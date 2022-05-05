РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6562 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
7 132 18

Финляндия предоставляет Украине 70 млн. евро и военную технику, - премьер Марин

гроші,євро

Финляндия пришлет Украине дополнительную военную технику, а также готовит выделение еще 70 млн. евро помощи.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин во время проходящей в четверг в Варшаве Конференции доноров для помощи Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас готовим дополнительный вклад для удовлетворения текущих потребностей и помощи с восстановлением. Взнос, который должен быть одобрен парламентом, составит около 70 млн. евро. Мы также приняли решение сегодня отправить дополнительную военную технику в Украину", - заявила она.

Также читайте: Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд, - Моравецкий

Премьер-министр также указала на то, что Финляндия помогает украинцам, вынужденным бежать из страны, в частности, особенно уязвимым группам населения. На этом фоне она сообщила о принятом решении выделить дополнительные 700 млн. евро для помощи украинским беженцам в Финляндии.

Также Марин отметила поддержку Финляндией санкций ЕС против России, включая санкции в энергетическом секторе.

Кроме того, премьер отметила, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение прав человека и гуманитарного права в Украине, и что Финляндия полностью поддерживает соответствующее расследование Международного уголовного суда, оказывая ему финансовую и экспертную поддержку.

"Украина воюет за Европу и вы – победители в этой войне. Наши мнения с вами, а наши действия – ради будущего Украины и ее храбрых людей", - заявила глава правительства Финляндии.

оружие (10257) помощь (7863) Финляндия (982)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Фінам-черговий респект...
показать весь комментарий
05.05.2022 15:54
+18
Дякуємо за допомогу і, сподіваюсь, ваш контроль, за витратами 70 млн євро.
показать весь комментарий
05.05.2022 15:56
+16
И заберите у россии ваши исконные земли. Плюс репарации за финскую войну. Думаю, жители Карелии будут просто счастливы присоединиться к Финляндии.
показать весь комментарий
05.05.2022 15:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фінам-черговий респект...
показать весь комментарий
05.05.2022 15:54 Ответить
Дякуємо за допомогу і, сподіваюсь, ваш контроль, за витратами 70 млн євро.
показать весь комментарий
05.05.2022 15:56 Ответить
Справжні фінни вкотре довели, що кацапи до фінського етносу стосунку не мають. Кацапи - то мокшан, змішані з ординцями Чингіз-хана.
показать весь комментарий
05.05.2022 15:58 Ответить
Мокшани так-то теж фінський народ
показать весь комментарий
05.05.2022 16:21 Ответить
Мардва и финны это разные народы.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:55 Ответить
Так. ДНК фінів (у тому числі тих, хто живе у Західній Карелії) дуже близька до ДНК шведів. І дуже відрізняється від ДНК ерзі, мокші і мордви.
показать весь комментарий
05.05.2022 16:23 Ответить
Мардва по субкладам N3 ближе к куршам Прибалтики, а не к финам.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:57 Ответить
Я думаю фіни незабули про Karjala яку рашисти окупували 80 років тому..
показать весь комментарий
05.05.2022 15:59 Ответить
И заберите у россии ваши исконные земли. Плюс репарации за финскую войну. Думаю, жители Карелии будут просто счастливы присоединиться к Финляндии.
показать весь комментарий
05.05.2022 15:59 Ответить
ще живі ті кого рашисти депортували з власної землі,але це питання до останнього часу навіть не піднімалося політиками як і питання членства у НАТО,але як ми побачили все дуже швидко змінюється.
показать весь комментарий
05.05.2022 16:07 Ответить
Одну поправочку: жителям Финляндии к черту не сдались жители Карелии. Зачем им эти бомжи, быдло и идиоты? Аналогично, что вообще вести разговор про Германию и Калининград (когда они еще далеко друг от друга вдобавок). Там не более 5% хотят получить эту территорию вместе с ватными бомжами. Даже может 1%.
показать весь комментарий
05.05.2022 16:08 Ответить
В Фінляндіі кращі в світі тральщики сухопудні для розмінування.
показать весь комментарий
05.05.2022 16:03 Ответить
Рашисти в Україні застрягли на довго і в ніх нехватае сил ,щоб атакувати держави котрі фактично ми спасли від провокацій чи вторгненя це Польша ,Латвія,Литва,Єстонія,Фінляндія,Молдова, Румунія,вони це добре зараз знають,чим більше ми знищимо орків тим свободніше будуть себе почувати ці держави і також менше буде підтримки реакційним силам в азії африці ,це вигідно нато і сша чого нам вони і допомогають
показать весь комментарий
05.05.2022 16:09 Ответить
Завжди був за фінську "NOKIA"! 👍
P. S.
Шкода, що продали китайцям! 😢
показать весь комментарий
05.05.2022 16:18 Ответить
Фірму Nokia китайцям не продавали.
показать весь комментарий
05.05.2022 16:24 Ответить
венграм
показать весь комментарий
05.05.2022 16:52 Ответить
снайперов кукушек побольше....
показать весь комментарий
05.05.2022 16:55 Ответить
А яку саме військову техніку не сказали. Танчиків би кілька десятків чи БТРів дали.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:27 Ответить
 
 