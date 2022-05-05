РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7991 посетитель онлайн
Новости Война
9 675 11

Общие потери РФ с начала войны - около 24,7 тыс. человек, 196 самолетов, 155 вертолетов, 1092 танка и 2651 бронированная машина

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 мая потери личного состава противника составляют около 24,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 5.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 24700 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1092 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед,

артиллерийских систем - 499 (+8) ед,

РСЗО - 169 (+6) ед,

средства ПВО - 83(+2) ед,

самолетов - 196 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,

корабли /катера - 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),

специальная техника – 38 (+0),

крылатые ракеты – 89 (+2).

Читайте также: Две трети экипажа крейсера "Москва" могли составлять срочники, - расследователи

Общие потери РФ с начала войны - около 24,7 тыс. человек, 196 самолетов, 155 вертолетов, 1092 танка и 2651 бронированная машина 01

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Попаснянском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19603) Генштаб ВС (6444) уничтожение (7179) техника (1746) потери (4423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Ай, красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж и работа на РФ, о которой я ранее говорил. Но Ермак решил его спрятать в Словении. Это о многом говорит. И в первую очередь о справедливости. Вернее, о её отсутствии.

И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279019120_1370536473420797_775410822126112268_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=XRII5jL5pmUAX9NVtPr&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-jXADxOEAyLzUAB7oOqAHyUvWHyg6RKfcnRopQ9QSU6A&oe=62784350
показать весь комментарий
05.05.2022 11:05
+12
крылья у путинских орлов подупали, да и поголовье уменьшилось, хоть в Красную книгу заноси.
Вот еще бы довести среднесуточные потери лапотных артсистем/РСЗО до 25 штук.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:10
+6
Завгосп і призначення. Зе порушив багато законів України, але він не поніс покарання. Не його ж слуги їх писали
показать весь комментарий
05.05.2022 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай, красиво Ермак пристроил своего человека. В послы отправил. А его судить надо. Ведь именно из-за Тарана у нас сейчас нет многих боеприпасов. Почему? Потому что Таран уже в 2020 году вместо того чтоб их закупать, тупо возвращал деньги в бюджет. И что это, если не саботаж и работа на РФ, о которой я ранее говорил. Но Ермак решил его спрятать в Словении. Это о многом говорит. И в первую очередь о справедливости. Вернее, о её отсутствии.

И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279019120_1370536473420797_775410822126112268_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=XRII5jL5pmUAX9NVtPr&tn=tlftqYxHPHICZbui&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-jXADxOEAyLzUAB7oOqAHyUvWHyg6RKfcnRopQ9QSU6A&oe=62784350
показать весь комментарий
05.05.2022 11:05 Ответить
Завгосп і призначення. Зе порушив багато законів України, але він не поніс покарання. Не його ж слуги їх писали
показать весь комментарий
05.05.2022 11:09 Ответить
ермак - это колосник на правой ноге александрочива. Он его и утопит.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:26 Ответить
крылья у путинских орлов подупали, да и поголовье уменьшилось, хоть в Красную книгу заноси.
Вот еще бы довести среднесуточные потери лапотных артсистем/РСЗО до 25 штук.
показать весь комментарий
05.05.2022 11:10 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2022 11:22 Ответить
Самолётики готовятся к юбилею
показать весь комментарий
05.05.2022 11:38 Ответить
Вертолеты шо то тормозят.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:46 Ответить
Маю надію, що ця оцінка втрат відповідає дійсності, а не є особистою уявою якогось працівника Генштабу.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:15 Ответить
ну, не совсем отвечает. К подсчету принимается фото- и кинофиксация уничтоженной техники. А если не успел снять *********** бэху - значит лошара, и в счёт не идёт. А орков считают по правым ногам. Бывает конечно - увезут в Питер хоронить полковника с одной ногой, а правую ногу полковника овчаренко хоронят уже в Украине. Но отдельно нога в сводки ГШ конечно не попадает. Так же, как и те, от кого остаётся меньше одного ведра.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:43 Ответить
ЗСУ вперше в історії «вполювали» ************* російський танк (фото)


Росіяни спробували відбити одне з сіл Харківщини, та отримали відсіч

Українські військові знищили російський танк Т-90М «Прорив» на харківському напрямку фронту. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Як розповів Цаплієнко, до нещодавно звільненого села на Харківщині спробували знову зайти російські війська. Внаслідок цього українські військові знищили Т-90М, а також підбили МТЛБ та БМП.

Т-90М «Прорив» - це найтехнологічніший і боєздатний танк в арсеналі російських військ. Першу партію танків відправили до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії навесні 2020 року. А на озброєнні армії перебуває приблизно 100 танків, пише The Drive.
показать весь комментарий
05.05.2022 12:28 Ответить
Раша проводить геноцид народів які є поневолення та одурманені! А могли б жити як арабські Емірати. Натомість гинуть за унітази. Треба прибрати гебельсів і... Хай самі думають...
показать весь комментарий
05.05.2022 18:53 Ответить
 
 