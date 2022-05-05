Дві ворожі ракети збито під Черкасами, - ОВА
Напередодні ввечері українська ППО збила дві ракети під Черкасами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОВА.
"На цю хвилину область стабільно функціонує. Ніч минула спокійно попри повітряну тривогу. На відміну від вечора напередодні.
Під Черкасами наша ППО збила дві ракети. Потерпілих немає - і це найголовніше", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 GoodWin
показати весь коментар05.05.2022 09:55 Посилання
+9 John Mitchel #513286
показати весь коментар05.05.2022 10:18 Посилання
+6 владимир антихуйло
показати весь коментар05.05.2022 10:00 Посилання
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Кажу це як черкащанин!!!
доцільніше писати над черкащиною
А якщо під Черкасами, - отже, ракети до міста не долетіли, і над Черкасами їх взагалі не було.
Виходить, ракети були збиті поблизу Черкас, під Черкасами.
Ви пропонуєте писати "над Черкащиною". З якого дива, коли йдеться про самі Черкаси і територію навколо Черкас? "Над Черкащиною", - то це могли збити, наприклад, біля Умані, до якої з Черкас майже така сама відстань, як і до Києва. )))
Так що, тут не варто до чогось прискіпуватися.
це сміття, а не люди