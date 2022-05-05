Две вражеские ракеты сбиты под Черкассами, - ОВА

Накануне вечером украинская ПВО сбила две ракеты под Черкассами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОВА.

"На эту минуту область стабильно функционирует. Ночь прошла спокойно, несмотря на воздушную тревогу. В отличие от вечера накануне.

Под Черкассами наша ПВО сбила две ракеты. Пострадавших нет – и это самое главное", - говорится в сообщении.

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