Шарий задержан на основании международного ордера на арест, - испанские СМИ
Национальная полиция Испании подтверждает задержание блоггера Анатолия Шария. Он был задержан на основании международного ордера на арест.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание El Diario.
Как говорится, Шария задержали в Таррагоне, где он проживал с 2019 года. Источники в полиции подтверждают, что это произошло на основании международного ордера на арест.
Как сообщалось, правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года.
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там це дефіцит?
не виходить на гербовій - напишеться на простій
не маємо новічка - то на відпочинок до Іспанії приїде декілька старичків
До речі, як там фірташ? Коли його будуть видавати штатам?
А як не виправдають, то обміняють!
А таких придушувать треба, супом!
щоб дохера не вий@бувались
Давно пора!
В октябре 2009 года Шарий опубликовал статью «Публичный детский дом», рассказав об огромном (площадью 5000 м²) фешенебельном (с бассейнами и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F) спа-салонами ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 одесском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC детском доме «Жемчужинка», обвешанном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F камерами видеонаблюдения , в котором содержится всего 23 мальчика и девочки, а число сотрудников почти в 2 раза превышает число детей. Ближе к ночи к детдому съезжаются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 элитные иномарки, а утром разъезжаются. Начиная с 2007 года народный депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Сирота и глава наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации «Общество равных возможностей» Светлана Дядченко требовали провести проверку деятельности детдома, писали в МВД, в Прокуратуру, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B СБУ . В 2008 году Михаил Сирота погиб в автоаварии.
После того, как СБУ занялась проверкой, исчез журнал посещений «Жемчужинки». Сотрудники отказались допустить медиков и психологов к детям для проведения проверки, мотивируя это тем, что детям будет нанесена душевная травма. Летом 2010 года Оксана Дроган, исполнительный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 благотворительного фонда «К», который строил фешенебельный детский дом и владеет им, подала в суд на Шария, обвиняя его в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 клевете . 4 августа 2010 года Шарий опубликовал вторую статью «За статью о педофилии - под суд», в которой разобрал обвинительный процесс. 15 сентября на телефон Шария поступил звонок с одесского стационарного телефона, и неизвестный мужчина посоветовал ему заплатить по иску, иначе ему «отрежут голову и потеряют». В тот же вечер журналист обратился с заявлением в СБУ, которая, однако, никаким образом не отреагировала на поступивший сигнал.
19 сентября Шарий был признан виновным решением суда по иску детского дома «Жемчужинка» и был обязан компенсировать Фонду «К» моральный вред в размере 1000 гривен. По словам Шария, он проиграл дело, потому что в материалах, которые он предоставил в суд по делу о детдоме, имелись копии переговоров депутата Сироты и представителя Генпрокуратуры. Судья Лозинская затребовала оригинальную запись разговора от Шария как истца, которую он предоставить не смог, поскольку Генпрокуратура не выдавала запросы по требованию физических лиц. На все предложения Шария адресовать запрос через суд прямо в Генпрокуратуру был получен отказ.
Весной 2011 года Шарий начал писать статьи на тему борьбы с организованной преступностью, поскольку ему стала доступна эксклюзивная информация по вопросам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 торговли наркотиками , по вопросам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 нелегального игорного бизнеса . Шарий лично участвовал в таких действиях, как «закрытие подпольного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE казино », что в большей степени соответствовало деятельности сотрудника спецслужб, а не журналиста. В 2011 году совместно с журналистами канала «https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 » Шарий провёл серию расследований, посвящённых «крышеванию» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F наркоторговли на Украине Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Результатом таких расследований стало увольнение ряда высокопоставленных офицеров МВД, закрытие трёх наркоточек в Киеве.
Может с этого все началось, справедливый суд надеюсь обьективно разберется в госизмене данного блогера, но на безрыбье и Шарий крупная рыба, просто потом можно будет сопоставить как ищут доводят до суда и выносят судебное решение в отношении изменников Украины (интересно найти статистику с реальными приговорами) и данного блогера, ничего личного, не знал о его существовании до сегодняшнего дня.