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ЕС предоставит 200 млн евро в поддержку украинцев-переселенцев внутри страны

львів,переселенці

Европейский Союз готов выделить 200 млн евро в поддержку украинцев, которые из-за войны переехали в другие города и регионы.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на международной конференции доноров для Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Она напомнила, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине экономическую поддержку на 4 млрд долларов, 3,5 млрд евро на помощь украинцам, которые из-за войны выехали в страны Евросоюза и пообещал 1,8 млрд для помощи внутренним переселенцам.

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"Я имею честь объявить первое обещание, и мы рады анонсировать 200 млн евро для внутренних переселенцев в Украине. Надеюсь, нашему примеру последуют еще многие другие", - заявила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Швеции перед этим анонсировала 23 млн долларов в поддержку организаций, оказывающих гуманитарную помощь украинцам.

Напомним, инициаторами конференции выступили Польша и Швеция, чтобы обсудить, как поддержать устойчивость украинского общества и удовлетворить его потребности в долгосрочной перспективе, включая финансирование будущего восстановления страны.

Эта конференция начнет серию будущих мер по оказанию помощи разрушенной войной Украине в ближайшие месяцы.

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Евросоюз (17264) помощь и поддержка (874) переселенцы (531)


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Ну звісно, краще щось, ніж нічого.
Хоч, якщо порахувати, то виходить (ну приблизно) 200 млн. євро поділити на 6,5 млн. людей, то виходить 30,7 євро (або 1000 грн). Можна буде, враховуючи сьогодняшні ціни, два рази купити продуктів у супермаркеті Мукачево або Ужгорода. Ну і на тому наша вдячність...
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05.05.2022 17:38 Ответить
Ну лучше хоть так,чем вообще ничего.
Главное,что б не разокрали помощь
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06.05.2022 21:17 Ответить
 
 