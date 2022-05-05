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Зеленский запустил глобальную платформу для сбора средств Украине United24

united24

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание глобального проекта United24, который стремится объединить людей со всего мира в их желании помочь нашему государству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, первая составляющая United24 – одноименная платформа для сбора средств на поддержку Украины. Главная цель – увеличить объемы пожертвований в пользу нашего государства, обеспечить эффективность и прозрачность их распределения.

"Сегодня к Украине приковано внимание всего мира. Наша храбрая борьба против значительно большего по размеру захватчика, который ворвался на нашу землю, чтобы уничтожить нас, наши европейские ценности, а получает решительный отпор, вдохновляет людей во многих странах. Правительства иностранных государств поддерживают Украину в этой борьбе, оказывая военную, гуманитарную и политическую помощь.Простые граждане помогают нашим переселенцам, которые убегают от войны, - открывают для украинцев двери своих домов, делятся хлебом и одеждой, учат наших детей.Граждане разных стран по всей планете выходят на площади своих городов с сине-желтыми флагами, чтобы выразить поддержку украинцам, и постоянно спрашивают: как мы можем еще помочь?" – отметил глава Украинского государства.

По словам президента, проект United24 позволяет каждому приобщиться к поддержке Украины и оказать реальную помощь украинским гражданам, пострадавшим от этой несправедливой войны.

"Каждый может сделать пожертвование в один клик из любой страны. Это могут быть как отдельные сознательные граждане, предприниматели, так и крупные технологические корпорации. Мы ежедневно сражаемся с врагом, борясь за ценности свободы и демократии, и United24 станет именно тем цифровым сервисом, который объединит весь цивилизованный мир для поддержки Украины", – отметил Зеленский.

Также сообщается, что United24 имеет целью объединить весь мир для поддержки Украины – от правительств государств до международных фондов, от промышленных гигантов до модных брендов, от звезд кино и музыки до общественных и политических деятелей, а также граждан разных стран мира.

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Задача фандрейзинговой платформы United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку нашего государства. Помощь будет распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

Все средства будут направляться на счета Национального банка, закрепленные за профильными министерствами. Отчетность о сборе средств будет предоставляться НБУ каждые 24 часа. О назначении и распределении средств министерства будут отчитываться раз в неделю.

За эффективное использование пожертвований отвечают Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство инфраструктуры. Ответственным за деятельность United24 со стороны правительства назначен вице-премьер министра – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Консалтингово-аудиторская компания "Делойт Украина", являющаяся частью международной сети "Делойт", присоединяется к платформе United24. Один из мировых лидеров отрасли, входящий в "большую четверку" аудиторских компаний, будет ежеквартально проверять сводный отчет всех министерств.

Команда инициативы будет обеспечивать постоянное освещение отчетности как на платформе United24, так и на официальных страницах инициативы в социальных сетях.

Вскоре к платформе по сбору средств United24 будут добавлены другие проекты и программы.

Зеленский Владимир (20787) НБУ (4836) помощь (7863) пожертвования (44) Федоров Михаил (509) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+13
Так хочеться грошей..
План Маршалла не вибиває
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05.05.2022 13:58
+13
А хто буде дерибанити зібрані кошти , не слуги ні?
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05.05.2022 13:58
+10
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05.05.2022 14:06
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https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Гімн України (lounge remix) під неймовірну красу нашої країни
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05.05.2022 13:54 Ответить
Так хочеться грошей..
План Маршалла не вибиває
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05.05.2022 13:58 Ответить
А хто буде дерибанити зібрані кошти , не слуги ні?
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05.05.2022 13:58 Ответить
ні...фіг їм ! це тільки охфіс преза ))))
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05.05.2022 14:03 Ответить
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05.05.2022 14:06 Ответить
Время олигархов пройдет, нужно потерпеть.
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05.05.2022 14:57 Ответить
про бєнюренигата - вдало! ахметка зарахував потрощенний рашистами "Азовсталь" як благодійність (?! ) А скільки коштує життя закатованних,загиблих громадян...а ВОЇНІВ,ВОЛОНТЕРІВ,НЕСКОРЕННИХ ХЕРСОНЦІВ і сілПАРТИЗАН....а бєня воду дав в на кримський содовий завод фірташа (арахамло їздило в Відень до ренигатафірташа)....
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05.05.2022 15:01 Ответить
Це лайно тільки шептуна у трусняки може запустити. Втихаря
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05.05.2022 14:00 Ответить
запустив глобальну платформу для сбору коштів для підтримки держави...
а скільки сам підкинув на цей рахунок? скільки його заступники, депутани, друзі і ....завгосп?
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05.05.2022 14:02 Ответить
нет у вас по правде В В Шеломов и Д А Мендель
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05.05.2022 14:27 Ответить
Ваша відповідь? То скільки вкинув в оборону держави мультиміліонер ВАЗеленський? І з приводу вальцмана, фактів підкиньте. Чи вам достатньо кацапського лайновкиду?
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05.05.2022 15:08 Ответить
Розслідування Pandora Papers дасть відповіді на ті питання.
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05.05.2022 15:25 Ответить
Пам'ятаю був "Ковідний Фонд" - закатали увесь у асфальт.
Під обгрунтуванням, що по цім дорогам швідки їздять.
(а злі язики уточнювали: "до цвинтарю")
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05.05.2022 14:04 Ответить
А в каких пропорциях распределяются оборона, самая актуальная на сегодня, медицина и видбудова ( все помним цену и качество асфальтоукладывания) ?.. Всё-таки это разные вещи. Да и всего-лишь ежеквартальный отсчёт слабовато в наших реалиях, нужен ежемесячный и подробный. Кстати отсчётов об уже полученных и освоенных деньгах что-то не видно, до сих пор волонтёры на квадрики и авто собирают. Так что Делойт работайте
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05.05.2022 14:07 Ответить
Щось мені підказує, що ці гроші підуть коломойші або на нові дороги, тобто в нікуди
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05.05.2022 14:07 Ответить
Запустил - это Enter нажал? Или рукой махнул?
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05.05.2022 14:08 Ответить
Зе приймає з усіх боків, як та дама за викликом
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05.05.2022 14:10 Ответить
Я запутался. Так он "не ***********" или "запускатель"? Как теперь его правильно называть?
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05.05.2022 14:26 Ответить
как же этим зеленым арлекинам хочется по-больше зеленых денег - ну прямо кушать не могут - дай только фонд какой-то попилить
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05.05.2022 14:29 Ответить
Зеленому вже нема чим сплачувати борги Коломойського?!
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05.05.2022 14:31 Ответить
Платформу, кажеш?
Може, мільярдер Зе сам, особисто, пожертвує чимось для відвоювання чи відбудови України? Чи, може, "перва лєді", відпочинок в Омані ж може оплатити для себе і чоловіка.
І це буде не 400 медичних масок...
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05.05.2022 14:33 Ответить
Похоже, по мнению наивеличнейшего, слишком много средств идет мимо липких зеленых ручонок. Эти чертовы волонтеры собирают, покупают, достают, доставляют... и всё это, понимаешь, ни спиз..ть, ни от себя презентовать. Черти что творится! Есть единый говнотивиканал, даешь единый зефонд!
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05.05.2022 14:35 Ответить
чого так нервувати і хаяти ніхтож не заставляе - хоча мене це радуе.Всеравно УКРАІНА була і буде !!!!
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05.05.2022 14:38 Ответить
Реклама должна идти по всем мировым СМИ и все должны скидывать донаты Украине!
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05.05.2022 14:43 Ответить
"Слуги" неплохо за три года из ничего стали богатыми. Скинтесь.
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05.05.2022 14:51 Ответить
Цікава картинка виходить. Постраждали від війни абсолютно всі громадяни Україні! Але всі цих коштів ніколи не побачать ( навіть в якості базового щомісячного мінімального доходу)! То куди і кому вони підуть?! Я б на місці донорів світових показала зеленському дулю і нагадала б, що багатства накопичуються завдяки росту економічному! То чим саме будеш економіку розвивати, а президент? Які галузі стануть локомотивами? Цей фонд виглядає як популізм!
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05.05.2022 15:00 Ответить
Шлимазер и популист.Президент Украины запускает пирамиду,ну это ,,,нет слов.
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05.05.2022 15:24 Ответить
Зеля, ты сам выдели свои, хотя бы несколько десятков миллионов гривен, да заставь остальных твоих друзей депутатов: Коломойского, Баканова, Колю-котлету, Арахамию, Юзика, Ермака и прочих заплатить по столько же. Не обеднеют. И это только как первый взнос.
Да и опубликуй список, кто сколько выделил. И список тех, кто не выделил ни копейки.
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05.05.2022 15:28 Ответить
Коломойский уже не знает где дополнительные карманы пришивать.
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05.05.2022 16:15 Ответить
 
 