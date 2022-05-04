Зеленський попросив Гутерріша сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Зеленський висловив подяку особисто Генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі".
Президент поінформував Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.
Зеленський подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.
"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", – зазначив глава держави.
Зеленський також звернувся до Генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.
"Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", – сказав Президент.
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