Дві ворожі ракети збито під Черкасами, - ОВА

Напередодні ввечері українська ППО збила дві ракети під Черкасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОВА.

"На цю хвилину область стабільно функціонує. Ніч минула спокійно попри повітряну тривогу. На відміну від вечора напередодні.

Під Черкасами наша ППО збила дві ракети. Потерпілих немає - і це найголовніше", - йдеться у повідомленні.

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