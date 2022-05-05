Общие потери РФ с начала войны - около 24,7 тыс. человек, 196 самолетов, 155 вертолетов, 1092 танка и 2651 бронированная машина
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 мая потери личного состава противника составляют около 24,7 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 5.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 24700 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1092 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед,
артиллерийских систем - 499 (+8) ед,
РСЗО - 169 (+6) ед,
средства ПВО - 83(+2) ед,
самолетов - 196 (+2) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,
корабли /катера - 10 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),
специальная техника – 38 (+0),
крылатые ракеты – 89 (+2).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Попаснянском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.
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И ещё. Согласно Закона Украины предельный срок для дипломатической службы - это 65 лет. А Тарану 67. Или для людей Ермака законы не писаны?Береза Борислав.
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Вот еще бы довести среднесуточные потери лапотных артсистем/РСЗО до 25 штук.
Росіяни спробували відбити одне з сіл Харківщини, та отримали відсіч
Українські військові знищили російський танк Т-90М «Прорив» на харківському напрямку фронту. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Як розповів Цаплієнко, до нещодавно звільненого села на Харківщині спробували знову зайти російські війська. Внаслідок цього українські військові знищили Т-90М, а також підбили МТЛБ та БМП.
Т-90М «Прорив» - це найтехнологічніший і боєздатний танк в арсеналі російських військ. Першу партію танків відправили до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії навесні 2020 року. А на озброєнні армії перебуває приблизно 100 танків, пише The Drive.