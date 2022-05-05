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Шарий задержан на основании международного ордера на арест, - испанские СМИ

шарий

Национальная полиция Испании подтверждает задержание блоггера Анатолия Шария. Он был задержан на основании международного ордера на арест.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание El Diario.

Как говорится, Шария задержали в Таррагоне, где он проживал с 2019 года. Источники в полиции подтверждают, что это произошло на основании международного ордера на арест.

Как сообщалось, правоохранительные органы Испании задержали А. Шария 4 мая 2022 года.

Также читайте: Вениславский уверен, что Шария передадут Украине: Он предстанет перед нашим судом

Автор: 

арест (10465) задержание (6688) Испания (878) государственная измена (1567) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+21
ніхера йому не буде... нічого суд не докаже (доказати держзраду відеоблогера, який сидить в Іспанії неможливо), його треба було втопити вдома в унітазі, як робив Масад з бувшими гітлерівцями і видати за самогубство..., хотел водички хлебнуть наклонился поскользнулся упал и утонул...
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05.05.2022 13:50
+12
Зеля його обміняє на якогось таксиста.
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05.05.2022 13:46
+7
А зараз ми дізнаємося, що у нього є ще й російській паспорт?
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05.05.2022 13:49
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а кто это?
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05.05.2022 13:45 Ответить
типа блогер под кураторством орков
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05.05.2022 13:52 Ответить
Этот утырок - Шариков пиарил ZеБоневтика на президентские выборы
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05.05.2022 15:11 Ответить
Это политический *****.
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05.05.2022 16:29 Ответить
Зеля його обміняє на якогось таксиста.
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05.05.2022 13:46 Ответить
нахрєна Іспанії таксист?
там це дефіцит?
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05.05.2022 13:47 Ответить
Рашасми пишут шо его уже выпустили до суда
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05.05.2022 13:46 Ответить
ніхера йому не буде... нічого суд не докаже (доказати держзраду відеоблогера, який сидить в Іспанії неможливо), його треба було втопити вдома в унітазі, як робив Масад з бувшими гітлерівцями і видати за самогубство..., хотел водички хлебнуть наклонился поскользнулся упал и утонул...
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05.05.2022 13:50 Ответить
ну нарпазі це план б
не виходить на гербовій - напишеться на простій
не маємо новічка - то на відпочинок до Іспанії приїде декілька старичків
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05.05.2022 14:14 Ответить
не заганяй)) все докажуть, Вовчий суд ще ж не розігнали
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05.05.2022 17:00 Ответить
а потом как то Шарий окажеться в ростове или мосокве -Шарий отпущен под подписку о невыезде, из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции
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05.05.2022 13:48 Ответить
Я думає він погано закінчить.Втоплять в унітазі.
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05.05.2022 14:24 Ответить
А зараз ми дізнаємося, що у нього є ще й російській паспорт?
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05.05.2022 13:49 Ответить
100 пудов
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05.05.2022 14:18 Ответить
релокейтнуть в лукьяновское сизо, а затем придать традициям истинного русского - присадить на бутылку
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05.05.2022 13:50 Ответить
Затримали у під час анті3,14дарастіческой спец-операції...
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05.05.2022 13:50 Ответить
Ну і що? Колись іспанські правоохрєнітєлі затримали сина черновецького наркомана-стєпана. Він теж був оголошений у розшук. І чим це все закінчилося? А нічим. Обрана раса натиснула на потрібні кнопочки і синка відпустили. Причому все відбулося дуже тихо.

До речі, як там фірташ? Коли його будуть видавати штатам?
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05.05.2022 13:51 Ответить
НУ нарешті дочекалися,довипендрувався цей "друг" жирика!!
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05.05.2022 13:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Гімн України (lounge remix) під неймовірну красу нашої країни
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05.05.2022 13:52 Ответить
Litve ego xoteli vziat no tot nepokazalsia .Nicego teper otsedit u vas Ukraine,u vas tiurma normalnoje problem nebudet
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05.05.2022 13:53 Ответить
Щось дурнувата посмішка пропала у петушарія. Докукарікався.
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05.05.2022 13:59 Ответить
ну що петушара? чекаєто тебе в Україні- обіцяю- буде дуже весело
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05.05.2022 14:02 Ответить
в Таганрогє нада било прятацца
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05.05.2022 14:04 Ответить
Півень до кукурікався.
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05.05.2022 14:09 Ответить
Ватяні українські суди виправдають!
А як не виправдають, то обміняють!
А таких придушувать треба, супом!
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05.05.2022 14:11 Ответить
100%. А також від тих хто розмінували дорогу з Криму.
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05.05.2022 15:27 Ответить
кацапы засадят кипишь шо в испании обнаружились фашисты и Бандеровцы
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05.05.2022 14:48 Ответить
всіх москальських падлюк так подавати в міжнародний розшук і арештовувати,
щоб дохера не вий@бувались
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05.05.2022 15:01 Ответить
Урааааа!
Давно пора!
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05.05.2022 15:06 Ответить
Задержали, очень хорошо, но почитал статьи давно минувших лет, и меня теперь терзают смутные сомнения по поводу этого персонажа, https://zaxid.net/*********************************************************************************

В октябре 2009 года Шарий опубликовал статью «Публичный детский дом», рассказав об огромном (площадью 5000 м²) фешенебельном (с бассейнами и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F) спа-салонами ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 одесском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC детском доме «Жемчужинка», обвешанном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F камерами видеонаблюдения , в котором содержится всего 23 мальчика и девочки, а число сотрудников почти в 2 раза превышает число детей. Ближе к ночи к детдому съезжаются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 элитные иномарки, а утром разъезжаются. Начиная с 2007 года народный депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Сирота и глава наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации «Общество равных возможностей» Светлана Дядченко требовали провести проверку деятельности детдома, писали в МВД, в Прокуратуру, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B СБУ . В 2008 году Михаил Сирота погиб в автоаварии.

После того, как СБУ занялась проверкой, исчез журнал посещений «Жемчужинки». Сотрудники отказались допустить медиков и психологов к детям для проведения проверки, мотивируя это тем, что детям будет нанесена душевная травма. Летом 2010 года Оксана Дроган, исполнительный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 благотворительного фонда «К», который строил фешенебельный детский дом и владеет им, подала в суд на Шария, обвиняя его в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 клевете . 4 августа 2010 года Шарий опубликовал вторую статью «За статью о педофилии - под суд», в которой разобрал обвинительный процесс. 15 сентября на телефон Шария поступил звонок с одесского стационарного телефона, и неизвестный мужчина посоветовал ему заплатить по иску, иначе ему «отрежут голову и потеряют». В тот же вечер журналист обратился с заявлением в СБУ, которая, однако, никаким образом не отреагировала на поступивший сигнал.

19 сентября Шарий был признан виновным решением суда по иску детского дома «Жемчужинка» и был обязан компенсировать Фонду «К» моральный вред в размере 1000 гривен. По словам Шария, он проиграл дело, потому что в материалах, которые он предоставил в суд по делу о детдоме, имелись копии переговоров депутата Сироты и представителя Генпрокуратуры. Судья Лозинская затребовала оригинальную запись разговора от Шария как истца, которую он предоставить не смог, поскольку Генпрокуратура не выдавала запросы по требованию физических лиц. На все предложения Шария адресовать запрос через суд прямо в Генпрокуратуру был получен отказ.

Весной 2011 года Шарий начал писать статьи на тему борьбы с организованной преступностью, поскольку ему стала доступна эксклюзивная информация по вопросам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 торговли наркотиками , по вопросам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 нелегального игорного бизнеса . Шарий лично участвовал в таких действиях, как «закрытие подпольного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE казино », что в большей степени соответствовало деятельности сотрудника спецслужб, а не журналиста. В 2011 году совместно с журналистами канала «https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 » Шарий провёл серию расследований, посвящённых «крышеванию» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F наркоторговли на Украине Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Результатом таких расследований стало увольнение ряда высокопоставленных офицеров МВД, закрытие трёх наркоточек в Киеве.
Может с этого все началось, справедливый суд надеюсь обьективно разберется в госизмене данного блогера, но на безрыбье и Шарий крупная рыба, просто потом можно будет сопоставить как ищут доводят до суда и выносят судебное решение в отношении изменников Украины (интересно найти статистику с реальными приговорами) и данного блогера, ничего личного, не знал о его существовании до сегодняшнего дня.
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05.05.2022 15:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CQeezCdF4mk Ква-ква-ква-квааа ...

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05.05.2022 15:16 Ответить
Нафіг нам той Шарій! Де заарештовані виродки які розмінували Чоннар і впустили кацапську нечисть!!!
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05.05.2022 15:26 Ответить
за чиїм наказом було розміновано а не рядових саперів.
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05.05.2022 15:42 Ответить
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05.05.2022 16:11 Ответить
А найбільший прикол у тому, що у нього, скоріш за все, є парашенський паспорт. І видавати його Україні ніхто не буде.
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05.05.2022 17:29 Ответить
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05.05.2022 18:15 Ответить
 
 