среди 244 членов может затесаться аж 300 строковиків, умник?
Это явно гонево и зашквар, москалик.
показати весь коментар
04.05.2022 20:03 Відповісти
ім сплели лапті
показати весь коментар
04.05.2022 19:16 Відповісти
та й *** на них шо вони стровики , ми їх сюди не звали!!!
показати весь коментар
04.05.2022 21:07 Відповісти
Добре є, обійшлося без жертва. ЗСУ сама гуманна армія в світі!
показати весь коментар
05.05.2022 00:01 Відповісти
 
 