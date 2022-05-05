Зеленский запустил глобальную платформу для сбора средств Украине United24

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание глобального проекта United24, который стремится объединить людей со всего мира в их желании помочь нашему государству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, первая составляющая United24 – одноименная платформа для сбора средств на поддержку Украины. Главная цель – увеличить объемы пожертвований в пользу нашего государства, обеспечить эффективность и прозрачность их распределения.

"Сегодня к Украине приковано внимание всего мира. Наша храбрая борьба против значительно большего по размеру захватчика, который ворвался на нашу землю, чтобы уничтожить нас, наши европейские ценности, а получает решительный отпор, вдохновляет людей во многих странах. Правительства иностранных государств поддерживают Украину в этой борьбе, оказывая военную, гуманитарную и политическую помощь.Простые граждане помогают нашим переселенцам, которые убегают от войны, - открывают для украинцев двери своих домов, делятся хлебом и одеждой, учат наших детей.Граждане разных стран по всей планете выходят на площади своих городов с сине-желтыми флагами, чтобы выразить поддержку украинцам, и постоянно спрашивают: как мы можем еще помочь?" – отметил глава Украинского государства.

По словам президента, проект United24 позволяет каждому приобщиться к поддержке Украины и оказать реальную помощь украинским гражданам, пострадавшим от этой несправедливой войны.

"Каждый может сделать пожертвование в один клик из любой страны. Это могут быть как отдельные сознательные граждане, предприниматели, так и крупные технологические корпорации. Мы ежедневно сражаемся с врагом, борясь за ценности свободы и демократии, и United24 станет именно тем цифровым сервисом, который объединит весь цивилизованный мир для поддержки Украины", – отметил Зеленский.

Также сообщается, что United24 имеет целью объединить весь мир для поддержки Украины – от правительств государств до международных фондов, от промышленных гигантов до модных брендов, от звезд кино и музыки до общественных и политических деятелей, а также граждан разных стран мира.

Также смотрите: "Ну, все, орки, вам п#здец", - бойцы 28-й ОМБр на передовой. ВИДЕО

Задача фандрейзинговой платформы United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку нашего государства. Помощь будет распределяться по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление Украины.

Все средства будут направляться на счета Национального банка, закрепленные за профильными министерствами. Отчетность о сборе средств будет предоставляться НБУ каждые 24 часа. О назначении и распределении средств министерства будут отчитываться раз в неделю.

За эффективное использование пожертвований отвечают Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство инфраструктуры. Ответственным за деятельность United24 со стороны правительства назначен вице-премьер министра – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Консалтингово-аудиторская компания "Делойт Украина", являющаяся частью международной сети "Делойт", присоединяется к платформе United24. Один из мировых лидеров отрасли, входящий в "большую четверку" аудиторских компаний, будет ежеквартально проверять сводный отчет всех министерств.

Команда инициативы будет обеспечивать постоянное освещение отчетности как на платформе United24, так и на официальных страницах инициативы в социальных сетях.

Вскоре к платформе по сбору средств United24 будут добавлены другие проекты и программы.