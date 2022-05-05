Две вражеские ракеты сбиты под Черкассами, - ОВА
Накануне вечером украинская ПВО сбила две ракеты под Черкассами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОВА.
"На эту минуту область стабильно функционирует. Ночь прошла спокойно, несмотря на воздушную тревогу. В отличие от вечера накануне.
Под Черкассами наша ПВО сбила две ракеты. Пострадавших нет – и это самое главное", - говорится в сообщении.
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+11 GoodWin
показать весь комментарий05.05.2022 09:55 Ссылка
+9 John Mitchel #513286
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+6 владимир антихуйло
показать весь комментарий05.05.2022 10:00 Ссылка
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Кажу це як черкащанин!!!
доцільніше писати над черкащиною
А якщо під Черкасами, - отже, ракети до міста не долетіли, і над Черкасами їх взагалі не було.
Виходить, ракети були збиті поблизу Черкас, під Черкасами.
Ви пропонуєте писати "над Черкащиною". З якого дива, коли йдеться про самі Черкаси і територію навколо Черкас? "Над Черкащиною", - то це могли збити, наприклад, біля Умані, до якої з Черкас майже така сама відстань, як і до Києва. )))
Так що, тут не варто до чогось прискіпуватися.
це сміття, а не люди