Дві третини екіпажу крейсеру "Москва" могли становити строковики, - розслідувачі

На крейсері могли перебувати близько 300 солдатів строкової служби армії РФ. Загальна кількість екіпажу - 424 особи, офіційно повідомляють про загибель однієї людини та зникнення без вісті 27.

Про це пише з посиланням на джерела російський телеграм-канал "Агентство. Новости", інформує Цензор.НЕТ.

Його джерелами виступили двоє співрозмовників: один з них постійно контактує з батьками зниклих моряків із "Москви", другий спілкувався з офіцерами Чорноморського флоту РФ.

"Все зводиться приблизно до цифри в 300 строковиків, — стверджує джерело "Агентства", яке допомагає рідним зниклим матросам у пошуках. — Це звичайна практика на всіх кораблях, "Безстрашний", наприклад, із такою самою комплектацією. Потрібні матроси "принеси-подай", усі терміновики ВМФ розподілені по кораблям". Інше джерело "Агентства" після трагедії чуло від офіцерів Чорноморського флоту схожі оцінки.

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За словами першого співрозмовника, виключно контрактниками укомплектовані лише нові кораблі, до яких "Москва" не належить.

"На крейсері "Москва" завжди були і є строковики, — підтверджує колишній заступник головного редактора газети Чорноморського флоту "Прапор Батьківщини", капітан 1-го рангу у запасі Сергій Горбачов. — Екіпаж — жива машина, замінити його частину, відправити строковиків додому до мами, а контрактників виконувати бойові завдання швидко неможливо".

Офіційно Міноборони РФ визнало загибель однієї людини з "Москви", ще 27 оголосили зниклими безвісти. "Агентство" нарахувало 13 матросів, про зникнення яких заявили рідні, родичам ще одного матроса командири сказали, що він загинув. Як мінімум 10 людей із цих 14, як стверджують їхні батьки, були строковиками.

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