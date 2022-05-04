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Новини Війна
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Зеленський попросив Гутерріша сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених

зеленський,гутерріш

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зеленський висловив подяку особисто Генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі".

Президент поінформував Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Зеленський подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.

"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", – зазначив глава держави.

Зеленський також звернувся до Генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.

"Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", – сказав Президент.

Також читайте: Зеленський про обстріл Києва під час візиту Гутерріша: Приниження ООН залишилося без потужної відповіді

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) евакуація (2336) Гутерріш Антоніу (393)


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Топ коментарі
+13
Нехай Зеленський не влаштовує шоу і піар з цього.В Маріуполі під 100 тисяч людей.Всі ці ООН і хрести.співучасники злочинів.
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04.05.2022 22:11
+10
Зеленский понимает, что он кинул мариуполь
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04.05.2022 22:08
+9
Попросил слепого почитать газету.
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04.05.2022 22:07
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Попросил слепого почитать газету.
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04.05.2022 22:07 Відповісти
Безглузде ляпання язиком.
Чи це для того, що би виглядало, що ти щось робиш?
Давно потрібно було перекидати туди далекобійнє озброєння і підтримувати наших бійців!
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04.05.2022 22:07 Відповісти
Дід коли був в Києві кза 600 км від війни всрався від ракет по місту, постарів з 72 рокві до 82 за один день, а віва величний гетьман просить діда поїхати на війну
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04.05.2022 22:08 Відповісти
Эти организации только бабки прожигают, вся их деятельность это симуляция деятельности
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04.05.2022 22:17 Відповісти
Эта организация существует ради каких-то членских взносов а не для решения задач.
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05.05.2022 07:23 Відповісти
щас єтот апять на ноль умножит свою допомогу
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04.05.2022 22:08 Відповісти
Зеленский понимает, что он кинул мариуполь
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04.05.2022 22:08 Відповісти
Кого они там вывозить собрались?! Орки уже на территории завода, вы ещё месяц другой яйца почешите по телефону, мол Киев не взяли , можно теперь хер забить на остальные города? Люди в окружении второй месяц, эти языками чешут, нет слов ...
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04.05.2022 22:09 Відповісти
Пусть Гутериша попросит вернуть клистроны на ракеты, которые гбр изъяло. Сейчас пока не нужно садить Порошенко, ну это пока, а там перед выборами пусть забирают сколько душе угодно.
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04.05.2022 22:09 Відповісти
Если раша хочет взять Мариуполь к 9 мая и там устроить спектакль , то уже сейчас надо по всему миру разослать фото и видео материалы о разгромленном городе, фото крематориев шо раша завезла в Мариуполь для ликвидации своего геноцида , количество убитых и изгасилованных рашкиными зверями ,

подготовьте фильмы к 8-9 мая про армию орков

короче, надо ИНФОРМАЦИОННО провалить этот фарс в Мариуполе
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04.05.2022 22:11 Відповісти
Нехай Зеленський не влаштовує шоу і піар з цього.В Маріуполі під 100 тисяч людей.Всі ці ООН і хрести.співучасники злочинів.
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04.05.2022 22:11 Відповісти
Всі ці притрушені додики якимось чином відчувають і знаходять одне одного, а потім окопуються і пускають коріння ... просто до бюджету.
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04.05.2022 22:19 Відповісти
Зелень, як ти спокійно спиш???
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04.05.2022 22:21 Відповісти
ООН міссія і Чер+ взяли людей на Азовсталі і завезли у фільтраційний табір орків де їх прошманали ,відсіяли підозрілих і тільки через два дні вони добралися до Запоріжжя. Все іде по плану орків .
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04.05.2022 22:42 Відповісти
Зараз Гуттериш запряже свого коня і повивозить всіх із Маріуполя.
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04.05.2022 23:46 Відповісти
А де допомога від Ердогана. ви пам"ятаєте. що він обіцяв з евакуацією ? Що скаже зеленський. Кулеба. арахамія. подоляк з цього приводу ? Переговори ведуться наразі ?
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05.05.2022 01:09 Відповісти
Кроме ООН некому спасти, уважаю гутериша..
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05.05.2022 03:05 Відповісти
 
 