Шарий задержан на основании международного ордера на арест, - испанские СМИ

Национальная полиция Испании подтверждает задержание блоггера Анатолия Шария. Он был задержан на основании международного ордера на арест.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание El Diario.

Как говорится, Шария задержали в Таррагоне, где он проживал с 2019 года. Источники в полиции подтверждают, что это произошло на основании международного ордера на арест.

Как сообщалось, правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года.

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