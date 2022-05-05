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Прикордонникам на Сумщині передали у користування трофейний БМП-2. ФОТО

Прикордонники Сумщини отримали у користування трофейний російський БМП-2.

Про це повідомляє Східне регіональне управління ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"На Сумщині прикордонний парк броньованої техніки посилено трофейним БМП-2. Прикордонники в складі Сил оборони та разом з усім українським народом продовжують боронити українську землю від окупантів. А відсьогодні на Сумщині прикордонники захищатимуть кордон й на трофейній російській військовій техніці. Захисники кордону отримали у своє розпорядження від голови Роменської військової адміністрації Дениса Ващенка, який свого часу проходив службу в одному з прикордонних підрозділів на Сумщині, трофейний російський БМП-2", - йдеться в повідомленні.

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Прикордонникам на Сумщині передали у користування трофейний БМП-2 01

Цю ворожу техніку військові здобули як трофей. Її відремонтували, позначили українськими прапорами та передали у прикордонний парк броньованої техніки Сумщини.

Прикордонникам на Сумщині передали у користування трофейний БМП-2 02

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Прикордонникам на Сумщині передали у користування трофейний БМП-2 03

Автор: 

прикордонники (1109) Сумська область (3831) танк (2082) трофеї (187)


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Ну що , кацапи , було ваше , стало наше
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05.05.2022 13:56 Відповісти
Захисники кордону отримали у своє розпорядження від голови Роменської військової адміністрації Дениса Ващенка.

Це він захопив трофей ?
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05.05.2022 14:14 Відповісти
НІ! Але він буде приймати участь у наступних виборах. Передбачливо готує "лохторат" заздалегіть.
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05.05.2022 14:18 Відповісти
Обов"язково потрібно позлословить? Могли захопить під Ромнами Не виключено що ті ж селяни знайшли покинуту кацапами БМП У нас он під Срібним була подібна історія ВІдремонтували на якомусь оборонному заводі і передали прикордонникам - щоб не відбивалися одними автоматами та РПГ якщо кацапи знову полізуть Їх же й зараз постійно обстрілюють з території РОсії (У нас теж Сеньківку обстрілюють)
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05.05.2022 14:44 Відповісти
Тобі яка різниця на дивані, хто захопив трофей? Не ти ж ним будеш користуватись
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05.05.2022 15:39 Відповісти
Подарунок з натяком, щоб більше не жалілись, що вас обстрілюють, тепер маєте те щоб на вас жалілись
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05.05.2022 14:36 Відповісти
Сумская тероборона решила помочь погранцам и выделила технику со своих запасов
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05.05.2022 14:37 Відповісти
 
 