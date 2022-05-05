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Новини
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Дві ворожі ракети збито під Черкасами, - ОВА

ракета

Напередодні ввечері українська ППО збила дві ракети під Черкасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОВА.

"На цю хвилину область стабільно функціонує. Ніч минула спокійно попри повітряну тривогу. На відміну від вечора напередодні.
Під Черкасами наша ППО збила дві ракети. Потерпілих немає - і це найголовніше", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: В Черкасах лунають вибухи, працює ППО. ВIДЕО

Автор: 

Черкаси (567) Чернігівська область (932)


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Топ коментарі
+11
Черкаси будуть чинити опір
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05.05.2022 09:55
+9
Ще й який!!!! До ПЕРЕМОГИ!!!
Кажу це як черкащанин!!!
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05.05.2022 10:18
+6
їбанати тіктокери знімають відео і в онлайні викладають....
це сміття, а не люди
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05.05.2022 10:00
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Черкаси будуть чинити опір
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05.05.2022 09:55 Відповісти
Ще й який!!!! До ПЕРЕМОГИ!!!
Кажу це як черкащанин!!!
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05.05.2022 10:18 Відповісти
Оркам не місце навіть в землі Черкащини. Не дійдуть
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05.05.2022 10:25 Відповісти
підземні ракети чи шо.
доцільніше писати над черкащиною
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05.05.2022 09:58 Відповісти
у вас дуже погано з українською... пишіть краще своєю рідною, кацапською
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05.05.2022 10:01 Відповісти
О_О у мене в школі було 11 по Укр.мові. Це моя рідна мова і мене аж тіпає від таких редакторських рішень
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05.05.2022 10:13 Відповісти
Що незрозуміло? Якщо б збили ракети над Черкасами, - значить, у повітрі над самим містом.
А якщо під Черкасами, - отже, ракети до міста не долетіли, і над Черкасами їх взагалі не було.
Виходить, ракети були збиті поблизу Черкас, під Черкасами.

Ви пропонуєте писати "над Черкащиною". З якого дива, коли йдеться про самі Черкаси і територію навколо Черкас? "Над Черкащиною", - то це могли збити, наприклад, біля Умані, до якої з Черкас майже така сама відстань, як і до Києва. )))

Так що, тут не варто до чогось прискіпуватися.
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05.05.2022 11:18 Відповісти
враховуючи, що кацапи наразі знищують залізничну інфраструктуру, то ціль була не в Черкасах, а це була або дамба через Дніпро, або вузлова станція ім. Шевченка за 30 км від Черкас
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05.05.2022 13:37 Відповісти
Ну дамбу разбить-надо бомбить авиацией и сверхтяжелыми бомбами
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05.05.2022 13:53 Відповісти
їбанати тіктокери знімають відео і в онлайні викладають....
це сміття, а не люди
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05.05.2022 10:00 Відповісти
Рідні сьогодні відзвонились, реально страшно було. Дивно друге,що 2,5 міста відбились,а ось інші.....ППО повинні працювати по всій Україні. Тримайтесь
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05.05.2022 10:28 Відповісти
Був у Черкасах. Там банери висять - "Черкаси чинитимуть опір". Козацьке місто!
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05.05.2022 11:33 Відповісти
Повідомте сраним оркам, що у нас є ЧОРНОБАЙ!
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05.05.2022 14:01 Відповісти
 
 