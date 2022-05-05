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Зеленський запустив глобальну платформу для збору коштів Україні United24

united24

Президент України Володимир Зеленський ініціював створення глобального проєкту United24, який має на меті об'єднати людей з усього світу у їхньому бажанні допомогти нашій державі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, перша складова United24 – однойменна платформа для збору коштів на підтримку України. Головна мета – збільшити обсяги пожертв на користь нашої держави, забезпечити ефективність і прозорість їх розподілу.

"Сьогодні до України прикута увага всього світу. Наша хоробра боротьба проти значно більшого за розміром загарбника, який вдерся на нашу землю, щоб знищити нас, наші європейські цінності, а натомість отримує рішучу відсіч, надихає людей у багатьох країнах. Уряди іноземних держав підтримують Україну в цій боротьбі, надаючи військову, гуманітарну й політичну допомогу. Прості громадяни допомагають нашим переселенцям, які втікають від війни, – відчиняють для українців двері своїх осель, діляться хлібом і одягом, навчають наших дітей. Громадяни різних країн по всій планеті виходять на площі своїх міст із синьо-жовтими прапорами, щоб висловити підтримку українцям, і постійно питають: як іще ми можемо допомогти?" – зазначив глава Української держави.

За словами президента, проєкт United24 дає змогу кожному долучитися до підтримки України й надати реальну допомогу українським громадянам, які постраждали від цієї несправедливої війни.

"Кожен може зробити пожертву в один клік із будь-якої країни. Це можуть бути як окремі свідомі громадяни, підприємці, так і великі технологічні корпорації. Ми щодня б’ємося з ворогом, виборюючи цінності свободи та демократії, і United24 стане саме тим цифровим сервісом, який об'єднає весь цивілізований світ задля підтримки України", – зазначив Зеленський.

Також повідомляється, що United24 має на меті об’єднати весь світ для підтримки України – від урядів держав до міжнародних фондів, від промислових гігантів до модних брендів, від зірок кіно та музики до громадських і політичних діячів, а також громадян різних країн світу.

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Завдання фандрейзингової платформи United24 – стати головним вікном для збору благодійних пожертв на підтримку нашої держави. Допомога розподілятиметься за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна й медична допомога, відбудова України.

Усі кошти спрямовуватимуться на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами. Звітність про збір коштів надаватиметься НБУ кожні 24 години. Про призначення та розподіл коштів міністерства звітуватимуть раз на тиждень.

За ефективне використання пожертв відповідають Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство інфраструктури. Відповідальним за діяльність United24 з боку уряду призначено віце-прем'єр міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Консалтингово-аудиторська компанія "Делойт Україна", яка є частиною міжнародної мережі "Делойт", приєднується до платформи United24. Один зі світових лідерів галузі, який входить "великої четвірки" аудиторських компаній, щоквартально перевірятиме зведений звіт усіх міністерств.

Команда ініціативи забезпечуватиме постійне висвітлення звітності як на платформі United24, так і на офіційних сторінках ініціативи в соціальних мережах.

Невдовзі до платформи зі збору коштів United24 додадуться інші проєкти та програми.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) НБУ (10446) допомога (8430) пожертви (53) Федоров Михайло (887) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+13
Так хочеться грошей..
План Маршалла не вибиває
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05.05.2022 13:58
+13
А хто буде дерибанити зібрані кошти , не слуги ні?
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05.05.2022 13:58
+10
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05.05.2022 14:06
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https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Гімн України (lounge remix) під неймовірну красу нашої країни
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05.05.2022 13:54 Відповісти
Так хочеться грошей..
План Маршалла не вибиває
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05.05.2022 13:58 Відповісти
А хто буде дерибанити зібрані кошти , не слуги ні?
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05.05.2022 13:58 Відповісти
ні...фіг їм ! це тільки охфіс преза ))))
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05.05.2022 14:03 Відповісти
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05.05.2022 14:06 Відповісти
Время олигархов пройдет, нужно потерпеть.
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05.05.2022 14:57 Відповісти
про бєнюренигата - вдало! ахметка зарахував потрощенний рашистами "Азовсталь" як благодійність (?! ) А скільки коштує життя закатованних,загиблих громадян...а ВОЇНІВ,ВОЛОНТЕРІВ,НЕСКОРЕННИХ ХЕРСОНЦІВ і сілПАРТИЗАН....а бєня воду дав в на кримський содовий завод фірташа (арахамло їздило в Відень до ренигатафірташа)....
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05.05.2022 15:01 Відповісти
Це лайно тільки шептуна у трусняки може запустити. Втихаря
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05.05.2022 14:00 Відповісти
запустив глобальну платформу для сбору коштів для підтримки держави...
а скільки сам підкинув на цей рахунок? скільки його заступники, депутани, друзі і ....завгосп?
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05.05.2022 14:02 Відповісти
нет у вас по правде В В Шеломов и Д А Мендель
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05.05.2022 14:27 Відповісти
Ваша відповідь? То скільки вкинув в оборону держави мультиміліонер ВАЗеленський? І з приводу вальцмана, фактів підкиньте. Чи вам достатньо кацапського лайновкиду?
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05.05.2022 15:08 Відповісти
Розслідування Pandora Papers дасть відповіді на ті питання.
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05.05.2022 15:25 Відповісти
Пам'ятаю був "Ковідний Фонд" - закатали увесь у асфальт.
Під обгрунтуванням, що по цім дорогам швідки їздять.
(а злі язики уточнювали: "до цвинтарю")
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05.05.2022 14:04 Відповісти
А в каких пропорциях распределяются оборона, самая актуальная на сегодня, медицина и видбудова ( все помним цену и качество асфальтоукладывания) ?.. Всё-таки это разные вещи. Да и всего-лишь ежеквартальный отсчёт слабовато в наших реалиях, нужен ежемесячный и подробный. Кстати отсчётов об уже полученных и освоенных деньгах что-то не видно, до сих пор волонтёры на квадрики и авто собирают. Так что Делойт работайте
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05.05.2022 14:07 Відповісти
Щось мені підказує, що ці гроші підуть коломойші або на нові дороги, тобто в нікуди
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05.05.2022 14:07 Відповісти
Запустил - это Enter нажал? Или рукой махнул?
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05.05.2022 14:08 Відповісти
Зе приймає з усіх боків, як та дама за викликом
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05.05.2022 14:10 Відповісти
Я запутался. Так он "не ***********" или "запускатель"? Как теперь его правильно называть?
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05.05.2022 14:26 Відповісти
как же этим зеленым арлекинам хочется по-больше зеленых денег - ну прямо кушать не могут - дай только фонд какой-то попилить
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05.05.2022 14:29 Відповісти
Зеленому вже нема чим сплачувати борги Коломойського?!
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05.05.2022 14:31 Відповісти
Платформу, кажеш?
Може, мільярдер Зе сам, особисто, пожертвує чимось для відвоювання чи відбудови України? Чи, може, "перва лєді", відпочинок в Омані ж може оплатити для себе і чоловіка.
І це буде не 400 медичних масок...
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05.05.2022 14:33 Відповісти
Похоже, по мнению наивеличнейшего, слишком много средств идет мимо липких зеленых ручонок. Эти чертовы волонтеры собирают, покупают, достают, доставляют... и всё это, понимаешь, ни спиз..ть, ни от себя презентовать. Черти что творится! Есть единый говнотивиканал, даешь единый зефонд!
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05.05.2022 14:35 Відповісти
чого так нервувати і хаяти ніхтож не заставляе - хоча мене це радуе.Всеравно УКРАІНА була і буде !!!!
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05.05.2022 14:38 Відповісти
Реклама должна идти по всем мировым СМИ и все должны скидывать донаты Украине!
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05.05.2022 14:43 Відповісти
"Слуги" неплохо за три года из ничего стали богатыми. Скинтесь.
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05.05.2022 14:51 Відповісти
Цікава картинка виходить. Постраждали від війни абсолютно всі громадяни Україні! Але всі цих коштів ніколи не побачать ( навіть в якості базового щомісячного мінімального доходу)! То куди і кому вони підуть?! Я б на місці донорів світових показала зеленському дулю і нагадала б, що багатства накопичуються завдяки росту економічному! То чим саме будеш економіку розвивати, а президент? Які галузі стануть локомотивами? Цей фонд виглядає як популізм!
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05.05.2022 15:00 Відповісти
Шлимазер и популист.Президент Украины запускает пирамиду,ну это ,,,нет слов.
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05.05.2022 15:24 Відповісти
Зеля, ты сам выдели свои, хотя бы несколько десятков миллионов гривен, да заставь остальных твоих друзей депутатов: Коломойского, Баканова, Колю-котлету, Арахамию, Юзика, Ермака и прочих заплатить по столько же. Не обеднеют. И это только как первый взнос.
Да и опубликуй список, кто сколько выделил. И список тех, кто не выделил ни копейки.
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05.05.2022 15:28 Відповісти
Коломойский уже не знает где дополнительные карманы пришивать.
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05.05.2022 16:15 Відповісти
 
 