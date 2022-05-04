Зеленський попросив Гутерріша сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зеленський висловив подяку особисто Генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі".

Президент поінформував Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Зеленський подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.

"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", – зазначив глава держави.

Зеленський також звернувся до Генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.

"Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", – сказав Президент.

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