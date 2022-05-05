Шарія затримано на підставі міжнародного ордера на арешт, - іспанські ЗМІ

Національна поліція Іспанії підтверджує затримання блогера Анатолія Шарія. Його затримали на підставі міжнародного ордера на арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише місцеве видання El Diario.

Як зазначається, Шарія затримали в Таррагоні, де він проживав з 2019 року. Джерела видання в поліції підтверджують, що це сталося на підставі міжнародного ордера на арешт.

Як повідомлялося, правоохоронні органи Іспанії затримали А. Шарія 4 травня 2022 року.

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