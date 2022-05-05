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Пограничникам в Сумской области передали в пользование трофейный БМП-2. ФОТО

Пограничники Сумщины получили в пользование трофейный российский БМП-2.

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГНСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Сумщине пограничный парк бронированной техники усилен трофейным БМП-2. Пограничники в составе Сил обороны и вместе со всем украинским народом продолжают защищать украинскую землю от оккупантов. А отныне на Сумщине пограничники будут защищать границу и на трофейной российской военной технике. Защитники границы получили в свое распоряжение распоряжение от главы Роменской военной администрации Дениса Ващенко, который в свое время проходил службу в одном из пограничных подразделений Сумской области, трофейный российский БМП-2", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Распаковка" танка: Обзор нового трофейного Т-80БВМ. ВИДЕО

Пограничникам в Сумской области передали в пользование трофейный БМП-2 01

Эту вражескую технику военные завоевали как трофей. Его отремонтировали, обозначили украинскими флагами и передали в пограничный парк бронированной техники Сумщины.

Пограничникам в Сумской области передали в пользование трофейный БМП-2 02

Также смотрите: Экипаж трофейного танка Т-80БВМ уничтожил такой же танк под управлением российских захватчиков. ВИДЕО

Пограничникам в Сумской области передали в пользование трофейный БМП-2 03

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пограничники (1583) Сумская область (3282) танк (2271) трофеи (182)


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Ну що , кацапи , було ваше , стало наше
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05.05.2022 13:56 Ответить
Захисники кордону отримали у своє розпорядження від голови Роменської військової адміністрації Дениса Ващенка.

Це він захопив трофей ?
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05.05.2022 14:14 Ответить
НІ! Але він буде приймати участь у наступних виборах. Передбачливо готує "лохторат" заздалегіть.
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05.05.2022 14:18 Ответить
Обов"язково потрібно позлословить? Могли захопить під Ромнами Не виключено що ті ж селяни знайшли покинуту кацапами БМП У нас он під Срібним була подібна історія ВІдремонтували на якомусь оборонному заводі і передали прикордонникам - щоб не відбивалися одними автоматами та РПГ якщо кацапи знову полізуть Їх же й зараз постійно обстрілюють з території РОсії (У нас теж Сеньківку обстрілюють)
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05.05.2022 14:44 Ответить
Тобі яка різниця на дивані, хто захопив трофей? Не ти ж ним будеш користуватись
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05.05.2022 15:39 Ответить
Подарунок з натяком, щоб більше не жалілись, що вас обстрілюють, тепер маєте те щоб на вас жалілись
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05.05.2022 14:36 Ответить
Сумская тероборона решила помочь погранцам и выделила технику со своих запасов
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05.05.2022 14:37 Ответить
 
 