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Две вражеские ракеты сбиты под Черкассами, - ОВА

ракета

Накануне вечером украинская ПВО сбила две ракеты под Черкассами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОВА.

"На эту минуту область стабильно функционирует. Ночь прошла спокойно, несмотря на воздушную тревогу. В отличие от вечера накануне.
Под Черкассами наша ПВО сбила две ракеты. Пострадавших нет – и это самое главное", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В Черкассах раздаются взрывы, работает ПВО. ВИДЕО

Черкассы (853) Черниговская область (1157)


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Топ комментарии
+11
Черкаси будуть чинити опір
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05.05.2022 09:55
+9
Ще й який!!!! До ПЕРЕМОГИ!!!
Кажу це як черкащанин!!!
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05.05.2022 10:18
+6
їбанати тіктокери знімають відео і в онлайні викладають....
це сміття, а не люди
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05.05.2022 10:00
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Черкаси будуть чинити опір
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05.05.2022 09:55 Ответить
Ще й який!!!! До ПЕРЕМОГИ!!!
Кажу це як черкащанин!!!
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05.05.2022 10:18 Ответить
Оркам не місце навіть в землі Черкащини. Не дійдуть
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05.05.2022 10:25 Ответить
підземні ракети чи шо.
доцільніше писати над черкащиною
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05.05.2022 09:58 Ответить
у вас дуже погано з українською... пишіть краще своєю рідною, кацапською
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05.05.2022 10:01 Ответить
О_О у мене в школі було 11 по Укр.мові. Це моя рідна мова і мене аж тіпає від таких редакторських рішень
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05.05.2022 10:13 Ответить
Що незрозуміло? Якщо б збили ракети над Черкасами, - значить, у повітрі над самим містом.
А якщо під Черкасами, - отже, ракети до міста не долетіли, і над Черкасами їх взагалі не було.
Виходить, ракети були збиті поблизу Черкас, під Черкасами.

Ви пропонуєте писати "над Черкащиною". З якого дива, коли йдеться про самі Черкаси і територію навколо Черкас? "Над Черкащиною", - то це могли збити, наприклад, біля Умані, до якої з Черкас майже така сама відстань, як і до Києва. )))

Так що, тут не варто до чогось прискіпуватися.
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05.05.2022 11:18 Ответить
враховуючи, що кацапи наразі знищують залізничну інфраструктуру, то ціль була не в Черкасах, а це була або дамба через Дніпро, або вузлова станція ім. Шевченка за 30 км від Черкас
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05.05.2022 13:37 Ответить
Ну дамбу разбить-надо бомбить авиацией и сверхтяжелыми бомбами
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05.05.2022 13:53 Ответить
їбанати тіктокери знімають відео і в онлайні викладають....
це сміття, а не люди
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05.05.2022 10:00 Ответить
Рідні сьогодні відзвонились, реально страшно було. Дивно друге,що 2,5 міста відбились,а ось інші.....ППО повинні працювати по всій Україні. Тримайтесь
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05.05.2022 10:28 Ответить
Був у Черкасах. Там банери висять - "Черкаси чинитимуть опір". Козацьке місто!
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05.05.2022 11:33 Ответить
Повідомте сраним оркам, що у нас є ЧОРНОБАЙ!
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05.05.2022 14:01 Ответить
 
 