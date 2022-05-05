Прикордонникам на Сумщині передали у користування трофейний БМП-2. ФОТО

Прикордонники Сумщини отримали у користування трофейний російський БМП-2.

Про це повідомляє Східне регіональне управління ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Сумщині прикордонний парк броньованої техніки посилено трофейним БМП-2. Прикордонники в складі Сил оборони та разом з усім українським народом продовжують боронити українську землю від окупантів. А відсьогодні на Сумщині прикордонники захищатимуть кордон й на трофейній російській військовій техніці. Захисники кордону отримали у своє розпорядження від голови Роменської військової адміністрації Дениса Ващенка, який свого часу проходив службу в одному з прикордонних підрозділів на Сумщині, трофейний російський БМП-2", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Розпаковка" танка: Огляд нового трофейного Т-80 БВМ. ВIДЕО

Цю ворожу техніку військові здобули як трофей. Її відремонтували, позначили українськими прапорами та передали у прикордонний парк броньованої техніки Сумщини.

Дивіться: Екіпаж трофейного танку Т-80БВМ знищив такий же танк під управлінням російських загарбників. ВIДЕО