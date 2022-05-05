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Шарія затримано на підставі міжнародного ордера на арешт, - іспанські ЗМІ

шарий

Національна поліція Іспанії підтверджує затримання блогера Анатолія Шарія. Його затримали на підставі міжнародного ордера на арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання El Diario.

Як зазначається, Шарія затримали в Таррагоні, де він проживав з 2019 року. Джерела видання в поліції підтверджують, що це сталося на підставі міжнародного ордера на арешт.

Як повідомлялося, правоохоронні органи Іспанії затримали А. Шарія 4 травня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Веніславський впевнений, що Шарія передадуть Україні: Він постане перед нашим судом

Автор: 

арешт (2536) затримання (4352) Іспанія (928) державна зрада (1713) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+21
ніхера йому не буде... нічого суд не докаже (доказати держзраду відеоблогера, який сидить в Іспанії неможливо), його треба було втопити вдома в унітазі, як робив Масад з бувшими гітлерівцями і видати за самогубство..., хотел водички хлебнуть наклонился поскользнулся упал и утонул...
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05.05.2022 13:50
+12
Зеля його обміняє на якогось таксиста.
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05.05.2022 13:46
+7
А зараз ми дізнаємося, що у нього є ще й російській паспорт?
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05.05.2022 13:49
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а кто это?
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05.05.2022 13:45 Відповісти
типа блогер под кураторством орков
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05.05.2022 13:52 Відповісти
Этот утырок - Шариков пиарил ZеБоневтика на президентские выборы
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05.05.2022 15:11 Відповісти
Это политический *****.
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05.05.2022 16:29 Відповісти
Зеля його обміняє на якогось таксиста.
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05.05.2022 13:46 Відповісти
нахрєна Іспанії таксист?
там це дефіцит?
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05.05.2022 13:47 Відповісти
Рашасми пишут шо его уже выпустили до суда
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05.05.2022 13:46 Відповісти
ніхера йому не буде... нічого суд не докаже (доказати держзраду відеоблогера, який сидить в Іспанії неможливо), його треба було втопити вдома в унітазі, як робив Масад з бувшими гітлерівцями і видати за самогубство..., хотел водички хлебнуть наклонился поскользнулся упал и утонул...
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05.05.2022 13:50 Відповісти
ну нарпазі це план б
не виходить на гербовій - напишеться на простій
не маємо новічка - то на відпочинок до Іспанії приїде декілька старичків
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05.05.2022 14:14 Відповісти
не заганяй)) все докажуть, Вовчий суд ще ж не розігнали
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05.05.2022 17:00 Відповісти
а потом как то Шарий окажеться в ростове или мосокве -Шарий отпущен под подписку о невыезде, из Мадрида он сейчас может вернуться домой в Каталонию, где будет ждать окончания рассмотрения процесса об экстрадиции
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05.05.2022 13:48 Відповісти
Я думає він погано закінчить.Втоплять в унітазі.
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05.05.2022 14:24 Відповісти
А зараз ми дізнаємося, що у нього є ще й російській паспорт?
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05.05.2022 13:49 Відповісти
100 пудов
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05.05.2022 14:18 Відповісти
релокейтнуть в лукьяновское сизо, а затем придать традициям истинного русского - присадить на бутылку
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05.05.2022 13:50 Відповісти
Затримали у під час анті3,14дарастіческой спец-операції...
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05.05.2022 13:50 Відповісти
Ну і що? Колись іспанські правоохрєнітєлі затримали сина черновецького наркомана-стєпана. Він теж був оголошений у розшук. І чим це все закінчилося? А нічим. Обрана раса натиснула на потрібні кнопочки і синка відпустили. Причому все відбулося дуже тихо.

До речі, як там фірташ? Коли його будуть видавати штатам?
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05.05.2022 13:51 Відповісти
НУ нарешті дочекалися,довипендрувався цей "друг" жирика!!
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05.05.2022 13:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Гімн України (lounge remix) під неймовірну красу нашої країни
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05.05.2022 13:52 Відповісти
Litve ego xoteli vziat no tot nepokazalsia .Nicego teper otsedit u vas Ukraine,u vas tiurma normalnoje problem nebudet
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05.05.2022 13:53 Відповісти
Щось дурнувата посмішка пропала у петушарія. Докукарікався.
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05.05.2022 13:59 Відповісти
ну що петушара? чекаєто тебе в Україні- обіцяю- буде дуже весело
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05.05.2022 14:02 Відповісти
в Таганрогє нада било прятацца
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05.05.2022 14:04 Відповісти
Півень до кукурікався.
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05.05.2022 14:09 Відповісти
Ватяні українські суди виправдають!
А як не виправдають, то обміняють!
А таких придушувать треба, супом!
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05.05.2022 14:11 Відповісти
100%. А також від тих хто розмінували дорогу з Криму.
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05.05.2022 15:27 Відповісти
кацапы засадят кипишь шо в испании обнаружились фашисты и Бандеровцы
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05.05.2022 14:48 Відповісти
всіх москальських падлюк так подавати в міжнародний розшук і арештовувати,
щоб дохера не вий@бувались
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05.05.2022 15:01 Відповісти
Урааааа!
Давно пора!
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05.05.2022 15:06 Відповісти
Задержали, очень хорошо, но почитал статьи давно минувших лет, и меня теперь терзают смутные сомнения по поводу этого персонажа, https://zaxid.net/*********************************************************************************

В октябре 2009 года Шарий опубликовал статью «Публичный детский дом», рассказав об огромном (площадью 5000 м²) фешенебельном (с бассейнами и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F) спа-салонами ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 одесском https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC детском доме «Жемчужинка», обвешанном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F камерами видеонаблюдения , в котором содержится всего 23 мальчика и девочки, а число сотрудников почти в 2 раза превышает число детей. Ближе к ночи к детдому съезжаются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 элитные иномарки, а утром разъезжаются. Начиная с 2007 года народный депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Сирота и глава наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации «Общество равных возможностей» Светлана Дядченко требовали провести проверку деятельности детдома, писали в МВД, в Прокуратуру, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B СБУ . В 2008 году Михаил Сирота погиб в автоаварии.

После того, как СБУ занялась проверкой, исчез журнал посещений «Жемчужинки». Сотрудники отказались допустить медиков и психологов к детям для проведения проверки, мотивируя это тем, что детям будет нанесена душевная травма. Летом 2010 года Оксана Дроган, исполнительный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 благотворительного фонда «К», который строил фешенебельный детский дом и владеет им, подала в суд на Шария, обвиняя его в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0 клевете . 4 августа 2010 года Шарий опубликовал вторую статью «За статью о педофилии - под суд», в которой разобрал обвинительный процесс. 15 сентября на телефон Шария поступил звонок с одесского стационарного телефона, и неизвестный мужчина посоветовал ему заплатить по иску, иначе ему «отрежут голову и потеряют». В тот же вечер журналист обратился с заявлением в СБУ, которая, однако, никаким образом не отреагировала на поступивший сигнал.

19 сентября Шарий был признан виновным решением суда по иску детского дома «Жемчужинка» и был обязан компенсировать Фонду «К» моральный вред в размере 1000 гривен. По словам Шария, он проиграл дело, потому что в материалах, которые он предоставил в суд по делу о детдоме, имелись копии переговоров депутата Сироты и представителя Генпрокуратуры. Судья Лозинская затребовала оригинальную запись разговора от Шария как истца, которую он предоставить не смог, поскольку Генпрокуратура не выдавала запросы по требованию физических лиц. На все предложения Шария адресовать запрос через суд прямо в Генпрокуратуру был получен отказ.

Весной 2011 года Шарий начал писать статьи на тему борьбы с организованной преступностью, поскольку ему стала доступна эксклюзивная информация по вопросам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 торговли наркотиками , по вопросам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 нелегального игорного бизнеса . Шарий лично участвовал в таких действиях, как «закрытие подпольного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE казино », что в большей степени соответствовало деятельности сотрудника спецслужб, а не журналиста. В 2011 году совместно с журналистами канала «https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 » Шарий провёл серию расследований, посвящённых «крышеванию» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F наркоторговли на Украине Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Результатом таких расследований стало увольнение ряда высокопоставленных офицеров МВД, закрытие трёх наркоточек в Киеве.
Может с этого все началось, справедливый суд надеюсь обьективно разберется в госизмене данного блогера, но на безрыбье и Шарий крупная рыба, просто потом можно будет сопоставить как ищут доводят до суда и выносят судебное решение в отношении изменников Украины (интересно найти статистику с реальными приговорами) и данного блогера, ничего личного, не знал о его существовании до сегодняшнего дня.
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05.05.2022 15:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CQeezCdF4mk Ква-ква-ква-квааа ...

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05.05.2022 15:16 Відповісти
Нафіг нам той Шарій! Де заарештовані виродки які розмінували Чоннар і впустили кацапську нечисть!!!
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05.05.2022 15:26 Відповісти
за чиїм наказом було розміновано а не рядових саперів.
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05.05.2022 15:42 Відповісти
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05.05.2022 16:11 Відповісти
А найбільший прикол у тому, що у нього, скоріш за все, є парашенський паспорт. І видавати його Україні ніхто не буде.
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05.05.2022 17:29 Відповісти
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05.05.2022 18:15 Відповісти
 
 