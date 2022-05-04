Зеленский попросил Гутерриша содействовать в вывозе с "Азовстали" всех раненых

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Зеленский выразил благодарность лично Генеральному секретарю за его усилия по эвакуации украинских граждан с "Азовстали".

Президент проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа, во время которого с "Азовстали" удалось вывезти 121 человека, и выразил надежду на успешное продолжение эвакуационной операции.

Зеленский поблагодарил ООН и Международный комитет Красного Креста, которые продемонстрировали возможность достижения прогресса в самых сложных гуманитарных кризисах.

"О роли ООН и МККК в этом узнал весь мир. Это продемонстрировало, что международные организации могут быть действенными", - отметил глава государства.

Зеленский также обратился к Генсеку ООН с просьбой оказать содействие в вывозе с "Азовстали" всех раненых.

"Под угрозой – жизнь людей, которые остаются там. Для нас важен каждый и каждая. Просим вашего содействия в их спасении", – сказал Президент.

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