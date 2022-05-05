Пограничникам в Сумской области передали в пользование трофейный БМП-2. ФОТО

Пограничники Сумщины получили в пользование трофейный российский БМП-2.

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГНСУ, передает Цензор.НЕТ.

"На Сумщине пограничный парк бронированной техники усилен трофейным БМП-2. Пограничники в составе Сил обороны и вместе со всем украинским народом продолжают защищать украинскую землю от оккупантов. А отныне на Сумщине пограничники будут защищать границу и на трофейной российской военной технике. Защитники границы получили в свое распоряжение распоряжение от главы Роменской военной администрации Дениса Ващенко, который в свое время проходил службу в одном из пограничных подразделений Сумской области, трофейный российский БМП-2", - говорится в сообщении.

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Эту вражескую технику военные завоевали как трофей. Его отремонтировали, обозначили украинскими флагами и передали в пограничный парк бронированной техники Сумщины.

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