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Новости Война
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Зеленский попросил Гутерриша содействовать в вывозе с "Азовстали" всех раненых

зеленський,гутерріш

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский выразил благодарность лично Генеральному секретарю за его усилия по эвакуации украинских граждан с "Азовстали".

Президент проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого с "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение эвакуационной операции.

Зеленский поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", - отметил глава государства.

Зеленский также обратился к Генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе с "Азовстали" всех раненых.

"Под угрозой – жизнь людей, которые остаются там. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", – сказал Президент.

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Зеленский Владимир (20772) эвакуация (2096) Гутерриш Антониу (339)


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Топ комментарии
+13
Нехай Зеленський не влаштовує шоу і піар з цього.В Маріуполі під 100 тисяч людей.Всі ці ООН і хрести.співучасники злочинів.
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04.05.2022 22:11
+10
Зеленский понимает, что он кинул мариуполь
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04.05.2022 22:08
+9
Попросил слепого почитать газету.
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04.05.2022 22:07
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Попросил слепого почитать газету.
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04.05.2022 22:07 Ответить
Безглузде ляпання язиком.
Чи це для того, що би виглядало, що ти щось робиш?
Давно потрібно було перекидати туди далекобійнє озброєння і підтримувати наших бійців!
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04.05.2022 22:07 Ответить
Дід коли був в Києві кза 600 км від війни всрався від ракет по місту, постарів з 72 рокві до 82 за один день, а віва величний гетьман просить діда поїхати на війну
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04.05.2022 22:08 Ответить
Эти организации только бабки прожигают, вся их деятельность это симуляция деятельности
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04.05.2022 22:17 Ответить
Эта организация существует ради каких-то членских взносов а не для решения задач.
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05.05.2022 07:23 Ответить
щас єтот апять на ноль умножит свою допомогу
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04.05.2022 22:08 Ответить
Зеленский понимает, что он кинул мариуполь
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04.05.2022 22:08 Ответить
Кого они там вывозить собрались?! Орки уже на территории завода, вы ещё месяц другой яйца почешите по телефону, мол Киев не взяли , можно теперь хер забить на остальные города? Люди в окружении второй месяц, эти языками чешут, нет слов ...
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04.05.2022 22:09 Ответить
Пусть Гутериша попросит вернуть клистроны на ракеты, которые гбр изъяло. Сейчас пока не нужно садить Порошенко, ну это пока, а там перед выборами пусть забирают сколько душе угодно.
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04.05.2022 22:09 Ответить
Если раша хочет взять Мариуполь к 9 мая и там устроить спектакль , то уже сейчас надо по всему миру разослать фото и видео материалы о разгромленном городе, фото крематориев шо раша завезла в Мариуполь для ликвидации своего геноцида , количество убитых и изгасилованных рашкиными зверями ,

подготовьте фильмы к 8-9 мая про армию орков

короче, надо ИНФОРМАЦИОННО провалить этот фарс в Мариуполе
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04.05.2022 22:11 Ответить
Нехай Зеленський не влаштовує шоу і піар з цього.В Маріуполі під 100 тисяч людей.Всі ці ООН і хрести.співучасники злочинів.
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04.05.2022 22:11 Ответить
Всі ці притрушені додики якимось чином відчувають і знаходять одне одного, а потім окопуються і пускають коріння ... просто до бюджету.
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04.05.2022 22:19 Ответить
Зелень, як ти спокійно спиш???
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04.05.2022 22:21 Ответить
ООН міссія і Чер+ взяли людей на Азовсталі і завезли у фільтраційний табір орків де їх прошманали ,відсіяли підозрілих і тільки через два дні вони добралися до Запоріжжя. Все іде по плану орків .
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04.05.2022 22:42 Ответить
Зараз Гуттериш запряже свого коня і повивозить всіх із Маріуполя.
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04.05.2022 23:46 Ответить
А де допомога від Ердогана. ви пам"ятаєте. що він обіцяв з евакуацією ? Що скаже зеленський. Кулеба. арахамія. подоляк з цього приводу ? Переговори ведуться наразі ?
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05.05.2022 01:09 Ответить
Кроме ООН некому спасти, уважаю гутериша..
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05.05.2022 03:05 Ответить
 
 