Общие потери РФ с начала войны - около 24,7 тыс. человек, 196 самолетов, 155 вертолетов, 1092 танка и 2651 бронированная машина

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 5 мая потери личного состава противника составляют около 24,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 5.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 24700 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1092 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 2651 (+41) ед,

артиллерийских систем - 499 (+8) ед,

РСЗО - 169 (+6) ед,

средства ПВО - 83(+2) ед,

самолетов - 196 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1907 (+40) ед,

корабли /катера - 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 (+9),

специальная техника – 38 (+0),

крылатые ракеты – 89 (+2).

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"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Попаснянском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.